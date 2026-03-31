Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
F1: FIA po nehode Bearmana prehodnotí pravidlá
Dvadsaťročný Bearman utrpel podľa tímu Haas náraz s preťažením 50G, ku ktorému došlo v dôsledku nebezpečných rozdielov v rýchlosti.
Medzinárodná automobilová federácia (FIA) po kontroverznej nehode pilota Olivera Bearmana v nedeľnej Veľkej cene Japonska opätovne potvrdila, že prehodnotí nové pravidlá formuly 1.
Britský jazdec tímu Haas pri predbiehaní Franca Colapinta v nájazde do známej zákruty „Lyžica“ stratil kontrolu nad svojím monopostom a vo vysokej rýchlosti narazil do bariéry. Trať opustil krívajúc. Nový balík pravidiel zavedený pre sezónu 2026 umožňuje jazdcom rozhodovať o tom, kedy si budú energiu šetriť a kedy ju využijú. Batérie si môžu dobíjať pri brzdení a následne túto energiu použiť podľa vlastného uváženia na zvýšenie maximálnej rýchlosti, napríklad pri predbiehaní. Viacerí jazdci však upozorňujú na veľké rozdiely v maximálnej rýchlosti medzi monopostmi, a práve to bol prípad aj Bearmanovej nehody.
„Dlhodobým stanoviskom všetkých zainteresovaných strán bolo, že po úvodnej fáze sezóny prebehne štruktúrované prehodnotenie, aby bolo možné zhromaždiť a analyzovať dostatok dát,“ uviedla FIA vo vyhlásení po nedeľných pretekoch. Keďže preteky v Bahrajne a Saudskej Arábii boli zrušené v pôvodných marcových termínoch, ďalšia Veľká cena sa uskutoční v Miami 3. mája, čo dáva riadiacemu orgánu motoristického športu čas na prípadné zmeny.
Dvadsaťročný Bearman utrpel podľa tímu Haas náraz s preťažením 50G, ku ktorému došlo v dôsledku nebezpečných rozdielov v rýchlosti. Colapinto z tímu Alpine náhle stratil výkon. Bearman sa k Argentínčanovi približoval približne o 50 km/h rýchlejšie a musel náhle vybočiť doľava, pričom následne narazil do bariéry. Vážnemu zraneniu sa vyhol a utrpel iba pomliaždenie kolena.
„V prvom rade, som v poriadku. Bol to strašidelný moment, ale všetko je v poriadku, čo je najdôležitejšie. Adrenalín pomaly opadáva, takže cesta domov bude dlhá, ale som úplne v poriadku. Auto je na tom o niečo horšie. Môžem sa tímu len ospravedlniť, čaká ich veľa práce. Bol tam obrovský rozdiel v rýchlosti, asi 50 km/h, čo je dôsledok nových pravidiel. Musíme si na to zvyknúť, ale zároveň mám pocit, že som nedostal veľa priestoru, vzhľadom na tú obrovskú rýchlosť, ktorú som mal. Musíme byť o niečo zhovievavejší a lepšie pripravení, pretože toto je dôsledok obrovského rozdielu rýchlostí, aký sme v F1 ešte nevideli. Máme mesiac na to, aby sme sa dali dokopy a v Miami sa vrátili silní, to je teraz cieľ,“ citovala Bearmana agentúra DPA.
Šéf amerického tímu Ajao Komacu uviedol: „Áno, mohlo to dopadnúť oveľa horšie. Som rád, že si nič nezlomil. O rozdieloch v rýchlosti sme hovorili a teraz sa táto nehoda stala, takže to nemôžeme ignorovať. Bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste.“ Riaditeľ asociácie jazdcov GPDA Carlos Sainz zdôraznil, že ide presne o situáciu, pred ktorou jazdci FIA varovali. „To je problém, keď počúvate iba tímy. Tie si môžu myslieť, že preteky sú v poriadku, pretože ich baví sledovať to v televízii,“ povedal jazdec tímu Williams. Štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu, ktorý nové pravidlá ostro kritizuje, dodal: „Takto to dopadne – jeden jazdec je úplne bez energie a druhý použije režim maximálneho výkonu, takže rozdiel môže byť 50 až 60 km/h. To je naozaj veľmi veľa.“
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
NHL: Celebrini pokoril métu 100 bodov pri výhre San Jose nad Blues 5:4
NHL: Celebrini pokoril métu 100 bodov pri výhre San Jose nad Blues 5:4