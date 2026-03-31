Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 31.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Benjamín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport    F1

31. marca 2026

F1: FIA po nehode Bearmana prehodnotí pravidlá



Dvadsaťročný Bearman utrpel podľa tímu Haas náraz s preťažením 50G, ku ktorému došlo v dôsledku nebezpečných rozdielov v rýchlosti.



Zdieľať
Medzinárodná automobilová federácia (FIA) po kontroverznej nehode pilota Olivera Bearmana v nedeľnej Veľkej cene Japonska opätovne potvrdila, že prehodnotí nové pravidlá formuly 1.


Britský jazdec tímu Haas pri predbiehaní Franca Colapinta v nájazde do známej zákruty „Lyžica“ stratil kontrolu nad svojím monopostom a vo vysokej rýchlosti narazil do bariéry. Trať opustil krívajúc. Nový balík pravidiel zavedený pre sezónu 2026 umožňuje jazdcom rozhodovať o tom, kedy si budú energiu šetriť a kedy ju využijú. Batérie si môžu dobíjať pri brzdení a následne túto energiu použiť podľa vlastného uváženia na zvýšenie maximálnej rýchlosti, napríklad pri predbiehaní. Viacerí jazdci však upozorňujú na veľké rozdiely v maximálnej rýchlosti medzi monopostmi, a práve to bol prípad aj Bearmanovej nehody.

Dlhodobým stanoviskom všetkých zainteresovaných strán bolo, že po úvodnej fáze sezóny prebehne štruktúrované prehodnotenie, aby bolo možné zhromaždiť a analyzovať dostatok dát,“ uviedla FIA vo vyhlásení po nedeľných pretekoch. Keďže preteky v Bahrajne a Saudskej Arábii boli zrušené v pôvodných marcových termínoch, ďalšia Veľká cena sa uskutoční v Miami 3. mája, čo dáva riadiacemu orgánu motoristického športu čas na prípadné zmeny.

Dvadsaťročný Bearman utrpel podľa tímu Haas náraz s preťažením 50G, ku ktorému došlo v dôsledku nebezpečných rozdielov v rýchlosti. Colapinto z tímu Alpine náhle stratil výkon. Bearman sa k Argentínčanovi približoval približne o 50 km/h rýchlejšie a musel náhle vybočiť doľava, pričom následne narazil do bariéry. Vážnemu zraneniu sa vyhol a utrpel iba pomliaždenie kolena.

V prvom rade, som v poriadku. Bol to strašidelný moment, ale všetko je v poriadku, čo je najdôležitejšie. Adrenalín pomaly opadáva, takže cesta domov bude dlhá, ale som úplne v poriadku. Auto je na tom o niečo horšie. Môžem sa tímu len ospravedlniť, čaká ich veľa práce. Bol tam obrovský rozdiel v rýchlosti, asi 50 km/h, čo je dôsledok nových pravidiel. Musíme si na to zvyknúť, ale zároveň mám pocit, že som nedostal veľa priestoru, vzhľadom na tú obrovskú rýchlosť, ktorú som mal. Musíme byť o niečo zhovievavejší a lepšie pripravení, pretože toto je dôsledok obrovského rozdielu rýchlostí, aký sme v F1 ešte nevideli. Máme mesiac na to, aby sme sa dali dokopy a v Miami sa vrátili silní, to je teraz cieľ,“ citovala Bearmana agentúra DPA.

Šéf amerického tímu Ajao Komacu uviedol: „Áno, mohlo to dopadnúť oveľa horšie. Som rád, že si nič nezlomil. O rozdieloch v rýchlosti sme hovorili a teraz sa táto nehoda stala, takže to nemôžeme ignorovať. Bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste.“ Riaditeľ asociácie jazdcov GPDA Carlos Sainz zdôraznil, že ide presne o situáciu, pred ktorou jazdci FIA varovali. „To je problém, keď počúvate iba tímy. Tie si môžu myslieť, že preteky sú v poriadku, pretože ich baví sledovať to v televízii,“ povedal jazdec tímu Williams. Štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu, ktorý nové pravidlá ostro kritizuje, dodal: „Takto to dopadne – jeden jazdec je úplne bez energie a druhý použije režim maximálneho výkonu, takže rozdiel môže byť 50 až 60 km/h. To je naozaj veľmi veľa.“

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

