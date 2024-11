NHL: Černák, Fehérváry ani Pospíšil nebodovali, ich tímy prehrali

Ani jeden z trojice slovenských hokejistov sa v nočných zápasoch NHL netešil z víťazstva. Obranca Erik Černák mal dva plusové body, no jeho Tampa Bay podľahla na ľade Winnipegu 4:7. "Plusku" si pripísal aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry pri prehre na ľade Caroliny 2:4. Rovnakým výsledkom podľahlo Calgary v zostave s útočníkom Martinom Pospíšilom na domácom ľade Edmontonu.



Tampa viedla na ľade lídra celej NHL Winnipegu 2:0, no napokon odišla bez bodu. Domáci triumfovali 7:4, čím dosiahli tretie víťazstvo za sebou a jedenáste v sezóne. Jets zdolali tohto súpera v piatom vzájomnom zápase v sérii. Černák odohral zápas v tretej obrannej dvojici "bleskov" s Ryanom McDonaghom. Na ľade strávil celkovo 18:41 min a bol jediný hráč hostí s dvoma plusovými bodmi. Vo forme hrajúcich hráčov Jets nerozladilo ani dvojgólové manko z úvodu duelu. "To sa stáva. Ostali sme pokojní ako už niekoľkokrát v tejto sezóne. Hoci sme nezačali zápas tak, ako sme chceli, nenastala žiadna panika. Ukazuje to, ako veľa sme sa naučili v nedávnych sezónach," poznamenal útočník Winnipegu Nikolaj Ehlers, ktorý mal v zápase bilanciu 1+1. Podľa trénera Jona Coopera bol neúspech v sľubne rozbehnutom stretnutí najmä o chybách. "Keď sa vzdáme zámerov, s ktorými ideme do zápasu, tak je ťažké dosiahnuť dobrý výsledok. Spravili sme naozaj veľké chyby. Niekoľko na vhadzovaniach a ďalšiu v situácii, keď jeden zo spoľahlivých hráčov zle manipuloval s pukom a bol z toho gól. Niekedy spravíte chyby a tie sa neskončia gólom, no potom nastanú aj situácie, keď hráte celkom dobre a každú chybu súper potrestá. Myslím si, že presne to sa nám dnes stalo," poznamenal Cooper.



Fehérváry bol druhý najvyťaženejší hráč Washingtonu aj zápasu v Caroline za kolegom z obrannej dvojice Johnom Carlsonom (26:10). Odohral celkovo 21:59 min a prezentoval sa aj dvoma hitmi. Útočník Washingonu Alexander Ovečkin skóroval vo štvrtom zápase za sebou. V sezóne má na konte už sedem presných zásahov a v kariére už 860. K vyrovnaniu historického rekordu Waynea Gretzkého potrebuje ešte 34 gólov. Carolina zvíťazila v šiestom zápase za sebou, Capitals prehrali prvýkrát po troch víťazstvách. Dvomi gólmi sa na triumfe "hurikánov" podieľal obranca Dmitrij Orlov, ktorý strávil v organizácii Capitals 12 sezón. "Vždy je to pre mňa špeciálny zápas. Rešpektujem ten klub, všetkých ľudí a hráčov v ňom. Už som však v inom drese a mám radosť, že sme dnes získali dôležité víťazstvo," poznamenal Orlov.



Aj v druhej "bitke o Albertu" v prebiehajúcej sezóne sa zrodilo víťazstvo hostí. Zatiaľ čo v prvom vzájomnom zápase zvíťazili hráči Calgary v Edmontone 4:1, tentoraz "olejárom" doma podľahli 2:4. Hostia druhýkrát v sezóne nastúpili bez zraneného kapitána Connora McDavida. V ich drese zažiaril Leon Draisaitl, ktorý skóroval už v 20. sekunde a neskôr pridal dve asistencie. "Bol náš líder. Len sa pozrite na to, ako hral dnes a aj v (predošlom zápase) v Nashville. Vidíte, že svoju hru skutočne zintenzívnil," uviedol Kris Knoblauch o útočníkovi, ktorý si tri body (2+1) pripísal aj v predošlom zápase, ktorým pomohol k víťazstvu 5:1. Martin Pospíšil nastúpil na pravom krídle prvej formácie s Nazemom Kadrim a Connorom Zarym. Nebodoval v deviatom zápase za sebou, čím si vyrovnal negatívny osobný rekord z minulej sezóny. V 50. minúte dostal menší trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou. Hostia presilovku využili a Zach Hyman v nej strelil gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný. Pospíšil odohral celkovo 12:05 minúty.



Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v prvom newyorskom derby sezóny nad Islanders 5:2. Upevnili si tak priebežnú druhú priečku v tabuľke Východnej konferencie za Floridou. Islanders prehrali vo štvrtom z uplynulých piatich zápasov.



Hráči Bostonu triumfovali nad Seattlom 2:0, pričom oba góly padli už do 10. minúty. Bruins dosiahli prvýkrát v sezóne dve víťazstvá za sebou v riadnom hracom čase. Hráči Seattlu prehrali tretí duel v sérii. Brankár Jeremy Swayman dosiahol prvé čisté konto v sezóne.



Minnesota zvíťazila nad Torontom 2:1 po predĺžení, keď víťazný gól strelil v 63. minúte Matt Boldy. Wild bodovali vo všetkých štyroch domácich zápasoch. Connor Bedard odohral na ľade Anaheimu prvý trojbodový zápas v sezóne, tromi primárnymi asistenciami prispel k víťazstvu Chicaga 4:2. Blackhawks prvýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch za sebou.

NHL - sumáre



New York Rangers - New York Islanders 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)



Góly: 4. Kreider (Zibanejad), 22. Trocheck (Smith), 32. Panarin (Zibanejad, Fox), 46. Edström (Schneider, Jones), 57. Panarin (Trouba, Zibanejad) - 25. Cizikas (Engvall, Holmström), 40. Nelson (Palmieri, Lee). Brankári: Šesťorkin - Sorokin, strely na bránku: 40:37







Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)



Góly: 13. Namestikov (Morrissey), 26. Stanley (Ehlers), 28. Scheifele (Vilardi), 45. Iafallo (Niederreiter, Perfetti), 48. Samberg (Connor, DeMelo), 58. Ehlers (Scheifele, Namestnikov), 60. Perfetti (Morrissey) - 7. Hagel, 9. Point (Kučerov, Hedman), 29. Chaffee (Guentzel, Paul), 47. Kučerov. Brankári: Hellebuyck - Vasilevskij, strely na bránku: 34:30







Boston Bruins - Seattle Kraken 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Góly: 4. Brazeau (Zadorov, McAvoy), 10. Coyle (Marchand, E. Lindholm). Brankári: Swayman - Daccord, strely na bránku: 33:23







Carolina Hurricanes - Washington Capitals 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)



Góly: 15. Orlov (Nečas), 23. Nečas (Robinson, Kotkaniemi), 26. Orlov (Nečas, Chatfield), 60. Svečnikov - 20. Ovečkin (Carlson, Strome), 20. Duhaime (Dowd). Brankári: Kočetkov - Lindgren, strely na bránku: 45:21







Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 11. Hartman (F. Gaudreau, Spurgeon), 63. Boldy (Rossi, Spurgeon) - 20. Nylander (Matthews, Marner). Brankári: Gustavsson - Stolarz, strely na bránku: 33:28







Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)



Góly: 51. McGinn (Johnston), 60. McTavish (Terry, Strome) - 13. Phillips (Bedard, Hall), 17. Teräväinen (Hall, Vlasic), 39. Jones (Bedard, Reichel), 58. Donato (Bedard, Kurashev). Brankári: Dostál - Söderblom, strely na bránku: 39:29







Calgary Flames - Edmonton Oilers 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)



Góly: 25. Mantha (Barrie, Backlund), 45. Šarangovič (Bahl) - 1. Draisaitl (Podkolzin), 9. J. Skinner (Hyman), 31. Hyman (Nugent-Hopkins, Draisaitl), 60. Janmark (Draisaitl, Nurse). Brankári: Vladař - S. Skinner, strely na bránku: 31:31







Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 21:59 0 0 0 +1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 18:41 0 0 0 +2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 12:05 0 0 0 0 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Individuálne štatistiky - na čele produktivity je Kaprizov s 21 bodmi





Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 4. novembru 2024:

Produktivita:



1. Kirill Kaprizov (Minnesota) 11 7 14 21



2. Cale Makar (Colorado) 12 5 16 21



3. Sam Reinhart (Florida) 13 10 11 21



4. Mark Stone (Vegas) 12 5 15 20



5. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 12 10 10 20



6. Nathan MacKinnon (Colorado) 12 6 14 20



7. Kyle Connor (Winnipeg) 12 9 10 19



8. Martin Nečas (Carolina) 10 6 12 18



9. Artemij Panarin (NY Rangers) 11 9 9 18



10. Dylan Strome (Washington) 11 4 13 17



............................................



152. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 9 1 7 8



246. Tomáš TATAR (New Jersey) 14 2 3 5



288. Martin POSPÍŠIL (Calgary) 12 1 4 5







Najlepší strelci: 1. Kučerov 10 gólov, 2. Reinhart 10, 3. Nico Hischier (New Jersey) 10, 4. Cole Caufield (Montreal) 10, 5. Leon Draisaitl (Edmonton) 10, 6. William Nylander (Toronto) 9, 7. Connor 9, 8. Panarin 9, 9. Bennett 8, 10. Nikolaj Ehlers (Winnipeg) 8, ...196. TATAR 2

Štatistiky Slovákov v základnej časti - Slafkovský vedie s 8 bodmi





Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 4. novembru 2024:

1. Juraj Slafkovský (Montreal) 9 1 7 8 +1 2 14



2. Martin Pospíšil (Calgary) 12 1 4 5 +1 17 17



3. Tomáš Tatar (New Jersey) 14 2 3 5 +3 4 18



4. Erik Černák (Tampa Bay) 12 0 4 4 +4 10 10



5. Šimon Nemec (New Jersey) 9 0 1 1 -2 4 9



6. Martin Fehérváry (Washington) 11 0 1 1 +4 2 7



7. Samuel Honzek (Calgary) 5 0 0 0 -1 2 6







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/