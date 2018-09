NHL: Černák pri výhre Tampy Bay v príprave s Floridou s dvoma pluskami

Na archívnej snímke Erik Černák. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Výsledky prípravných zápasov NHL:



Philadelphia - New York Rangers 2:4, Tampa Bay - Florida 6:2, Winnipeg - New Jersey 3:5, Chicago - Ottawa 1:2, Edmonton - Arizona 3:2 pp, San Jose - Calgary 3:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. septembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na piatok v prípravnom zápase NHL v Orlande nad Floridou 6:2. Černák si pripísal dva plusové body.Ottawa v zostave s Christiánom Jarošom vyhrala na ľade Chicaga 2:1, slovenský obranca odohral takmer 15 minút a zapísal si jeden plusový bod.Nedarilo sa Winnipegu, ktorý aj so slovenským útočníkom Markom Daňom doma prehral s New Jersey 3:5. Daňo hral vyše 14 minút a zaznamenal jednu mínusku. Prehrala aj Arizona s útočníkom Richardom Pánikom, na ľade Edmontonu (2:3 pp) ju v nadstavení o úspech pripravil gól Connora McDavida. Pánik si zapísal dva mínusové body.