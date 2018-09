VYBOJOVAL SI ZMLUVU: Čajkovský podpísal s Carolinou ročný kontrakt

Na snímke slovenský reprezentant Michal Čajkovský ešte v drese Avtomobilist Jekaterinburg. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Raleigh 27. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský uspel na profesionálnej skúške v tíme NHL Carolina Hurricanes a vo štvrtok s klubom podpísal ročný dvojcestný kontrakt. Informovala o tom oficiálna stránka Canes.povedal generálny manažér Caroliny Don Waddell. Čajkovský zarobí za rok 650.000 amerických dolárov v prípade pôsobenia v NHL, 70.000 dolárov v prípade preradenia na úroveň nižšej súťaže AHL.Dvadsaťšesťročného Čajkovského predtým Hurricanes pozvali do predsezónneho kempu na tzv. profesionálnu skúšku (PTO). Naposledy pôsobil v tíme KHL Avtomobilist Jekaterinburg a Slovensko reprezentoval na uplynulých dvoch svetových šampionátoch i na ZOH 2018 v Pjongčangu.Už ako 18-ročný odišiel do zámoria, kde pôsobil v juniorskej OHL za Kingston Frontenacs a Ottawa 67's, neskôr v nižšej súťaži ECHL za Reading Royals a South Carolina Stingrays. O NHL sa už snažil v organizácii Washingtonu Capitals, za jeho farmu Hershey Bears odohral v AHL 13 duelov. V lete 2015 sa vrátil do Európy, dohodol sa so Spartou Praha. Od novembra 2016 bol hráčom Automobilistu Jekaterinburg.