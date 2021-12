NHL: Černák si kuriózne otvoril strelecký účet, Tatarov gól Devils nestačil (video)

V ôsmich zápasoch zámorskej NHL v noci na stredu sa strelecky presadili dvaja slovenskí hokejisti. Útočník Tomáš Tatar strelil štvrtý gól v sezóne, ale jeho New Jersey prehralo doma so San Jose 2:5. Obhajca titulu Tampa Bay prehrala na ľade St. Louis 3:4 po nájazdoch, obranca Erik Černák kurióznym gólom oslávil návrat po osemzápasovej absencii po zranení, Lightning to ale na dva body nestačilo.



Dvadsaťštyriročný slovenský zadák zvýšil v 6. minúte svojím prvým gólom v sezóne už na 3:0 pre hostí. Po buly po druhom góle nahodil Slovák puk na mantinel do útočného pásma a ten sa čudným odskokom dostal pred brankára Blues Jordana Binningtona, ktorý si ho napokon hokejkou nešťastne zrazil za chrbát. Černák skóroval len päť sekúnd po tom, ako Corey Perry zvýšil na 2:0 pre “blesky”. Boli to dva najrýchlejšie góly v klubovej histórii, predchádzajúci rekord mal hodnotu deväť sekúnd. Domáci ale po katastrofálnom úvode nerezignovali, Ryan O´Reilly, Logan Brown a Ivan Barbašov vyrovnali a napokon o výhre 4:3 rozhodol v nájazdoch kapitán O´Reilly. "Máme v tíme veľa lídrov a kvalitných hokejistov. Po zlom štarte nikto nepanikáril a hrali sme si ďalej svoju hru," povedal pre nhl.com Brown, ktorý skóroval vo svojom prvom zápase v drese Blues. Do St. Louis prišiel z Ottawy, jeho otec Jeff Browns odohral v drese St. Louis v rokoch 1989-1994 dokopy 329 zápasov v základnej časti a nazbieral v nich 294 bodov. Blues zdolali Tampu Bay v piatom zápase za sebou, brankár Binnington má s Lightning v kariére zatiaľ stopercentnú bilanciu (5-0-0). Tampe chýbal okrem zranených opôr Nikitu Kučerova a Braydena Pointa aj kapitán Steven Stamkos, ktorého klub pustil za manželkou k pôrodu druhého dieťaťa. “Blesky” tak mali len troch centrov Anthonyho Cirelliho (čas na ľade 25:06), Pierra-Edouarda Bellemara (22:35) a Rossa Coltona (16:09). “Mali sme len 11 útočníkov, naši centri mali obrovský ‘ice-time’. Dobre, že sme si v úvode spravili náskok, pretože sme v závere už nevládali. Mohlo to však dopadnúť aj inak, ale spravili sme kolosálne chyby,” povedal pre web Lightning tréner Jon Cooper. Černák vo svojom prvom zápase od 9. novembra odohral takmer 20 minút, zaznamenal dve strely a na konci druhej tretiny inkasoval dvojminútový trest za vysokú hokejku. Jeho vylúčenie v úvode tretej časti potrestal Barbašov a vyrovnal na 3:3. Slovenský obranca dal v základnej časti svoj 16. gól v kariére a zaznamenal jubilejný 50. bod v 184. zápase.





Tomáš Tatar strelil tretí gól v uplynulých piatich zápasov, ale jeho Devils nestačili na San Jose (2:5). Slovenský útočník v polovici tretej tretiny dorážkou strely Pavla Zachu znížil na 1:4 a hoci o pár minút neskôr upravil Jasper Bratt na 2:4, posledné slovo mal hosťujúci Timo Meier a svojim druhým gólom v zápase spečatil do prázdnej bránky víťazstvo Sharks. “Diablom” nepomohol ani návrat centra Jacka Hughesa, ktorý sa po zranení ramena vrátil po akcie po tom, ako vynechal 17 zápasov. Prvý muž draftu 2019 zaznamenal jednu strelu, ale nebodoval. Pred zápasom podpísal s Devils lukratívny osemročný kontrakt na 64 miliónov dolárov. Tatar bol na ľade 14 minút a 35 sekúnd, skóroval zo svojej jedinej strely v zápase. Bol to jeho 180. gól v základnej časti NHL v 645. zápase.



Dallas v zostave s obrancom Andrejom Sekerom zvíťazil doma na Carolinou 4:1 vďaka hetriku Fína Roopea Hintza. Dvadsaťpäťročný útočník sa po slabšom rozbehu dostal do formy, v posledných deviatich zápasoch strelil desať gólov. “Začalo mi to tam padať. Mám skvelých spoluhráčov v útoku (pozn.: Joe Pavelski, Jason Robertson) a dostávam od nich perfektné prihrávky,” povedal Hintz po prvom hetriku v NHL, ktorý uzavrel gólom do prázdnej bránky. Pavelski prispel k piatemu víťazstvu Stars za sebou gólom a dvomi asistenciami, Braden Holtby vo svojom 500. zápase v základnej časti zlikvidoval 39 striel Hurricanes a zaznamenal 293. víťazstvo v kariére. Kormidelník Stars Rick Bowness sa stal prvým trénerom v NHL, ktorý dokopy ako hlavný tréner a asistent bol na lavičke 2500 zápasov. Sekera strávil na ľade 14 a pol minúty, zaznamenal mínusový bod a jednu strelu na bránku.



Ešte viac exceloval švédsky útočník Nashville Filip Forsberg, ktorý sa na demontáži Columbusu 6:0 podieľal štyrmi gólmi. Bol to jeho siedmy hetrik v kariére, štyrmi zásahmi v jednom zápase vyrovnal klubový rekord Erica Nystroma (2014) a Rocca Grimaldiho (2021). Švédsky útočník sa ako piaty hráč v histórii Predators dostal na métu 400 bodov. Na všetky štyri góly mu nahral Mikael Granlund. “Dostal som od neho parádne pasy. Pri posledných dvoch góloch som veľa spraviť nemusel,” chválil muž zápasu fínskeho útočníka Granlunda. Pod víťazstvo “predátorov” sa spoľahlivým výkonom podpísal aj Juuse Saros, ktorý chytil 27 striel a zaznamenal 15. shutout v kariére.



Washington na ľade Floridy viedol po dvoch tretinách 4:1, ale napokon prehral 4:5, keď Panthers v tretej tretine dosiahli štyri góly. Víťazný zásah strelil 14,4 sekundy pred koncom v presilovej hre Sam Reinhart, keď potrestal vylúčenie Becka Malenstyna, ktorý predtým strelil svoj prvý gól v NHL. “Podaril sa nám veľký obrat. Je to skvelý pocit,” povedal autor rozhodujúceho gólu. “Panteri” prestrieľali hostí v pomere 51:27, v poslednej tretine 27:2. Slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry odohral vyše 20 minút, zapísal si jeden mínusový bod aj dve trestné minúty. Druhý gól v sezóne strelil veterán Floridy Joe Thornton. Bol to jeho 1533. bod v kariére, čím sa na 12. mieste histórie vyrovnal Markovi Recchimu. Capitals prišli o trojzápasovú víťaznú sériu.

výsledky:





New Jersey - San Jose 2:5 (za domácich T. TATAR 1+0), Florida - Washington 5:4, Boston - Detroit 1:2, Minnesota - Arizona 5:2, Nashville - Columbus 6:0, St. Louis - Tampa Bay 4:3 pp a sn (za hostí E. ČERNÁK 1+0), Dallas - Carolina 4:1, Los Angeles - Anaheim 4:5 pp a sn