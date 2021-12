Slovensko sa bude uchádzať o finálový turnaj ME do 21 rokov v 2025

Slovenský futbalový zväz (SFZ) podal prihlášku o organizovanie majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v roku 2025. Ako informoval zväz v stredu na oficiálnom webe, uchádza sa tiež o finále Európskej konferenčnej ligy (EKL) UEFA v roku 2023 alebo 2024.





"Keď budú štadióny v krajských mestách, tak sa budeme snažiť o usporiadanie ME do 21 rokov. Keď bude dokončený Národný futbalový štadión tak o organizáciu európskeho Superpohára. Sú to pre nás výzvy. Snažíme sa hľadať si priestor medzi európskymi krajinami, čo Európska futbalová únia (UEFA) oceňuje. V roku 2013 sa u nás konali majstrovstvá Európy do 17 rokov a v roku 2016 majstrovstvá Európy žien do 19 rokov," vyhlásil ešte v roku 2018 prezident SFZ Ján Kováčik.Teraz tieto vízie môžu nadobudnúť reálne kontúry. Štadióny vo väčších mestách sa postupne v rámci projektov rozvoja infraštruktúry SFZ rekonštruujú a SFZ podal žiadosti o kandidatúru na usporiadanie majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v roku 2025 a finále Európskej konferenčnej ligy a to buď v roku 2023 alebo 2024. "Je to ďalší z krokov, ktorý sme sa rozhodli urobiť v roku 2010, kedy bol prijatý cieľ, že každé dva roky sa budeme snažiť priniesť na Slovensko významné podujatie. Infraštruktúra, ktorú teraz máme, je vhodná aj na usporiadanie majstrovstiev Európy do 21 rokov, tak našu kandidatúru považujeme za logický krok," citoval www.futbalsfz.sk generálneho sekretára SFZ Petra Palenčíka.Elitné dvadsaťjednotkové výbery sa pod Tatrami predstavili už v roku 2000 a slovenskí reprezentanti obsadili 4. priečku. V Bratislave, Trnave a Trenčíne vtedy o celkový triumf bojovalo osem výberov a na prvom mieste skončili Taliani. Teraz o titul európskeho šampióna bude súperiť 16 tímov. O 15 voľných miesteniek zabojujú reprezentácie v kvalifikácii, ktorá sa začne v septembri 2023.Slovensko okrem ME do 21 rokov 2000 organizovalo ešte dva európske šampionáty. V roku 2013 najlepšie výbery do 17 rokov privítali Dubnica nad Váhom, Žilina, Zlaté Moravce a Nitra, majstrom Európy sa stali hráči Ruska. O tri roky neskôr hostili Senec, Zlaté Moravce, Senica a Myjava najlepšie futbalistky do 19 rokov a zlaté medaily si vybojovali Francúzky.Ďalší významný turnaj sa na Slovensku uskutoční budúci rok, keď sa fanúšikovia môžu tešiť na najlepšie európske mužstvá v kategórii do 19 rokov.