 Šport

14. apríla 2026

NHL: Černák skóroval, Dvorský asistoval, účastníci play off sú známi


Černák sa presadil v 36. minúte a jeho tím viedol 2:1.



Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel v NHL gólom k triumfu Tampy Bay nad Detroitom 4:3 po predĺžení. Do kanadského bodovania sa v noci na utorok zapísal aj útočník Dalibor Dvorský, keď asistoval a pomohol k víťazstvu St. Louis doma nad Minnesotou 6:3. Štyri dni pred koncom základnej časti spoznala zámorská profiliga všetkých účastníkov bojov o titul. Zostávajúce miestenky získali vo Východnej konferencii Philadelphia a na západe Anaheim s Los Angeles.


Černák sa presadil v 36. minúte a jeho tím viedol 2:1. Slovenský reprezentant sa paradoxne ocitol pred bránkou súpera s druhým obrancom Tampy Ryanom McDonaghom, ktorý po nastrelení od modrej získal puk, sám ho nedorazil, no uvidel voľného Černáka a prihral mu pred odkrytú časť bránky. Pre dvadsaťosemročného beka to bol tretí gól a jedenásty bod v prebiehajúcej sezóne. O necelé tri minúty pridal ďalší gól Jake Guentzel a Tampa viedla už 3:1, no duel si zdramatizovala, keď v tretej tretine inkasovala z hokejok Marca Kaspera a Alexa DeBrincata - 3:3. O jej triumfe rozhodol v 27. sekunde predĺženia hviezdny Nikita Kučerov. „Musíme sa jednoducho zlepšiť v situáciách, keď vedieme o dva góly. Pred play off máme ešte jeden zápas, aby sme sa na to zamerali a hrali o niečo lepšie,“ povedal Černák pre nhl.com. Klub z Floridy má na západe tretiu najlepšiu bilanciu, Detroit už bol bez šance postúpiť do play off. Černáka čaká v prvom kole play off súboj s Jurajom Slafkovským a jeho Montrealom Canadiens. V záverečných dueloch základnej časti sa rozhodne, kto z nich získa výhodu domáceho prostredia. Momentálne majú oba tímy na konte 106 bodov.

Dvorský asistoval pri víťaznom góle Thea Lindsteina na 4:3, ktorý padol v 37. minúte. Dokopy odohral takmer 16 minút, pripísal si aj jednu strelu na bránku a jeden plusový bod. Blues vyraďovaciu časť hrať nebudú, Minnesota je v tabuľke tretia na západe. Dvorský nazbieral v 69 stretnutiach sezóny dvanásť gólov a deväť asistencií. St. Louis prehrávalo v 22. minúte už 1:3, no potom strelilo päť gólov po sebe. „Rozprávali sme sa o tom, že hrať pred našimi fanúšikmi je privilégium. V prvej tretine sa nám nepáčila naša intenzita, chceli sme ju zvýšiť. Stenbergov gól na 2:3 nás nakopol, cítili to aj diváci a tých päť gólov sme mohli dať v podstate už v druhej tretine,” povedal tréner St. Louis Jim Montgomery.

Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj Adam Sýkora v drese New Yorku Rangers, ktorý prehral na ľade Floridy 2:3. Dvadsaťjedenročný krídelník odohral 9:57 minút, vyslal jednu strelu na bránku, rozdal tri bodyčeky a zablokoval dve strely. O výhre Panthers rozhodol dvoma gólmi Cole Reinhardt, ktorý pokazil rozlúčku s kariérou Jonathanovi Quickovi. Štyridsaťročný brankár oznámil v pondelok, že to bude jeho posledný zápas po 19 rokoch v NHL. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára má najviac víťazstiev (410) aj shutoutov (65) spomedzi všetkých brankárov z USA. Hráči Floridy sa po zápase zoradili a všetci mu potriasli rukou. „Bolo to od nich niečo špeciálne. A je česť, že som odohrali posledný zápas s týmto tímom,” vyhlásil.

Philadelphia potvrdila postup triumfom nad najlepším tímom východu Carolinou 3:2 po nájazdoch. Flyers však nezačali dobre a prvú tretinu prehrali 0:2. V druhej však Matvej Mičkov a Trevor Zegras vyrovnali a v nájazdoch rozhodol jediným úspešným pokusom Tyson Foerster. Philadelphia sa prebojovala do vyraďovačky prvýkrát od roku 2020 a v 1. kole narazí na veľkého rivala z Pittsburghu. „Je to veľké víťazstvo a bude to ešte veľká zábava. Celý rok sme počúvali pochybnosti, no my sme od začiatku tréningového kempu verili,” povedal útočník Flyers Owen Tippett. Philadelphia postúpila ako posledný tím z Východnej konferencie a tretí z Metropolitnej divízie, keď získala 96 bodov, o tri viac ako Washington s Martinom Fehérvárym, pre ktorý sa sezóna skončí v noci na stredu posledným zápasom základnej časti. Slovenský obranca by tak mohol posilniť národným tím na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.

Hráči Los Angeles sa mohli tešiť na boje o titul po víťazstve na ľade Seattlu 5:3. Dva góly strelil Quinton Byfield, Trevor Moore a Alex Laferriere mali bilanciu 1+1 a Anton Forsberg chytil 28 striel súpera. Kings si vyslúžili miesto v play off skvelým záverom, keď vyhrali päť duelov v sérii. „Bola to hora, na ktorú sme museli vyliezť. Pred nejakým časom to nevyzeralo dobre, no chalani už nejakú dobu hrajú ako v play off a zaslúžia si pochvalu. Uvidíme, čo sa stane teraz, možno vylezieme na ďalšiu horu,” povedal dočasný tréner Los Angeles D.J. Smith. Kings vstúpili do play off z posledného miesta aj v roku 2012, keď získali Stanleyho pohár.

Nashville sa musel zmieriť s neúčasťou vo vyraďovačke po domácej prehre so San Jose 2:3. Do play off sa nedostali ani Sharks, v ktorých drese nenastúpil Pavol Regenda. Prehra Nashvillu zároveň znamenala, že do nadstavbovej časti sa po siedmich rokoch dostali hráči Anaheimu.

Premiérový hetrik v profilige vrátane víťazného gólu strelil Mavrik Bourque a k tomu pridal aj jednu asistenciu. Pomohol tak k triumfu Dallasu nad Torontom 6:5. „Teraz si to ani poriadne neuvedomujem. Ani to neznie príliš skutočne, keďže hetriky som nestrieľal ani v juniorských súťažiach a ani v AHL,” povedal.

Scott Wedgewood predviedol 30 úspešných zákrokov a Colorado priviedol k výhre nad Edmontonom 2:1 po predĺžení a nájazdoch. V nich rozhodol Nathan MacKinnon.

NHL - sumáre:



Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 4:3 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)

Góly: 18. Geekie (Bjorkstrand), 36. ČERNÁK (McDonagh, Girgensons), 39. Guentzel (Kučerov, Moser), 61. Kučerov (Point) - 6. Perron (Compher, Chiarot), 43. Kasper (van Riemsdyk, Faulk), 56. DeBrincat (Kane). Brankári: Vasilevskij - Talbot, strely na bránku: 22:30.



Florida Panthers - New York Rangers 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Góly: 10. Reinhardt (Björnfot, Hinostroza), 12. Samoskevich, 59. Reinhardt (Kunin, Sebrango) - 16. Robertson (Laba), 38. Perreault (Fox, Lafreniere). Brankári: Tarasov - Quick, strely na bránku: 17:26.



Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 3:2 pp a sn (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 28. Mičkov (Barkey, Cates), 31. Zegras (Martone, Foerster), rozh. nájazd: Foerster - 9. Nadeau (Ehlers, Walker), 16. Ehlers (Stankoven, Blake). Brankári: Vladař - Bussi, strely na bránku: 23:26.



Toronto Maple Leafs - Dallas Stars 5:6 (3:0, 0:3, 2:3)

Góly: 3. Tavares (Nylander), 15. Quillan (Lorentz), 16. Nylander (McCabe, Benoit), 42. Domi (Nylander, Knies), 45. N. Robertson (Stecher, Knies) - 21. Bourque, 26. Bourque (J. Robertson, Duchene), 30. J. Robertson (Duchene, Bourque), 49. Johnston (Rantanen, Harley), 50. Hyry, 55. Bourque (Duchene, Petrovic)., Brankári: Achťamov - DeSmith, strely na bránku: 27:32.



St. Louis Blues - Minnesota Wild 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Góly: 2. Parayko (Thomas, Snuggerud), 25. Stenberg (Tucker, Toropčenko), 25. Bučněvič (Kyrou, Fowler), 37. Lindstein (Drouin, DVORSKÝ), 44. Neighbours, 57. Snuggerud - 15. N. Foligno (Trenin, Hunt), 20. Jurov (Tarasenko, Johansson), 22. McCarron (N. Foligno). Brankári: Hofer - Gustavsson, strely na bránku: 22:31.



Nashville Predators - San Jose Sharks 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Góly: 56. Evangelista (Perbix, Ufko), 59. Evangelista (Ufko, Josi) - 30. Černyšov (Eklund, Misa), 44. Celebrini (Černyšov, Smith), 59. Celebrini (Graf, Wennberg). Brankári: Annunen - Nedeljkovic, strely na bránku: 27:23.



Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Góly: 4. Greene (Michejev) - 20. Norris (Doan), 33. Thompson (Tuch), 46. Tuch (Dahlin, Stanley), 52. Thompson (Dahlin, Zucker), 59. McLeod (Benson, Power). Brankári: Knight - Luukonen, strely na bránku: 16:26.



Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 36. McDavid (Savoie, Bouchard) - 30. Malinski (Roy), rozh. nájazd: MacKinnon. Brankári: Ingram - Wedgewood, strely na bránku: 31:31.



Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)

Góly: 28. Stone (Eichel), 39. Smith (Hanifin, Andersson), 41. Barbašov (Eichel, Hanifin), 44. Andersson (Stone, Barbašov), 46. Dorofejev (Stone, Eichel), 48. Eichel - 43. Vilardi (Miller, Scheifele), 45. Scheifele (Connor, Vilardi). Brankári: Hart - Hellebuyck, strely na bránku: 38:23.



Seattle Kraken - Los Angeles Kings 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Góly: 42. Larsson (Beniers, Schwartz), 49. Gaudreau (Kakko), 58. McMann (Beniers, Stephenson) - 3. Byfield, 14. Byfield, 28. Moore (Laferriere), 53. Kempe (Kopitar, Moore), 60. Laferriere (Edmundson). Brankári: Kokko - Forsberg, strely na bránku: 31:30.



Slováci v akcii

Erik Černák (Tampa Bay) 19:42 1 0 1 +1 2 0

Adam Sýkora (NY Rangers) 9:57 0 0 0 0 1 0

Dalibor Dvorský (St. Louis) 15:31 0 1 1 +1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



postupujúci do play off

Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Boston, Ottawa, Philadelphia

Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, Utah, Anaheim, Los Angeles


