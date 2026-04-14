 Utorok 14.4.2026
 Meniny má Justína
 24hod.sk    Šport

14. apríla 2026

Tréner Fischer na ZOH v Pekingu sfalšoval certifikát o očkovaní proti Covidu



Oznámenie prišlo len mesiac pred začiatkom majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia vo švajčiarskom Zürichu a Fribourgu.



Tréner švajčiarskej hokejovej reprezentácie Patrick Fischer cestoval na ZOH 2022 v Pekingu so sfalšovaným certifikátom o očkovaní proti Covidu-19. Švajčiarska hokejová federácia (SIHF) o tom v utorok informovala na svojej oficiálnej stránke.


Oznámenie prišlo len mesiac pred začiatkom majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia vo švajčiarskom Zürichu a Fribourgu. „Uvedomujeme si, že toto vyhlásenie prichádza v obzvlášť citlivom čase, tesne pred domácimi majstrovstvami sveta. Napriek tomu je pre nás dôležité, aby sme túto záležitosť objasnili a transparentne vyriešili,“ uvádza sa na stránke SIHF.

Záležitosť s Fischerovým certifikátom vyriešili údajne ešte v roku 2023. „Rád by som sa v rámci príprav na domáce majstrovstvá sveta venoval osobnej záležitosti. Pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu som vstúpil do Číny s neplatným certifikátom očkovania proti Covidu-19. Švajčiarska hokejová federácia, Švajčiarsky olympijský výbor a moji spolupracovníci o tom nevedeli. Okrem tohto incidentu som vždy konal v súlade so zákonom a som si vedomý svojej úlohy vzoru. Veľmi ma mrzí, ak som touto situáciou niekoho sklamal. Ocitol som sa v neobyčajnej osobnej kríze, pretože som sa odmietol dať zaočkovať,“ povedal 50-ročný kouč.

Fischer vedie švajčiarsku reprezentáciu od roku 2015. Trikrát s tímom získal striebro na svetovom šampionáte (2018, 2024, 2025) a za sebou má aj účasti na olympijských turnajoch v Pjongčangu, Pekingu a Miláne. „Ako federácia sme si to všimli a považujeme za chvályhodné, že Patrick Fischer zverejnil svoje rozhodnutie a jasne priznal svoju chybu. Toto preukazuje osobnú zodpovednosť a integritu. S 'Fischim' sme túto záležitosť dôkladne prediskutovali. Prijal dôsledky a pre nás je to uzavreté. Teraz sa tešíme na nadchádzajúce domáce majstrovstvá sveta s Patrickom Fischerom a celým tímom. Sústreďujeme sa výlučne na športový úspech,“ konštatoval prezident SIHF Urs Kessler.

