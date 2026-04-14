|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Justína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. apríla 2026
Tréner Fischer na ZOH v Pekingu sfalšoval certifikát o očkovaní proti Covidu
Zdieľať
Tréner švajčiarskej hokejovej reprezentácie Patrick Fischer cestoval na ZOH 2022 v Pekingu so sfalšovaným certifikátom o očkovaní proti Covidu-19. Švajčiarska hokejová federácia (SIHF) o tom v utorok informovala na svojej oficiálnej stránke.
Oznámenie prišlo len mesiac pred začiatkom majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia vo švajčiarskom Zürichu a Fribourgu. „Uvedomujeme si, že toto vyhlásenie prichádza v obzvlášť citlivom čase, tesne pred domácimi majstrovstvami sveta. Napriek tomu je pre nás dôležité, aby sme túto záležitosť objasnili a transparentne vyriešili,“ uvádza sa na stránke SIHF.
Záležitosť s Fischerovým certifikátom vyriešili údajne ešte v roku 2023. „Rád by som sa v rámci príprav na domáce majstrovstvá sveta venoval osobnej záležitosti. Pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu som vstúpil do Číny s neplatným certifikátom očkovania proti Covidu-19. Švajčiarska hokejová federácia, Švajčiarsky olympijský výbor a moji spolupracovníci o tom nevedeli. Okrem tohto incidentu som vždy konal v súlade so zákonom a som si vedomý svojej úlohy vzoru. Veľmi ma mrzí, ak som touto situáciou niekoho sklamal. Ocitol som sa v neobyčajnej osobnej kríze, pretože som sa odmietol dať zaočkovať,“ povedal 50-ročný kouč.
Fischer vedie švajčiarsku reprezentáciu od roku 2015. Trikrát s tímom získal striebro na svetovom šampionáte (2018, 2024, 2025) a za sebou má aj účasti na olympijských turnajoch v Pjongčangu, Pekingu a Miláne. „Ako federácia sme si to všimli a považujeme za chvályhodné, že Patrick Fischer zverejnil svoje rozhodnutie a jasne priznal svoju chybu. Toto preukazuje osobnú zodpovednosť a integritu. S 'Fischim' sme túto záležitosť dôkladne prediskutovali. Prijal dôsledky a pre nás je to uzavreté. Teraz sa tešíme na nadchádzajúce domáce majstrovstvá sveta s Patrickom Fischerom a celým tímom. Sústreďujeme sa výlučne na športový úspech,“ konštatoval prezident SIHF Urs Kessler.
<< predchádzajúci článok
NHL: Černák skóroval, Dvorský asistoval, účastníci play off sú známi
