NHL: Chára asistoval,Islanders zdolali Philadelphiu, Yandle prekonal rekord

Slovenský hokejista Zdeno Chára prispel svojou treťou asistenciou v sezóne k víťazstvu New Yorku Islanders v domácom zápase NHL nad Philadelphiou 4:3. V 14. minúte sa podieľal na góle na 1:2. Obranca Flyers Keith Yandle nastúpil na 965. duel bez prerušenia, čím prekonal rekord Douga Jarvisa. "Letci" natiahli sériu prehier už na 13 duelov, čo je negatívny zápis do klubovej histórie. Ďalší traja Slováci, "diabli" z New Jersey Tomáš Tatar a Christián Jaroš, ani obranca Dallasu Andrej Sekera, sa do štatistík nezapísali.





NHL - výsledky:

Víťazný gól Islanders strelil v 52. minúte Zach Parise, ktorý krátko po skončení presilovky prekonal Martina Jonesa presnou strelou bez prípravy. Jarvis bol držiteľom rekordu v počte odohratých zápasov bez prerušenia od roku 1986, odteraz je nový "železný muž" Yandle. Tridsaťpäťročný Američan nevynechal za viac ako 14 sezón ani jeden zápas základnej časti, nevyradili ho zranenie či covid, nedostal trest a ani ho žiadny tréner nevynechal zo zostavy. “Ešte som si to ani poriadne nestihol uvedomiť. Som šťastný, že som sa takto zapísal do dejín. Bol by som vďačný aj za jeden zápas v najlepšej lige na svete. Som rád, že som súčasť rodiny NHL, je to splnený sen," povedal Yandle. Jeho séria sa začala 26. marca 2009, keď bol hráčom Phoenixu Coyotes s trénerom Waynom Gretzkým. Bola to tretia sezóna Yandlea v profilige. Odvtedy v dresoch Phoenixu/Arizony, New Yorku Rangers, Floridy Panthers a Flyers nevynechal ani jeden zápas. "Všetci sme mu zagratulovali, je to veľký úspech. Zaslúžil si tento zápis do histórie, je mimoriadne odolný a dokazuje, ako veľmi miluje hokej," dodal pre portál espn.com útočník "letcov" Travis Konecny. Útočník Jarvis nevynechal počas svojej kariéry ani jeden duel v základnej časti. V NHL debutoval 8. októbra 1975 v drese Montrealu Canadiens, na posledný zápas nastúpil 10. októbra 1987 za Hartford Whalers. Predchádzajúci rekord Garyho Ungera prekonal 26. decembra 1986.Flyers viedli v prvej tretine 2:0, po obrate domácich ešte vyrovnali na 3:3, ale napokon prehrali trinásty zápas za sebou a prekonali doterajší negatívny klubový rekord z februára a marca 1999. Nevyhrali od 30. decembra, keď v Seattli uspeli 3:2 po predĺžení. "Proti tímu, ako sú Islanders, sa hrá ťažko, napriek tomu sme im strelili tri góly, čo by malo stačiť aspoň na bod. Bohužiaľ sme inkasovali štyrikrát," povedal pre web nhl.com tréner Philadelphia Mike Yeo, ktorý prebral tím 6. decembra po odvolanom Alainovi Viegnealtovi a podľa vyjadrení vedenia klubu by mal ostať na lavičke napriek čiernej sérii do konca sezóny.Štyridsaťštyriročný Chára ukončil 21-zápasové čakanie na kanadský bod, pripísal si prvú asistenciu od 7. novembra. Slovenský obranca posunul na modrej čiare puk svojmu kolegovi zo zadných radov Noahovi Dobsonovi a ten v 14. minúte znížil na 1:2. Chára bol na ľade 19 a pol minúty, okrem asistencie zaznamenal aj dva plusové body, tri strely a jeden hit.New Jersey prehralo s Dallasom vysoko 1:5. Slováci Christián Jaroš a Tomáš Tatar na domácej ani Andrej Sekera na hosťujúcej strane nebodovali. Tatar mal až štyri mínusky, Jaroš jednu. Útočník hostí Joe Pavelski si pripísal dva góly a dve asistencie. Tridsaťsdemročný Američan bodoval v šiestom zápase za sebou a v 40 zápasoch nazbieral 48 bodov. "Konzistentnosť Joeových výkonov ma v jeho veku fascinuje. Nie je to však náhoda, on na sebe tvrdo každý deň pracuje a vidíte ten výsledok. Je veľký profesionál, skvelý človek a spoluhráč," povedal na Pavelského adresu tréner Rick Bowness. Presadil sa aj fínsky útočník Roope Hintz, ktorý skóroval vo štvrtom zápase za sebou. Jeduiný gól "diablov" strelil Jesper Bratt. Sekera sa vrátil do zostavy Stars po šiestich dueloch, predtým hral 13. januára proti Seattlu. Na ľade bol 12 minút a 18 sekúnd, zaznamenal jednu strelu a v prvej tretine si odsedel dve trestné minúty po šarvátke s Nathanom Bastianom. Tatar odohral 14 a pol minúty, ale duel mu vôbec nevyšiel. Ako jediný hráč mal štyri mínusky a na kanadský bod čaká už šesť zápasov. Jaroš odohral 11 a pol minúty.Tyler Ennis dal hetrik, Matt Murray zaznamenal prvý shutout v sezóne a Ottawa zdolala Buffalo 5:0. "Hrali sme veľmi dobre, je vidieť, že ako tím robíme progres," povedal Ennis po druhom hetriku v kariére. Ten predchádzajúci dosiahol 4. marca 2019. Skóroval aj Draka Batherson, ktorý však po kontakte s brankárom Aaronom Dellom ešte v prvej tretine utrpel po náraze na mantinel zranenie členka a jeho premiérový štart v exhibícii All Star (5. februára v Las Vegas) je ohrozený.





Carolina - Vegas 4:3 pp, New Jersey - Dallas 1:5, Ottawa - Buffalo 5:0, Pittsburgh - Arizona 6:3, New York Islanders - Philadelphia 4:3 /CHÁRA za domácich 0+1/, Winnipeg - Florida 3:5, Seattle - Nashville 2:4, Vancouver - Edmonton 2:3 pp