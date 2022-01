Slováci na ME v súboji s Poliakmi remizovali, zostali v hre o postup do štvrťfinále (video)

Slováci sa postavia aj proti Chorvátom

Gólom Holeho sa veľa nezmenilo

Súboje v skupinách bez divákov

Majstrovstvá Európy mužov vo futsale - Amterdam, Groningen (Hol.)



C-skupina:

Poľsko - Slovensko : (1:0)

Góly: 7. Kriezel, 33. Holy - 25. Ševčík, 28. Drahovský, ŽK: 20. Lutecki (Poľ.), rozhodovali: Bugenko (Mold.) a Ošomkov (Est.)

Zostavy:

Poľsko: Kaluža, Nawrat - Kubik, Holy, Solecki, Marek - Madziag, Šmialkowski, Grubalski, Zastawnik, Lutecki, Leszczak, Kriezel, Wojciechowski

SR: Karpiak, Oberman - Rick, Kozár, Doša, Drahovský - Serbin, Ševčík, Směřička, Zdráhal, Zaťovič, Brunovský, Čeřovský, Ostrák







Tabuľka C-skupiny:

1. Rusko 2 2 0 0 11:1 6 - istota postupu do štvrťfinále

2. Chorvátsko 2 1 0 1 3:5 3

3. Poľsko 2 0 1 1 3:5 1

4. Slovensko 2 0 1 1 3:9 1







Ďalší program Slovákov na ME v Holandsku



sobota 29. januára (Groningen/Hol.): Slovensko - Chorvátsko (14.30)





26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská mužská reprezentácia vo futsale na majstrovstvách Európy v Holandsku vo svojom druhom vystúpení na tomto fóre získala svoj premiérový bod, keď v súboji základnej C-skupiny v utorok večer v Amsterdame remizovali s Poliakmi 2:2 (0:1).Napriek tomu, že majú Slováci na svojom konte len jeden bod, zostali v hre o postup do štvrťfinále. Zverenci trénera Mariána Berkyho na prienik medzi elitnú osmičku turnaja potrebujú v sobotu v súboji proti Chorvátom bodovať naplno, ak Poliaci a v súbežne hranom súboji nezvíťazia nad Rusmi.Ak by poľskí futsalisti zdolali favorita, v takom prípade by pri rovnosti bodov a remízovom vzájomnom súboji s Poliakmi rozhodoval celkový gólový rozdiel, ktorý majú v porovnaní so Slovákmi lepší Poliaci o štyri góly.Zápas Slovensko - Chorvátsko sa v sobotu 29.1. o 14.30 h. bude hrať v Groningene, v rovnakom čase v Amsterdame Poliaci vyzvú Rusov. Hráči "zbornej" v doterajších dvoch dueloch bodovali naplno a už majú istotu postupu do štvrťfinále.Počas prvého polčasu bola hra mimoriadne vyrovnaná, no Poliaci sa v 7. minúte ujali vedenia zásluhou Tomasza Kriezela. Obaja súperi mali pred prestávkou niekoľko ďalších príležitostí, tie však zostali nevyužité. Slovenský tím mal veľkú šancu vyrovnať v 9. minúte, ale delovku Tomáša Drahovského zastavila konštrukcia bránky Poliakov.Po zmene strán sa Slovákom darilo už aj v koncovke. V 25. minúte vyrovnal Matúš Ševčík a o tri minúty neskôr Tomáš Drahovský dokonca poslal slovenský výber dovedenia. Poliaci potom zvýšili aktivitu a odmenou im bolo vyrovnanie Patryka Holeho. Ak by aj Slováci triumfovali nad Poliakmi, potrebovali by na postup zdolať Chorvátov, takže gólom Holeho sa pre nich veľa nezmenilo.Do štvrťfinále ME postúpia po dva najúspešnejšie tímy z každej zo štyroch základných skupín. Futsalové ME majú premiérovo až 16 účastníkov, od roku 2010 mal záverečný turnaj kontinentálneho šampionátu po 12 tímov. Zlato zo Slovinska 2018 obhajujú hráči Portugalska.Turnaj sa začal v stredu 19.1. a vyvrcholí 6.2. finálovým súbojom v Amsterdame. Súboje v skupinách sa konajú bez divákov v hľadiskách.