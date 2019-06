NHL: Chára sa zapísal do histórie, prekonal Bourquea

Hráči Bostonu oslavujú víťazstvo v šiestom zápase finále play off NHL, vľavo kapitán Bostonu Zdeno Chára a český útočník David v St. Louis 9. júna 2019. Foto: TASR/AP Hráči Bostonu oslavujú víťazstvo v šiestom zápase finále play off NHL, vľavo kapitán Bostonu Zdeno Chára a český útočník David v St. Louis 9. júna 2019. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Louis 10. júna (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa v noci na pondelok zapísal do histórie zámorskej NHL. Vďaka gólu v šiestom dueli na ľade St. Louis sa stal vo veku 42 rokov a 83 dní najstarším obrancom, ktorý skóroval vo finálovej sérii o Stanleyho pohár. Kapitán Bostonu svojím zásahom do prázdnej bránky spečatil víťazstvo 5:1, ktorým si Bruins vynútili rozhodujúci siedmy zápas na domácom ľade (vo štvrtok o 2.00 SELČ).Chára dokázal pri záverečnej power play súpera oblúčikom cez celé klzisko trafiť opustenú bránku. Bol z toho jeho druhý gól v tohtoročných vyraďovacích bojoch, prvý vo finálovej sérii. Prekonal ním rekordný zápis bývalého kapitána "medveďov" Raya Bourqea, ten v roku 2001 už v drese Colorada skóroval vo finále play off vo veku 40 rokov a 157 dní. Žiaden iný obranca po štyridsiatke už nestrelil gól vo finále NHL.Skúsený slovenský bek, ktorý po nešťastnom zásahu puku vo štvrtom dueli s Blues utrpel zlomeninu čeľuste a nastupuje s celotvárovým krytom, by mohol v noci na štvrtok druhýkrát v kariére zodvihnúť nad hlavu Stanleyho pohár. Prvýkrát ho získal s Bruins v roku 2011 po triumfe nad Vancouverom. Už v momente vykorčuľovania na ľad však utvorí ďalší ligový rekord. Absolvuje 14. zápas číslo sedem v profiligovej kariére, čím o jeden prekoná legendy Scotta Stevensa a Patricka Roya, s ktorými zatiaľ zdieľa rekord. Chára má v dueloch číslo 7 bilanciu šesť víťazstiev a sedem prehier.