NHL: Colorado po 21 rokoch dobylo pohár, vo finále zdolalo Tampu s Černákom

Hokejisti Colorada Avalanche získali tretíkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom dueli finále play off NHL zvíťazili v noci na pondelok na ľade Tampy Bay Lightning 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Slovenský obranca Erik Černák po dvoch tituloch za sebou tentoraz s "bleskami" na pohár nedosiahol, v záverečnom súboji sezóny odohral 19:41 min., vyslal dve strely na bránku, rozdal päť hitov, zblokoval jednu strelu súpera a pripísal si jeden mínusový bod.



Tampa viedla v 6. finálovom zápase od 4. minúty zásluhou kapitána Stevena Stamkosa, no Colorado dokázalo skóre otočiť. V 22. minúte vyrovnal Nathan MacKinnon a v 33. minúte strelil druhý gól "lavín" Fín Artturi Lehkonen. Tím z Denveru tesný náskok ubránil a mohol sa tešiť z majstrovskej trofeje, svojej prvej od roku 2001. Colorado všetky tri účasti vo finále premenilo na zisk pohára, prvýkrát triumfovalo v roku 1996.



Hrdinom šiesteho finálového duelu bol MacKinnon, ktorý jeden gól dal a pri druhom asistoval. "Neuveriteľné. Je to niečo šialené," radoval sa po zisku pohára 26-ročný center. "Nemôžem sa dočkať momentu, keď vyobjímam svoju rodinu. Nedá sa slovami opísať, čo prežívam. Je to niečo neuveriteľné vidieť týchto chalanov tak tvrdo bojovať. Ťažko sa mi hľadajú slová, je to neskutočné." Oporou Avalanche bol brankár Darcy Kuemper, ktorý sa blysol 22 úspešnými zákrokmi. Ako prvý zdvihol nad hlavu majstrovský pohár kapitán Colorada Gabriel Landeskog, po ňom nasledovali veteráni Erik Johnson a Andrew Cogliano. "Vyše 20 rokov sme čakali, s námahou pracovali a snívali o tomto momente. Konečne sme zožali ovocie po rokoch tvrdej driny," nechal sa počuť Landeskog. "Tento tím je úžasný - od fyzioterapeutov cez naše manželky, fanúšikov a každého, kto pracuje v našej Ball Arene. Je to neuveriteľné," citoval švédskeho krídelníka oficiálny web profiligy.



Colorado detronizovalo dvojnásobného obhajcu trofeje. Hoci sa hráčom Tampy nepodarilo získať majstrovský hetrik, majú byť na čo hrdí. Trikrát za sebou hrali vo finále play off, čo sa im podarilo ako prvému tímu v ére platových stropov.

finále play off NHL:



šiesty zápas



Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)



Góly: 4. Stamkos (Palát) - 22. MacKinnon (Byram, Landeskog), 33. Lehkonen (MacKinnon, Manson). Rozhodovali: Sutherland, Dwyer - Barton, Daisy, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 23:30, 19.092 divákov.



Tampa Bay Lightning: Vasilevskij – Rutta, Hedman, ČERNÁK, McDonagh, Bogosian, Sergačov – Kučerov, Stamkos, Palát - Hagel, Paul, Killorn – Perry, Cirelli, Colton – Nash, Bellemare, Maroon



Colorado Avalanche: Kuemper - Makar, Toews, Manson, J. Johnson, E. Johnson, Byram – Rantanen, MacKinnon, Lehkonen - Ničuškin, Kadri, Landeskog - O'Connor, Compher, Newhook - Cogliano, Sturm, Helm



/konečný stav série: 2:4, Colorado získalo Stanleyho pohár/

2022 Colorado Avalanche



2021 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)



2020 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)



2019 St. Louis Blues



2018 Washington Capitals



2017 Pittsburgh Penguins



2016 Pittsburgh Penguins



2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)



2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)



2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)



2012 Los Angeles Kings



2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)



2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)



2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)



2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)



2007 Anaheim Ducks



2006 Carolina Hurricanes



2005 výluka



2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)



2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)



2002 Detroit Red Wings



2001 Colorado Avalanche



2000 New Jersey Devils



1999 Dallas Stars



1998 Detroit Red Wings



1997 Detroit Red Wings



1996 Colorado Avalanche



1995 New Jersey Devils



1994 New York Rangers



1993 Montreal Canadiens



1992 Pittsburgh Penguins



1991 Pittsburgh Penguins



1990 Edmonton Oilers



1989 Calgary Flames



1988 Edmonton Oilers



1987 Edmonton Oilers



1986 Montreal Canadiens



1985 Edmonton Oilers



1984 Edmonton Oilers



1983 New York Islanders



1982 New York Islanders



1981 New York Islanders



1980 New York Islanders



1979 Montreal Canadiens



1978 Montreal Canadiens



1977 Montreal Canadiens



1976 Montreal Canadiens



1975 Philadelphia Flyers



1974 Philadelphia Flyers



1973 Montreal Canadiens



1972 Boston Bruins



1971 Montreal Canadiens



1970 Boston Bruins



1969 Montreal Canadiens



1968 Montreal Canadiens



1967 Toronto Maple Leafs



1966 Montreal Canadiens



1965 Montreal Canadiens



1964 Toronto Maple Leafs



1963 Toronto Maple Leafs



1962 Toronto Maple Leafs



1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)



1960 Montreal Canadiens



1959 Montreal Canadiens



1958 Montreal Canadiens



1957 Montreal Canadiens



1956 Montreal Canadiens



1955 Detroit Red Wings



1954 Detroit Red Wings



1953 Montreal Canadiens



1952 Detroit Red Wings



1951 Toronto Maple Leafs



1950 Detroit Red Wings



1949 Toronto Maple Leafs



1948 Toronto Maple Leafs



1947 Toronto Maple Leafs



1946 Montreal Canadiens



1945 Toronto Maple Leafs



1944 Montreal Canadiens



1943 Detroit Red Wings



1942 Toronto Maple Leafs



1941 Boston Bruins



1940 New York Rangers



1939 Boston Bruins



1938 Chicago Black Hawks



1937 Detroit Red Wings



1936 Detroit Red Wings



1935 Montreal Maroons



1934 Chicago Black Hawks



1933 New York Rangers



1932 Toronto Maple Leafs



1931 Montreal Canadiens



1930 Montreal Canadiens



1929 Boston Bruins



1928 New York Rangers



1927 Ottawa Senators



1926 Montreal Maroons



1925 Victoria Cougars



1924 Montreal Canadiens



1923 Ottawa Senators



1922 Toronto St. Pats



1921 Ottawa Senators



1920 Ottawa Senators



1919 Toronto Arenas



1918 Toronto Arenas



1917 Seattle Metropolitans



1916 Montreal Canadiens



1915 Vancouver Millionaires



1914 Toronto Blueshirts



1913 Quebec Bulldogs



1912 Quebec Bulldogs



1911 Ottawa Senators



1910 Montreal Wanderers



1909 Ottawa Senators



1908 Montreal Wanderers



1907 Montreal Wanderers



1906 Montreal Wanderers



1905 Ottawa Silver Seven



1904 Ottawa Silver Seven



1903 Ottawa Silver Seven



1902 Montreal A. A. A.



1901 Winnipeg Victorias



1900 Montreal Shamrocks



1899 Montreal Shamrocks



1898 Montreal Victorias



1897 Montreal Victorias



1896 Montreal Victorias



1895 Montreal Victorias



1894 Montreal A. A. A.



1893 Montreal A. A. A.