Hráči Colorada po tretí raz zdvihli nad hlavu Stanleyho pohár, Černákovej Tampe hetrik nevyšiel (video)

Tretí Stanleyho pohár

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejový klub Colorado Avalanche premenil aj tretiu účasť vo finále Stanleyho pohára na titul v zámorskej NHL , získal ho aj v rokoch 1996 a 2001. V nedeľňajšom šiestom zápase tohtoročného finále play-off "lavína" zvíťazila na ľade Tampy Bay Lightning 2:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspela 4:2 na zápasy."Blesky" so slovenským obrancom Erikom Černákom nezavŕšili majstrovský hetrik, pri piatej finálovej účasti zaznamenali druhú prehru. Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off získal obranca Colorada Cale Makar, ktorý v ňom bol tretím najproduktívnejším hráčom s 29 bodmi v 20 dueloch.Tampu poslal do vedenia vo štvrtej minúte kapitán Steven Stamkos svojím 11. gólom v tomto play-off. Darcy Kuemper potom už neinkasoval a k rozhodujúcemu triumfu pomohol 22 zákrokmi. Nathan MacKinnon vyrovnal stav v 22. minúte a s 13 gólmi zdieľa post najlepšieho strelca play-off s Evanderom Kaneon z Edmontonu Oilers. V 33. minúte prihrával na víťazný gól Artturimu Lehkonenovi, ktorý pred rokom prehral vo finále Stanleyho pohára s Tampou Bay ako člen Montrealu Canadiens.Černák odohral 19:41 min s bilanciou mínusový bod, dve strely na bránku, päť bodyčekov a jeden zblokovaný pokus súpera. V 23 zápasoch tohto play-off zaznamenal gól a asistenciu.Tréner Colorada Jared Bednar sa stal prvým koučom v histórii NHL, ktorý získal okrem Stanley Cupu aj Calderov pohár za triumf v Americkej hokejovej lige a Kellyho pohár za prvenstvo v ECHL, tretej najvyššej mužskej súťaži v Severnej Amerike.Útočník Tampy Corey Perry nenapodobnil zápis Mariána Hossu , ktorý hral vo finále v troch sezónach za sebou a na tretí pokús uspel. Perry najskôr prehral vo finále v roku 2020 s Dallasom Stars, vlani s Montrealom opäť podľahol Tampe a teraz ako hráč Lightning neuspel proti Avalanche."Je to neuveriteľné, pre toto sme dreli. Nedá sa slovami opísať, čo práve cítim. Prežili sme náročné sezóny, ale stálo to za to. Nikdy sme neprestali veriť, že to dokážeme. Znamená to pre nás všetko, je to úžasné," vyhlásil po zápase priamo na ľade MacKinnon."Viac ako 20 rokov sme o tom snívali, chceli sme to a snažili sme sa o to. Po šialených rokoch tvrdej práce to konečne prišlo. Tento tím je úžasný, od masérov cez naše manželky až po fanúšikov. Je to neuveriteľné. Generálny manažér Joe Sakic odviedol skvelú prácu a urobil z nás tím, proti ktorému sa ťažko hrá. Všetci sme veľmi chceli uspieť a boli sme ochotní urobiť pre to čokoľvek," povedal kapitán Colorada Gabriel Landeskog , ktorý ako prvý zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár.Hokejisti Colorada Avalanche získali v sezóne 2021/2022 tretíkrát v histórii Stanleyho pohár za celkové víťazstvo v NHL. "Lavína" sa v tomto smere vyrovnala svojmu finálovému súperovi Tampe Bay Lightning, rovnako trikrát získal Stanleyho pohár aj klub New Jersey Devils. Slávny pohár si vybojovalo už 25 klubov, zatiaľ naposledy menoslov rozšíril klub St. Louis Blues v júni 2019. Po jednom prvenstve má aktuálne 9 družstiev, tri z ich už neexistujú. Neohrozeným lídrom poradia je 24-násobný šampión Montreal Canadiens , ktorý však mal naposledy dôvod na radosť v roku 1993.