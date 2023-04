NHL: Colorado vyhralo v Seattli a v sérii vedie 2:1, Devils znížili stav

Hokejisti New Jersey so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v treťom zápase 1. kola play off NHL na ľade New Yorku Rangers 2:1 po predĺžení a znížili stav série na 1:2. O triumfe Devils rozhodol v 12. minúte predĺženia obranca Dougie Hamilton. Tampa Bay bez zraneného Erika Černáka podľahla doma Torontu 3:4 po predĺžení a v sérii prehráva 1:2 na zápasy. Obhajca titulu Colorado otočil stav série so Seattlom, v treťom dueli triumfoval v noci na nedeľu na ľade súpera 6:4.





1. kolo play off NHL

Oporou New Jersey bol brankár Akira Schmid, ktorý vo svojom prvom štarte v play off v profiligovej kariére predviedol 35 úspešných zákrokov. Prekonal ho iba Chris Kreider, ktorý v 24. minúte svojím piatym gólom v sérii otvoril skóre. Za hostí vyrovnal v polovici stretnutia Jack Hughes. Hamilton si okrem víťazného gólu pripísal aj asistenciu, Jesper Bratt asistoval pri oboch góloch New Jersey. "Začalo to dobrou kontrou, snažil som sa udržať tempo a Bratt odviedol skvelú prácu, našiel ma. Myslel som si, že mi prihrá o niečo skôr, no on sa otočil, aby bol v lepšej pozícii," uviedol k víťaznej akcii Hamilton pre oficiálnu webstránku NHL. Jeho tím ustál všetkých päť presiloviek súpera, pričom v predchádzajúcich dvoch stretnutiach inkasoval v oslabení štyrikrát. "Dlho sme riešili, ako ustáť presilovky, potrebovali sme lepšie komunikovať. Je bláznivé to povedať, ale inkasovali sme toľko gólov a videli sme toľko úspešných akcií, až nám to pomohlo," povedal obranca hostí John Marino. Domáci mali pred duelom 40-percentnú úspešnosť presiloviek v sérii. Tatar nastúpil v treťom útoku Devils, odohral 16:12 min. s jednou strelou na bránku a dvomi bodyčekmi. Slovák Jaroslav Halák bol na striedačke "jazdcov", v bránke dostal opäť prednosť Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 26 striel.Toronto uspelo na ľade Tampy Bay 4:3, keď víťazný gól strelil 45 sekúnd pred koncom prvého predĺženia obranca Morgan Rielly. Maple Leafs predtým udržal v hre Ryan O'Reilly, ktorý vyrovnal minútu pred koncom tretej tretiny na 3:3. V zápase mal bilanciu 1+2. "Vyzerá to tak, že má rád takéto momenty a výzvy. Keď ho sledujete počas vývoja zápasu, oceníte ho. Dal vyrovnávajúci gól, zablokoval strelu v poslednej sekunde a v predĺžení vyhral vhadzovanie. Bol všade," nešetril Rielly chválou na adresu O'Reillyho, ktorý vyhral vhadzovanie pred víťazným gólom hostí. Dvoma bodmi sa v tíme hostí blysol Mitchell Marner (0+2), v drese Tampy zaznamenal Brandon Hagel gól a asistenciu. Napriek prehre sú hráči Lighting so svojím výkonom spokojní. "Bol to pravdepodobne náš najlepší zápas v sérii. Ak budeme takto pokračovať, máme šancu," zhodnotil kapitán domácich Steven Stamkos, ktorý zaznamenal asistenciu. V zostave vlaňajšieho finalistu opäť absentoval Černák, slovenský obranca sa stále zotavuje zo zranenia, ktoré mu spôsobil v prvom zápase Michael Bunting, keď ho zasiahol lakťom do hlavy.Vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie sa ujali vedenia hráči Vegas, ktorí vyhrali na ľade Winnipegu 5:4 po druhom predĺžení a vedú 2:1 na zápasy. Autorom víťazného gólu Golden Knights bol Michael Amadio, ktorý rozhodol v 84. minúte. Jeho tím viedol ešte na začiatku tretej tretiny 4:1, no napokon triumf vydrel až v predĺžení. "Myslím si, že každé dieťa sníva o strelení víťazného gólu v predĺžení play off. Určite si to budem navždy pamätať. Vlastne som ani nevidel, ako to padlo, len som vystrelil a počul som chalanov kričať. Až vtedy som vedel, že som dal gól," opísal rozhodujúci moment Amadio. Jack Eichel sa na triumfe hostí podieľal dvomi gólmi a asistenciou, dva kanadské body nazbierali Chandler Stephenson (1+1) a Alex Pietrangelo (0+2). "Zápas sme chceli rozhodnúť čo najskôr. Pred treťou tretinou to bolo 4:1, chceli sme rozhodnúť, ale súper celý večer bránil s piatimi hráčmi. Točili sme všetky štyri útoky a tri obrany a nakoniec sme našli cestu k víťazstvu," povedal kapitán hostí Mark Stone, ktorý mal na konte asistenciu. Za domácich mal tri asistencie obranca Neal Pionk, Kyle Connor nazbieral dva body (1+1) a Mark Scheifele skóroval prvýkrát v tohtoročnej play off. Jeho tím poslal 22 sekúnd pred sirénou do predĺženia Adam Lowry. Jets prišli v 5. minúte o obrancu Josha Morrisseyho, ktorý utrpel zranenie po zrážke so Zachom Whitecloudom v 2. minúte. Tímu bude chýbať do konca konferenčného štvrťfinále.Dva góly a asistenciu zaznamenal v drese úradujúcich majstrov Mikko Rantanen, dva presné zásahy si pripísal Nathan MacKinnon. Ten bol aj autorom víťazného gólu v 45. minúte. Dva kanadské body nazbierali taktiež kapitán Cale Makar (1+1) a Devon Toews s Artturim Lehkonenom, ktorí mali po dve asistencie. Dva góly domácich vsietil Jaden Schwartz.





štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 3:4 pp (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 5. Cirelli (Killorn, Hagel), 20. Hagel (Perry, Colton), 34. Raddysh (Kučerov, Stamkos) – 4. Acciari (Knies, O'Reilly), 12. Matthews (Marner, Järnkrok), 59. O'Reilly (Nylander, Marner), 80. Rielly (O'Reilly). Brankári: Vasilevskij - Samsonov, strely na bránku: 39:28.



/stav série: 1:2/







New York Rangers - New Jersey Devils 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 24. Kreider (Zibanejad, Kane) – 31. Hughes (Hamilton, Bratt), 72. Hamilton (Bratt, Hischier). Brankári: Šesťorkin - Schmid, strely na bránku: 36:28.



/stav série: 2:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy:



Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:5 pp (1:2, 0:2, 3:0 - 0:1)



Góly: 10. Connor (DeMelo, Dillon), 43. Niederreiter (Dubois, Pionk), 55. Scheifele (Pionk, Connor), 60. Lowry (Namestnikov, Pionk) – 3. Stephenson (Stone, Theodore), 7. Eichel (Stephenson, Pietrangelo), 31. Eichel (Pietrangelo, Smith), 38. Kolesar (Eichel, Amadio), 84. Amadio (Barbašov). Brankári: Hellebuyck - Brossoit, strely na bránku: 34:48.



/stav série: 1:2/







Seattle Kraken - Colorado Avalanche 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)



Góly: 7. Schwartz (Schultz, Wennberg), 33. Oleksiak (Gourde, Bjorkstrand), 34. Beniers (McCann, Eberle), 60. Schwartz (Schultz) – 17. Compher (Makar, Lehkonen), 20. MacKinnon (Rantanen, Toews), 25. Makar (Newhook), 44. Rantanen (Toews), 45. MacKinnon (Byram, Rodrigues), 58. Rantanen (Lehkonen). Brankári: Grubauer - Georgiev, strely na bránku: 29:34.



/stav série: 1:2/







Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 16:12 0 0 0 0 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/