Liptáci sa lúčia s najvyššou súťažou, definitíva ich zostupu padla po prehre s Michalovčanmi (foto)

Školácke chyby Liptákov

Zlaté Moravce na piatej priečke

23.4.2023 (SITA.sk) - V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži je rozlúštená prvá časť tajničky. Hráči Liptovského Mikuláša totiž po "domácej" prehre s Michalovcami 1:3 vedia, že minimálne na jednu sezónu opustia Fortuna ligu. V jej tabuľku totiž štyri kolá pred koncom nadstavbovej časti strácajú na predposledné Zlaté Moravce už 14 bodov, v hre je ich pritom už len 12.Liptáci v existenčnom súboji na popradskom ihrisku prehrávali so Zemplínčanmi už od 2. minúty, keď inkasovali od Lukáša Jánošíka. Poistku hostí pridal o osem minút neskôr Daniel Magda a od 34. minúty viedli Michalovčania už 3:0 po zápasu Matúša Marcina. Hráči MFK Tatran síce ešte pred polčasovou prestávkou skorigovali zásluhou Christiána Steinhübela, no viac gólov už nepadlo."Gratulujem Michalovciam k zaslúženým trom bodom. Súper v prvom polčase využil naše školácke chyby, ktoré by sa v najvyššej súťaži nemali stávať. Aj keď sme sa možno potom snažili hrať, na prvú ligu to bolo málo. Chlapcov počas jari ťažila psychika, bolo to vidieť v tréningoch aj zápasoch. Snažili sme sa ich namotivovať, ale nepodarilo sa nám to, preto sme záchranárske práce nezvládli," zhodnotil kouč Liptákov Ondrej Desiatnik podľa oficiálneho webu Fortuna ligy.Michalovčania v najvyššej domácej futbalovej súťaži naplno bodovali po sérii štyroch remíz. "Potrebovali sme tieto tri body a od úvodu sme to mali výborne rozohrané. Myslím si, že sme si vo zvyšnom priebehu aj slušne uhrali. Bol to náročný zápas, lebo sme mohli veľa aj stratiť a z tohto pohľadu to bolo nepríjemné. Získali sme však tri body a podľa mňa zaslúžene," komentoval víťazný duel kormidelník Norbert Hrnčár V druhom sobotňajšom stretnutí nadstavby o udržanie sa zvíťazili futbalisti Zlatých Moraviec v Skalici 1:0, stále im však patrí 5. priečka hodnotenia, ktoré by v konečnom účtovaní znamenala baráž o fortunaligovú miestenku v nasledujúcom ročníku proti druhému tímu druholigovej tabuľky. Hráči ViOn-u sa však dotiahli na rozdiel jediného bodu práve na Skaličanov.Ešte o jeden bod viac ako Skalica má na svojom konte Trenčín. Michalovčania majú od barážovej priečky odstup šiestich bodov.V skupine o titul v prestížnom horehronskom derby triumfovali futbalisti Banskej Bystrice nad domácou Podbrezovou 2:1 gólmi Davida Depetrisa zo záverečnej štvrťhodiny duelu. Dukla sa ziskom troch bodov posunula na priebežnú štvrtú priečku práve pred FK Železiarne aj MŠK Žilina , hráči spod Dubňa však majú k dobru nedeľňajší zápas doma proti Slovanu Bratislava . Šieste kolo nadstavby uzavrie duel lídra tabuľky z Dunajskej Stredy na pôde Trnavy.