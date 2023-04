NHL: Coyotes hrozia žalobou vo výške 2,3 miliardy USD voči mestu Phoenix

Vedenie hokejového klubu NHL Arizona Coyotes pohrozilo žalobou voči mestu Phoenix vo výške 2,3 miliardy amerických dolárov. Urobilo tak v spolupráci so spoločnosťou Bluebird Development, ktorú si klub najal na vypracovanie projektu novej arény v blízkosti medzinárodného letiska Sky Harbor.





"Kojoti" týmto krokom, ktorý zvyčajne predchádza žalobe, požadujú od mesta odškodné za údajné porušenie zmluvy. Plánom Coyotes a Bluebird Development bolo vybudovať v Tempe zábavnú štvrť, ktorá by zahŕňala arénu i oblasť s rezidenčnými budovami. Mesto Phoenix však v právnom podaní požiadalo o zákaz výstavby obytných budov v oblasti z dôvodu problémov s hlukom v blízkosti letiska."Zdá sa, že toto správanie sa radnice mesta Phoenix má za cieľ zachovať si monopol na športoviská v centre mesta a nemá nič spoločné s bezpečnosťou alebo spoľahlivosťou letiska. Kým byrokrati z Phoenixu dovolili developerom postaviť basketbalovú arénu, bejzbalový štadión a byty pod letovými dráhami, keď sa o to isté pokúša Tempe, prichádza vykonštruovaná kríza," uviedol v tejto súvislosti generálny riaditeľ a prezident klubu Xavier Hernandez.Predstavitelia mesta Phoenix uviedli, že sú ochotní súhlasiť s kompromisom, ktorý by umožnil výstavbu zábavnej štvrte a ďalších projektov výmenou za záväzok Tempe, že v oblasti s vysokou hlučnosťou sa nebudú stavať žiadne rezidenčné objekty. Coyotes v súčasnosti hrajú v Mullett Arene s kapacitou 5000 miest, čo je najmenší štadión v NHL, pripomenula agentúra AP.