Michalovce opäť zdolali Košice a vyrovnali stav série na 2:2, Ceman zrejme premieša zostavu „oceliarov“ (foto)

Michalovčania premieňali šance

Tímový výkon a bojovnosť

6.4.2023 (SITA.sk) - Semifinálová séria slovenskej hokejovej extraligy medzi víťazom základnej časti HC Košice a hráčmi Dukly Michalovce je po štyroch dueloch vyrovnaná. V prvých dvoch stretnutiach triumfovali pred vlastnými fanúšikmi "oceliari", v ďalších dvoch výhodu domáceho ľadu pretavili na dve víťazstvá Zemplínčania.Tí v stredu zdolali favorita 4:1 a stav série vyrovnali na 2:2. Piaty zápas je na programe v sobotu 8. apríla v košickej Steel aréne.Michalovčania položili základ stredajšieho triumfu už v prvej tretine, v ktorej sa ujali vedenia zásahom Petra Bjalončíka a poistku pridal Dávid Buc. V závere druhej dvadsaťminútovky síce skorigoval Patrik Lamper, no v tretej premenil trestné strieľanie Vadim Pereskokov a konečnú podobu výsledku dal Buc."Rozhodlo to, že domáci boli lepší v koncovke. Michalovčania premieňali šance a my nie. Mali sme dobrý úvod, no domáci sa dostali do vedenia 2:0. Náš prístup bol dobrý, ale niekedy sme až príliš riskovali. Útočili sme s vysokým množstvom hráčov a niekoľkokrát sme "prepadli". Náš súper príležitosti využíval. Musíme sa vrátiť k základom, hrať defenzívnejšie a dlhšie sa držať v útočnom pásme. Do ďalšieho duelu zrejme premiešam zostavu. Musíme však premieňať naše šance. Nie som spokojný s týmto duelom, nehrali sme dostatočne dobre v žiadnej jeho časti," zhodnotil v prenose RTVS Šport kouč košického tímu Dan Ceman Viac dôvodov na úsmev mal domáci kormidelník Peter Kúdelka . Pred plnými tribúnami jeho zverenci previedli vyzretý výkon, počas celého stretnutia sa nenechali provokovať od čoraz nervóznejšieho súpera."Hlavný aspekt nášho úspechu bol skvelý tímový výkon a bojovnosť. Previedli sme taktickú disciplínu, dokázali sme eliminovať silné stránky súpera. Verili sme si na puku, dostávali sme sa do šancí a to prinášalo pokoj na naše hokejky. Verili sme, že môžeme zvíťaziť a celý zápas sme hrali dobrý hokej, boli sme lepší ako súper. Dôležité bolo, že nás nevykoľajil inkasovaný gól v závere druhej časti. V tretej časti sme stavali na motivácii a pracovitosti. Som rád, že sme sa nenechávali vyprovokovať a zaslúžene sme zvíťazili," poznamenal mladý kouč na michalovskej striedačke.Teraz na Michalovčanov čaká duel v Košiciach, kde v úvode semifinálovej série dvakrát prehrali. "Doma sme dosiahli dve víťazstvá, chlapcom veľmi pomáha skvelá divácka kulisa. Keďže chceme postúpiť do finále, musíme zvíťaziť aj v Košiciach," dodal Kúdelka.