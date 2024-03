NHL: Crosby vyrovnal zápis Gretzkého, Stützle vytvoril rekord za Ottawu

Kanadský hokejista Sidney Crosby zaznamenal v nedeľu svoj 583. gól v základnej časti za jeden tím a na siedmom mieste historických tabuliek vyrovnal Waynea Gretzkého (Edmonton Oilers). Kapitán Penguins pridal aj asistenciu a pomohol Pittsburghu k triumfu nad Detroitom 6:3. Tim Stützle dal 90. gól za Ottawu a stal sa najmladším hráčom v histórii Senators, ktorý dosiahol tento míľnik.





Tridsaťšesťročný Crosby sa presadil prvýkrát od 25. februára a ukončil 11-zápasové gólové suchoty. V 19. minúte sa dostal do protiútoku Ryan Graves, ktorý chcel nájsť Drewa O'Connora, ale obrancovia Detroitu tomu zabránili. Puk sa však dostal k centrovi prvej formácie, ten si ho prikopol a bekhendovým zakončením prekonal Alexa Lyona."Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Tvrdo sme pracovali, veľa sme toho vytvorili, najmä v prvej polovici zápasu. Svoje šance sme premenili a to bol rozdiel v stretnutí," uviedol podľa nhl.com Crosby a vrátil sa aj ku gólovej situácii: "Už je to nejaký čas, čo som sa nepresadil. Dúfam, že prídu aj ďalšie góly. Čaká nás niekoľko dôležitých zápasov. Bolo by pekné, keby ich do siete padalo viac." Pittsburgh zvýšil šance na play off, na druhú voľnú kartu na východe, ktorá patrí práve Red Wings, stráca päť bodov a má zápas k dobru.Nemecký útočník Stützle dosiahol 90. gól vo svojom 276. stretnutí a stal sa najmladším hráčom klubu s týmto počtom presných zásahov. Prekonal rekord svojho spoluhráča a kapitána Bradyho Tkachuka, ktorému sa to podarilo v 22 rokoch a 225 dňoch. Center druhej formácie vyrovnal v 25. minúte na 2:2, keď získal puk pri pravom mantineli, obišiel súperovho obrancu Jalena Chatfielda a strelou zápästím prekonal Frederika Andersena. Po stretnutí ho však hneval výsledok (2:7) a situácia na konci druhej časti: "Naša formácia nemôže dostať gól tesne pred prestávkou. Myslím si však, že sme odohrali dve dobré tretiny proti naozaj kvalitnému tímu."Jake Guentzel dosiahol po príchode z Pittsburghu prvý gól za Hurricanes. V 49. minúte dostal dlhú a presnú prihrávku od Sebastiana Aha, zvládol korčuliarsky súboj s Arťomom Zubom a z ľavého kruhu zamieril nad na lapačku Antona Forsberga. Darí sa aj Jevgenijovi Kuznecovovi, ktorý dosiahol gól a asistenciu, na svojom konte má štyri body (2+2) v šiestich zápasoch, Carolina ho získala 8. marca výmenou s Washingtonom.