Sagan by rád štartoval na domácom podujatí Okolo Slovenska a vyjadril sa aj k olympijským hrám v Paríži

17.3.2024 (SITA.sk) - Kariéra Petra Sagana sa síce po vlaňajšom rozhodnutí odklonila z cesty do terénu, ale to neznamená, že trojnásobný majster sveta v pretekoch s hromadným štartom definitívne zanevrel na cestné preteky.Už budúci víkend ho čakajú dvoje jednorazové preteky v Slovinsku, v máji podujatie Okolo Maďarska a koncom júna by sa mohol predstaviť aj na domácom podujatí Okolo Slovenska (26. - 30. 6.). Tam však definitíva ešte nepadla.„Májový štart je súčasťou môjho programu a samozrejme, bolo by pre mňa skvelé súťažiť aj na Okolo Slovenska, ktoré som počas dvoch predchádzajúcich rokov vynechal. Veľmi rád by som vzdal hold úžasným slovenským fanúšikom a o to viac, keď by som bol súčasťou slovenského tímu! Chcem, aby všetci pochopili, že by to pre mňa znamenalo naozaj veľa. Napriek tomu musíme všetko krok za krokom posúdiť a urobiť najlepšie rozhodnutie. Verím, že čoskoro bude všetko jasné," povedal Peter Sagan v rozhovore pre denník Šport.Sagan je v horskej cyklistike súčasťou amerického tímu Specialized Factory Racing, ale v cestnej cyklistike bude súťažiť vo farbách slovenskej kontinentálnej stajne Pierre Baguette Cycling , kde je športovým riaditeľom jeho brat Juraj. V dňoch 19. a 21. marca 34-ročný fenomén nedávneho obdobia smeruje na klasikárske preteky v Slovinsku GP Brda-Collio a GP Goriška & Vipava Valley, kde už figuruje medzi prihlásenými. Ešte túto nedeľu by sa Sagan mal predstaviť na pretekoch francúzskeho pohára v horskej cyklistike v disciplíne cross-country olympic.„Ak po mojich pretekoch cross country v Marseille bude všetko v poriadku, tak sa nasledujúci týždeň zúčastním na dvoch cestárskych jednodňových pretekoch v Slovinsku, kde budem mať na sebe dres tímu Pierre Baguette," potvrdil Peter Sagan.Čo sa týka Saganovej sezóny v horskej cyklistike a túžbe zúčastniť sa na OH 2024 v Paríži v disciplíne cross country, rodený Žilinčan vyvrátil, že je to pre neho sezónna priorita.„Účasť na OH v Paríži nebola nikdy moja priorita. Možno to tak mnohí len interpretovali, ja som to však nikdy nestaval na nejaký piedestál. Bol to len sen, túžba. Niečo, na čo som sa tešil, o čo som sa chcel pokúsiť, o čo som sa rozhodol zabojovať. Nedávne menšie zdravotné problémy mi nepomohli, ale dúfam, že situáciu nejako zvládnem a napokon budem spokojný," skonštatoval Sagan pre Šport a vrátil sa aj k nedávnemu menšiemu zákroku, ktorý súvisel s vysokými tepmi pri súťažnom zaťažení. „Moje výsledky sa zlepšujú a monitorovacie zariadenie, ktoré mi implantovali, meria môj srdcový tep a prenáša ho v reálnom čase. Lekársky tím je spokojný a všetko napreduje, našťastie, dobre. Samozrejme, mám z toho radosť."