NHL: Dallas so Sekerom vyhral nad Černákovou Tampou

Hráč Dallas Stars Tyler Seguin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Boston - New York Islanders 2:3 pp a sn, Columbus - Los Angeles 3:2 pp, Philadelphia - Buffalo 6:1, Tampa Bay - Dallas 3:4 pp, Ottawa - Nashville 5:4 pp, Winnipeg - Chicago 1:4, Calgary - Montreal 3:4 pp, Colorado - Carolina 1:3, Arizona - Minnesota 5:8, Vancouver - Vegas 5:4 pp

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. decembra (TASR) - Hokejisti Dallasu v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NHL na ľade Tampy Bay 4:3 po predĺžení. O výhre Stars rozhodol v 63. minúte Tyler Seguin. V drese Lightning nastúpil slovenský zadák Erik Černák.Z víťazstva sa tešil aj Tomáš Tatar, ktorého Montreal uspel na ľade Calgary 4:3 po predĺžení. Columbus s Markom Daňom si poradil doma s Los Angeles takisto až po predĺžení (3:2). Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom podľahol New Yorku Islanders 2:3 po samostatných nájazdoch. Slovevenský brankár Jaroslav Halák bol na striedačke Bruins.