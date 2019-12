Vlhová a vodácka hliadka triumfovali v ankete Športovec roka 2019

Na snímke najúspešnejší kolektív hliadky vodných slalomárov zľava Matej Beňuš, Michal Martikán a Alexander Slavkovský počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Športovec roka 2019 v Bratislave 19. decembra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (TASR) – Lyžiarka Petra Vlhová a vodnoslalomárska hliadka troch kanoistov získali ocenenia najlepší jednotlivec a najlepší kolektív v ankete slovenský Športovec roka 2019. Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) vyhlásili vo štvrtok počas slávnosti v činohernej sále novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, premiérovo triumfovala majsterka sveta v obrovskom slalome. Za zjazdárskou hviezdou globálneho rozmeru skončili víťazi z predchádzajúcich dvoch rokov a trojnásobní najúspešnejší v ankete – biatlonistka Anastasia Kuzminová a cyklista Peter Sagan.V kategórii kolektívov najviac hlasov dostala hliadka vodných slalomárov 3xC1 mužov (Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš), ktorá si deviatykrát za sebou vybojovala na majstrovstvách sveta v Seu d'Urgell titul. Druhé miesto obsadila hokejbalová reprezentácia Slovenska, tretí skončil štvorkajak rýchlostných kanoistov na olympijskej trati 500 m.V tohtoročnej ankete hlasovalo 91 členov KŠR SSN, čo je druhý najnižší počet odovzdaných lístkov v histórii. Hlasy dostalo 38 jednotlivcov a 12 športových kolektívov. Za Športovú legendu na slávnosti vyhlásili niekdajšieho úspešného atléta, bežca na 800 a 1500 m Jozefa Plachého.Vlhová sa stala po Martine Moravcovej, Elene Kaliskej, Anastasii Kuzminovej a Zuzane Rehák-Štefečekovej piatou ženou, ktorá triumfovala v tradičnej novinárskej ankete v ére samostatnosti. Pred dvoma rokmi bola členkou najúspešnejšieho slovenského kolektívu roka. Rekordérkou v 27-ročnej histórii slovenskej ankety zostáva naďalej plavkyňa Martina Moravcová (šesť prvenstiev). O dve víťazstvá menej má vodný slalomár Michal Martikán. Z minulých víťazov dostala tento rok hlasy okrem Kuzminovej a Sagana aj Rehák-Štefečeková. Meno Petry Vlhovej nechýbalo na ani jednom hlasovacom lístku, pričom 71-krát bola prvá, šestnásťkrát druhá, dvakrát tretia, raz štvrtá i piata. Mená Kuzminovej a Sagana chýbali len na jednom lístku. Najväčší boj v desiatke bol o 7. miesto, do posledného momentu hlasovania sa oň uchádzali biatlonistka Paulína Fialková, strelkyňa Danka Barteková a vodný slalomár Matej Beňuš. Napokon Fialková predstihla o jeden bod Bartekovú a o päť Beňuša. Až záverečný deň hlasovania rozhodol o zložení kompletnej desiatky, deväť mien bolo istých takmer už od začiatku, ale na 10. priečke priebežného poradia sa striedali Henrieta Farkašová s Milanom Škriniarom. Napokon z ich súboja vyšiel úspešnejšie futbalista Interu Miláno a premiérovo sa dostal do top10 ankety. Najúspešnejšiu slovenskú paralympioničku zdolal o desať bodov.Okrem Škriniara je nováčik medzi desiatkou laureátov tenista Filip Polášek. Stálicou ankety je Peter Sagan, ktorý sa v top10 objavil prvýkrát v roku 2011 a odvtedy nechýbal ani raz a s výnimkou 2014 bol vždy na pódiu. Sedemkrát sa medzi desiatku najúspešnejších športovcov a športovkýň na Slovensku dostala Anastasia Kuzminová, šesťkrát Zdeno Chára. Petra Vlhová je v top10 po štvrtý raz, Matej Beňuš tretíkrát. Po dvoch druhých a piatich tretích miestach vystúpila na vrchol vodnoslalomárska hliadka 3xC1. Hokejbalisti sa do elitnej trojky kolektívov dostali premiérovo. Štvorkajaky na 500 i 1000 m v rôznom zložení sú už stálice ankety, veď jej laureátmi boli doteraz desaťkrát. Divácku cenu v kategórii olympijský šport získala Vlhová, v neolympijských športoch bojovník MMA Attila Végh.