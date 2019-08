NHL: Daňo myslí po výmene agenta na NHL, príkladom je preňho aj Jurčo

Na archívnej snímke Marko Daňo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trenčín 5. augusta (TASR) - V NHL sa doteraz objavil v dresoch štyroch klubov, no sezónu 2018/2019 strávil prevažne vo farmárskej AHL. Slovenský hokejista Marko Daňo je v súčasnosti bez angažmánu, naďalej však myslí na návrat do najprestížnejšej súťaže sveta. Pomôcť so získaním nového zamestnávateľa mu má aj agent, ktorý už zastupoval viacerých Slovákov.Sezóna 2018/2019 nebola pre Daňa ideálna. Začiatkom októbra 2018 sa ocitol na listine nechránených hráčov, z ktorej si ho stiahol klub Colorado Avalanche. V klube však pôsobil iba mesiac, v novembri sa opäť cez waiver listinu vrátil do organizácie Winnipegu Jets. Nie však do prvého tímu, ale do farmárskeho Manitoba Moose. V 51 zápasoch získal solídnych 30 bodov (12 gólov, 18 asistencií), na pozvánku na vyššie poschodie zámorského hokeja však čakal márne. Rovnako tak aj na kvalifikovanú ponuku a 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom.Jednoducho povedané, v súčasnosti je bez klubového angažmánu a zamieriť môže kamkoľvek.uviedol Daňo pre TASR.V zámorských súťažiach strávil päť kompletných sezón, pôsobil v organizáciách štyroch klubov NHL a v najprestížnejšej lige odohral 138 zápasov. Vo veku 24 rokov verí, že by mohol nájsť spôsob, ako sa vrátiť medzi hokejovú smotánku.Bezprostredne po otvorení trhu s voľnými hráčmi (1. júla) podpísali zmluvy viaceré hviezdy NHL, postupne sa však k slovu dostávajú aj "menšie ryby." Počas júla však Daňo nemal od svojho agenta veľa pozitívnych správ, preto sa rozhodol pre zmenu. Dôveru vložil do rúk uznávaného Ritcha Wintera, ktorý má so slovenskými hokejistami dlhoročné skúsenosti. V minulosti už zastupoval Žigmunda Pálffyho, Miroslava Šatana, Mariána Hossu, v súčasnosti sú jeho klientmi aj Martin Marinčin či Richard Pánik.uviedol Daňo.Štvornásobného účastníka MS motivuje aj príklad Tomáša Jurča, ktorý sa po zdravotných problémoch rozhodol podpísať zmluvu v AHL. V nej sa mu individuálne darilo a po triumfe v Calder cupe sa dohodol na ročnom kontrakte s Edmontonom Oilers.priznal.Daňo má za sebou dvojmesačnú prípravu a najbližšie dni strávi na ľade s Duklou Trenčín. Doterajšiu časť tréningového procesu absolvoval najmä v Banskej Bystrici a Prievidzi, pod vedením Branislava Bendíka a Romana Švantnera pracoval na korčuľovaní i ďalších zručnostiach.Daňo sa počas prvého augustového víkendu predstavil na charitatívnom golfovom turnaji pod organizačnou taktovkou Petra Bondru. Rovnako ako pre mnohých hokejistov je golf aj pre Daňa vítaným spestrením letnej driny.dodal Daňo.