25. januára 2026
25. januára 2026
NHL: Dvorský i Slafkovský bodovali, Bouchard žiaril v Edmontone
Duel Tampy Bay na ľade Columbusu nedohral Černák, ktorý by mal byť lídrom slovenskej defenzívy na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine´d Ampezzo.
Zdieľať
Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zaznamenal svoj deviaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL a prispel ním k zisku bodu pri prehre jeho St. Louis Blues s Los Angeles 4:5 po nájazdoch. Bodoval aj Juraj Slafkovský, no jeho asistencia a ani hetrik spoluhráča Colea Caufielda nezabránili prehre Montrealu na ľade Bostonu 3:4. Obranca Erik Černák z Tampy Bay nedohral duel v Columbuse (5:8), ľad opustil po tvrdom hite už v prvej tretine.
Dvorský skóroval za St. Louis v druhom dueli za sebou, bodoval v treťom, keď v súboji s Kings znížil v 23. minúte na 1:2 z pohľadu domácich. Najskôr vybojoval puk vo vlastnom obrannom pásme a po spolupráci s Ottom Stenbergom zakončil rýchly protiútok pohotovou strelou do ľavého horného rohu bránky. Dvadsaťročný slovenský útočník sa potom presadil aj v nájazdoch ako jediný z kvarteta domácich, no o víťazstve Los Angeles napokon rozhodol Trevor Moore. Dvorský odohral 17:52 min, mal dva plusové body, dve strely a odsedel si dvojminútový trest za držanie. Dvorský mohol zápas rozhodnúť v predĺžení, ale po samostatnom úniku neprekonal kanadského olympionika Darcyho Kuempera. Dvadsaťročný slovenský útočník odohral jeden zo svojich najlepších zápasov v NHL, keď bol pri troch góloch St. Louis. Hoci nemal asistenciu, práve on začal akciu, po ktorej v presilovke vyrovnal na 2:2 kapitán Brayden Schenn a bol aj pri vyrovnávajúcom zásahu Jordana Kyroua na 4:4, ktorý v 58. minúte pri hre bez brankára poslal svojim druhým gólom v zápase duel do predĺženia. „Nemali sme dobrý úvod, prehrávali sme o dva góly, ale potom sme začali hrať priamočiarejšie, viac sme strieľali a dávali sme góly. Musíme jednoducho viac strieľať. Štvrtá prehra za sebou nás mrzí, opäť to bolo veľmi tesné. Medzi víťazstvami a prehrami je tenká čiara, musíme začať vyhrávať, pretože máme dobrý tím," povedal po zápase pre klubový web Dvorský, ktorý v 42 dueloch strelil 9 gólov a pridal 4 asistencie. Trojzápasovú bodovú sériu zažil prvýkrát v kariére NHL. „Cítim sa na ľade sebavedomejšie, je to dôležité, ale celý náš útok hral dnes dobre a chalani mi pomáhajú. Pri góle to bola práca celého útoku, dobre to naštartoval MoJo (Mathieu Joseph), Otto (Stenberg) mi to pekne nahral a ja som vystrelil. Pri nájazde som uvažoval o strele, alebo blafáku, ale videl som, že je brankár trochu viac vonku a tak som sa rozhodol pre blafák. Som rád, že to vyšlo, ale škoda, že to nestačilo na bod navyše," dodal Dvorský.
Montreal na ľade Bostonu trikrát viedol zásluhou Caufielda, no domáci zakaždým manko zmazali a skóre otočili v priebehu 12 sekúnd v tretej tretine. Slafkovský sa podieľal v presilovke v 28. minúte na druhom zásahu svojho tímu a bol to jeho 41. bod (19+22) v 52. zápase v sezóne. Bodovo sa presadil po dvojzápasovej pauze. Canadiens viedli v záverečnej tretine 3:2, ale Fraser Minten a Morgan Geekie sa potom dvoma gólmi v krátkom slede postarali o obrat. Slafkovský strávil na ľade 19:53 a štyrikrát ohrozil bránku súpera. Pre Caufielda to bol druhý hetrik v NHL. „Ukázali sme charakter, je to dôležité víťazstvo s divíznym rivalom," povedal pre nhl.com brankár Bostonu Jeremy Swayman, ktorý zaznamenal 22 zákrokov. Bruins vyhrali osem z uplynulých deviatich zápasov. Caufield skóroval v piatich dueloch za sebou.
Duel Tampy Bay na ľade Columbusu nedohral Černák, ktorý by mal byť lídrom slovenskej defenzívy na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine´d Ampezzo. Na konci prvej tretiny ho za bránkou Lightning tvrdo atakoval Mathieu Olivier, slovenský zadák narazil tvárou na mantinel a zostal ležať na ľade. Do šatní zamieril po svojich, ale do zápasu sa už nevrátil. Odohral necelých päť minút, mal mínusový bod a dve strely. O jeho zdravotnom stave zatiaľ neboli bližšie informácie. Olivier za svoj zákrok nedostal v zápase žiadny trest. Blue Jackets vyhrali 8:5, hetrik a asistenciu zaznamenal Mason Marchment. Pre Tampu sa tak skončila 15-zápasová bodová šnúra. „Bleskom" nepomohli ani štyri body Nikitu Kučerova (1+3) a dva góly Jakea Guentzela. Séria Tampy Bay 14-0-1 bola tretia najdlhšia v klubovej histórii.
Washington v zostave s obrancom Martinom Fehérvárym prehral v Edmontone 5:6 po predĺžení. Domáci dokázali otočiť skóre, keď 32 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Zach Hyman a v extra čase potom rozhodol Connor McDavid. Hlavnou hviezdou „olejárov“ však bol obranca Evan Bouchard, ktorý vo svojom 400. zápase v základnej časti zažiaril hetrikom a tromi asistenciami. McDavid mal bilanciu 2+3 a ako prvý hráč v sezóne sa dostal na hranicu 90 bodov. McDavid strelil za Oilers 393 gólov a dostal sa pred Marka Messiera (392) na piate miesto v klubovej histórii. Bouchard dosiahol hetrik ako prvý obranca Edmontonu od roku 2006, keď to dokázal Marc-Andre Bergeron. „Je to môj prvý hetrik v kariére, mám z neho radosť. Najdôležitejšie je, že sme napokon vyhrali," povedal Bouchard. Tri asistencie zaznamenal Leon Draisaitl a dostal sa na métu 600 asistencií v kariére. Fehérváry mal minutáž 23:40 s dvoma mínusovými bodmi a jednou strelou na bránku.
Buffalo zvíťazilo na ľade New Yorku Islanders 5:0. K tretiemu triumfu Sabres za sebou prispel dvoma gólmi Jason Zucker. Brankár Buffala Alex Lyon vychytal druhé čisté konto v sezóne. Lyon zaznamenal 13 zákrokov, tešil sa z deviateho víťazstva za sebou a vyrovnal rekord Sabres, ktorý od sezóny 1976-77 držal Gerry Desjardins. Buffalo vyhralo tretí zápas za sebou, osemnásty z posledných 22 a dostalo sa na tretie miesto v Atlantickej divizíí. Sabres postúpili do play off naposledy v sezóne 2010-11.
Nashville prehral doma s Utahom 2:5, hostia uspeli piatykrát v sérii. Kailer Yamamoto a Barrett Hayton mali bilanciu 1+1, tri asistencie nazbieral obranca Michail Sergačov. Brankár Karel Vejmelka chytil 27 striel a Mammoth bodovali v deviatich zápasoch za sebou. Domáci útočník Steven Stamkos strelil 236. gól v presilovke a na ôsmom mieste histórie vyrovnal zápis Maria Lemieuxa.
Brankár Brandon Bussi sa blysol 35 zákrokmi a priviedol tak Carolinu k víťazstvu na ľade Ottawy 4:1. Dvadsaťsedemročný nováčik v NHL dostal v posledných troch zápasoch vždy tri a menej gólov. V 23 zápasoch zaznamenal 19 víťazstiev a už len jeden triumf ho delí od toho, aby vychytal 20 víťazstiev ako najrýchlejší v histórii NHL. Gól a dve asistencie zaznamenal Seth Jarvis, dvakrát asistoval Jalen Chatfield a Hurricanes bodovali v piatich zápasoch za sebou.
Dvoma gólmi pomohol J.T. Compher k výhre Detroitu v aréne vo Winnipegu 5:1. „J.T. je ako švajčiarsky nožík, môžete ho použiť na rôzne situácie. Je to kvalitný pravák, spoľahlivý v defenzíve, hrá oslabenia aj presilovky. Dnes ukázal, že vie streliť aj dať gól, za tvrdú prácu si to zaslúžil," povedal tréner Red Wings Todd McLellan. Patrick Kane zaznamenal jednu asistenciu, na konte má 1373 bodov a už len dva ho delia od vyrovnania rekordu rodákov z USA, ktorý drží Mike Modano.
Brad Marchand oslávil návrat do zostavy Floridy po sedemzápasovej absencii tromi bodmi (2+1) a Panthers uspeli na ľade Minnesoty 4:3 po predĺžení. Marchand rozhodol o víťazstve obhajcov Stanley Cupu v extračase a strelil 22. gól v predĺžení. V histórii NHL je v tejto štatistike na treťom mieste za Alexom Ovečkinom (27) a Sidneym Crosbym (25).
NHL - sumáre:
New York Islanders – Buffalo Sabres 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Góly: 21. Zucker (Quinn, McLeod), 40. Thompson (Benson, Samuelsson), 41. Zucker (McLeod), 55. Dahlin (Krebs), 55. Tuch (Samuelsson, Kesselring). Brankári: Rittich - Lyon, strely na bránku: 26:21.
Nashville Predators – Utah Mammoth 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Góly: 4. Stamkos (Josi), 37. Marchessault (Skjei) - 23. Keller (Sergačov, Durzi), 26. Carcone (Yamamoto), 29. Yamamoto (Sergačov, Schmaltz), 52. Hayton (Guenther, Sergačov), 59. Peterka (Guenther, Hayton). Brankári: Saros - Vejmelka, strely na bránku: 29:30.
Boston Bruins - Montreal Canadiens 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
Góly: 22. Arvidsson (Minten, Mittelstadt), 30. Geekie (Pastrňák, McAvoy), 54. Minten (H. Lindholm, McAvoy), 55. Geekie (McAvoy, Zacha) – 7. Caufield (Matheson, Evans), 28. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 34. Caufield (Suzuki, Hutson). Brankári: Swayman - Montembeault, strely na bránku: 21:25.
Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)
Góly: 6. Sillinger (Coyle), 9. Marchment (Gudbranson), 19. Fantilli (Marčenko, Marchment), 20. Voronkov (Heinen, Zamula), 30. Marchment (Werenski, Coyle), 39. Coyle (Fantilli, Werenski), 55. Monahan, 60. Marchment (Fantilli, Marčenko) – 8. Guentzel, 11. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 24. Kučerov (Hagel, Cirelli), 25. Cirelli (Kučerov, Hagel), 59. Guentzel (Kučerov, Cirelli). Brankári: Greaves - Johansson, strely na bránku: 31:30.
Ottawa Senators – Carolina Hurricanes 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Góly: 33. Stützle (Sanderson, Giroux) – 4. Carrier (Jankowski, Chatfield), 6. Jarvis (Nikišin), 19. Hall (Blake, Chatfield), 30. Svečnikov (Ehlers, Jarvis). Brankári: Reimer - Bussi, strely na bránku: 36:19.
Winnipeg Jets – Detroit Red Wings 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Góly: 31. Koepke (Stanley, Barron) - 36. Compher (Copp), 42. Compher (Finnie, van Riemsdyk), 49. Raymond (Kasper, Bernard-Docker), 59. DeBrincat (Copp, Kane), 59. Kasper (Raymond). Brankári: Hellebuyck - Gibson, strely na bránku: 27:31.
St. Louis Blues – Los Angeles Kings 4:5 pp a sn (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 23. DVORSKÝ (Stenberg, Joseph), 27. Schenn (Bučnevič, Snuggerud), 29. Kyrou (Mailloux, Fowler), 58. Kyrou (Faulk) – 5. Ward (Malott, Helenius), 22. Dumoulin (Laferriere, Kempe), 31. Laferriere (Perry, Anderson), 52. Moore (Clarke, Armia), rozh. náj. Moore. Brankári: Hofer - Kuemper, strely na bránku: 29:28.
Minnesota Wild – Florida Panthers 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 10. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 25. Eriksson Ek (Kaprizov, Hughes), 53. Boldy – 7. Reinhart (Ekblad, Verhaeghe), 19. Marchand (Reinhart, Tkachuk), 54. Bennett (Tkachuk, Marchand), 63. Marchand (Verhaeghe). Brankári: Gustavsson - Bobrovskij, strely na bránku: 21:34.
Edmonton Oilers – Washington Capitals 6:5 pp (1:1, 1:2, 3:2 - 1:0)
Góly: 20. Bouchard (Ekholm, Hyman), 25. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 45. Bouchard (McDavid, Draisaitl), 49. McDavid (Bouchard, Nugent-Hopkins), 60. Hyman (McDavid, Bouchard), 61. McDavid (Bouchard, Draisaitl) – 20. Protas (Sandin, Wilson), 27. Sourdif (Lapierre, McMichael), 35. Beauvillier (Carlson, Frank), 47. Strome (Chychrun, Wilson), 56. McMichael (Carlson, Sourdif). Brankári: Ingram (35. Jarry) - Lindgren, strely na bránku: 40:27.
Slováci v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 17:52 1 0 1 +2 2 2
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:53 0 1 1 0 4 0
Erik Černák (Tampa Bay) 04:59 0 0 0 -1 2 0
Martin Fehérváry (Washington) 23:38 0 0 0 -2 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
