Denník - Správy
 Šport

25. januára 2026

25. januára 2026

Shiffrinová si nedeľňajším víťazstvom na podujatí Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne zabezpečila malý glóbus za slalom


Na čele poradia má už nedostihnuteľný náskok 288 bodov pred Rastovou a celkovú klasifikáciu slalomu ovládla deviaty raz v kariére.



Shiffrinová si nedeľňajším víťazstvom na podujatí Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne zabezpečila malý glóbus za slalom

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si nedeľňajším triumfom na podujatí Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne zabezpečila malý glóbus za slalom. Tridsaťročná suverénka disciplíny mala v cieli náskok 1,67 sekundy pred druhou Švajčiarkou Camille Rastovou a vyhrala siedmy z ôsmich slalomov sezóny. Na čele poradia má už nedostihnuteľný náskok 288 bodov pred Rastovou a celkovú klasifikáciu slalomu ovládla deviaty raz v kariére.


Shiffrinová ťažila z pohodlného náskoku 1,26 sekundy, ktorý si vypracovala v úvodnom kole. Na poistenie si 108. víťazstva v prestížnom seriáli, z toho 71. v slalome, jej stačilo ísť jazdu na istotu. Shiffrinová však nenechala nič na náhodu, predviedla ďalší rýchly výkon, pričom o jednu stotinu sekundy prekonala svoj prvý čas a bola najrýchlejšia aj v 2. kole. Tretia skončila so stratou 2,18 s Emma Aicherová z Nemecka. Shiffrinová vedie pred Rastovou aj celkové poradie, na čele ktorého má 1133 bodov, čo je o 170 bodov viac ako 26-ročná Švajčiarka. Shiffrinová zvládla generálku pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, na ktorých bude chcieť získať svoje prvé zlato vo svojej primárnej disciplíne pod piatimi kruhmi.

„Boli to neuveriteľné preteky. Cítila som veľký tlak, prvá jazda bola o mentalite. Som veľmi rada, že som to zvládla. Bol to skvelý víkend. Je úžasné byť konzistentná a rýchla. Keď lyžujem rýchlo, mám pocit, že každú chvíľu môžem vyletieť z trate. Vyžaduje to veľa úsilia, veľkú koncentráciu a vždy je to vzrušujúce, keď dorazím do cieľa,“ uviedla Shiffrinová pre JOJ Šport.

Na štarte bola aj slovenská reprezentantka Katarína Šrobová, ktorá však nedokončila 1. kolo. Pri svojom debute v SP vypadla ešte pred prvým medzičasom. „Mám zmiešané pocity. Je mi ľúto, že som nedošla veľmi ďaleko. Spravila som moju klasickú chybu, išla som trochu dozadu, do rotácie a už som to nezvládla. Zároveň som rada, že som tu mohla byť, atmosféra je úžasná a musím pochváliť organizátorov. Zjazdovka bola super, škoda, že som si nemohla dať celú jazdu. Je to však šport, to sa stáva,“ uviedla pre JOJ Šport jedna z kvarteta slovenských alpských lyžiarov, ktorí sa predstavia na blížiacej sa olympiáde. Petra Vlhová sa po zranení kolena do kolotoča SP zatiaľ nevrátila a plánuje naskočiť priamo do slalomu pod piatimi kruhmi, kde bude obhajovať zlatú medailu z Pekingu.

