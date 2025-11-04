|
04. novembra 2025
NHL: Dvorský sa dočkal premiérového gólu: Prvý je prvý
Tagy: Dalibor Dvorský
Dvorský hral na pozícii stredného útočníka tretej formácie s krídelníkmi Oskarom Sundqvistom a Dylanom Hollowayom a figuroval aj v prvej presilovkovej formácii.
Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa dočkal prvého gólu v NHL. Dosiahol ho efektnou strelou bez prípravy v presilovke a naštartoval tak obrat proti Edmontonu z 0:2 na 3:2. „Som rád, že mi to tam padlo takýmto spôsobom, ale nezáleží na tom, ako som ho strelil,“ poznamenal Dvorský, ktorého vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu.
„Bolo by mi jedno, ako som puk dopravil do siete, či by som ho tam kopol alebo vystrelil. Nech by to bolo akokoľvek, prvý je vždy prvý,“ konštatoval Dvorský v pozápasovom rozhovore. Jeho gólu predchádzala presilovková spolupráca, ktorú začal úspešným buly v útočnom pásme. Po osi Robert Thomas - Justin Faulk dostal prihrávku na pravé krídlo a strelou z prvej prekonal Calvina Pickarda. „Skvelá prihrávka od Faulka. Len som sa snažil vystreliť a som rád, že to išlo dnu,“ priznal Dvorský, ktorý potrestal vylúčenie kapitána Edmontonu Connora McDavida. „Bluesmani“ z 0:2 napokon otočili na 3:2 a ukončili sedemzápasovú sériu prehier.
Dvorský hral na pozícii stredného útočníka tretej formácie s krídelníkmi Oskarom Sundqvistom a Dylanom Hollowayom a figuroval aj v prvej presilovkovej formácii. Na ľade strávil celkovo 14:33 min a do štatistík si pripísal aj hit, strelu a 13-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach, keď vyhral jedno z ôsmich. Práve to, po ktorom strelil svoj premiérový gól.
Pre mladého Slováka to bol zároveň prvý kanadský bod v NHL. Dočkal sa ho v piatom zápase, pričom prvé dva odohral ešte v minulej sezóne 2024/2025. Stal sa 77. slovenským hokejistom s gólom v NHL (ak nepočítame slovenského rodáka Stana Mikitu). Zároveň sa stal 10. slovenským hráčom, ktorý skóroval v drese St. Louis Blues. Pred ním sa z gólov vo farbách „bluesmanov“ tešili aj Pavol Demitra, Michal Handzuš, Ľuboš Bartečko, Ladislav Nagy, Róbert Petrovický, Peter Šťastný, Peter Sejna, Vladimír Országh a Peter Smrek.
Dvorský začal sezónu 2025/2026 na farme v tíme Springfield Thunderbird. Blues ho povolali koncom októbra po tom, čo v 6 zápasoch v AHL dosiahol bilanciu 3 góly a 2 asistencie.
