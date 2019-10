NHL: Edmonton prišiel na 6-8 týždňov o obrancu Adama Larssona

Švédsky hráč Adam Larsson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Edmonton 4. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers prišiel na šesť až osem týždňov o obrancu Adama Larssona, ktorý si zlomil ihlicu na pravej nohe.Dvadsaťšesťročný Švéd sa zranil v úvodnom zápase sezóny, keď v prvej tretine zblokoval strelu Quinna Hughesa z Vancouveru Canucksu. Oilers nakoniec vyhrali 3:2, Larsson duel síce dohral, ale následné vyšetrenie ukázalo zranenie. Teraz ho čaká dlhšia rekonvalescencia, nemusí však pod skalpel.povedal pre nhl.com trénerDave Tippett. Ten už povolal z farmy v AHL Bakersfield Condors devätnásťročného kanadského obrancu Evana Boucharda, no mladík si asi zatiaľ v prvom tíme nezahrá.Tippett chce radšej nahradiť Larssona jeho krajanom Joelom Perssonom. Ten však vynechal prvý duel sezóny pre zranenie v hornej časti tela a ešte nedostal zelenú od doktorov.dodal kormidelník. Edmonton privíta v noci na nedeľu Los Angeles Kings.Larsson odštartoval zámorskú kariéru v New Jersey, ktoré ho draftovalo v roku 2011 zo 4. miesta. Do Edmontonu prestúpil v roku 2016 a zaradil sa medzi stálice defenzívy. V základnej časti NHL odohral 499 duelov, v ktorých si pripísal 121 bodov (20+101), v 18 zápasoch play off pridal sedem bodov (3+4).