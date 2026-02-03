Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

03. februára 2026

NHL: Fehérváry naštartoval obrat Washingtonu a bol druhou hviezdou zápasu


Tagy: Martin Fehérváry

Fehérváry sa vrátil do zostavy Capitals po tom, čo vynechal duel s Carolinou (4:3) pre narodenie dcéry.



NHL: Fehérváry naštartoval obrat Washingtonu a bol druhou hviezdou zápasu

Slovenský hokejista Martin Fehérváry sa gólom podieľal na triumfe Washingtonu nad New Yorkom Islanders 4:1 v nočnom dueli NHL. Dvadsaťšesťročný obranca naštartoval obrat svojho tímu a stal sa druhou hviezdou zápasu. Montreal s Jurajom Slafkovským prehral na ľade Minnesoty 3:4 po predĺžení, Dalibor Dvorský a jeho St. Louis podľahli Nashvillu 5:6, hoci viedli 5:1. Z víťazstva sa netešil ani Pavol Regenda, ktorého San Jose prehralo v Chicagu 3:6. Calgary s Martinom Pospíšilom nestačilo Torontu 2:4.


Fehérváry sa vrátil do zostavy Capitals po tom, čo vynechal duel s Carolinou (4:3) pre narodenie dcéry. Washington prehrával po zásahu Mathewa Barzala v úvodnej tretine a práve slovenský obranca v 26. minúte vyrovnal na 1:1. Fehérváry si vymenil puk s Tomom Wilsonom a hosťujúceho brankára Davida Ritticha prekonal prudkou strelou spomedzi kruhov. „Je to špeciálny moment. Gól venujem dcérke a priateľke Natálii, ktorá to celé fantasticky zvládla. Som veľmi rád, že som skóroval hneď po návrate, keď som vynechal zápas, pretože som bol pri narodení dcérky a cítim sa skvelo,“ povedal Fehérváry v pozápasovom rozhovore pre klubový web.

Bol to jeho štvrtý gól v sezóne. „Niektorí chalani už pred zápasom hovorili, že budem mať špeciálnu otcovskú silu, že sa im tiež podarilo streliť gól po narodení dieťaťa a mali pravdu. Dôležité je, že sme odohrali dobrý zápas, že sme vyhrali a ja som si to veľmi užil. Keď hráme spolu a na najvyššom leveli, tak dokážeme zdolať každý tím v lige. Musíme takto hrať každý zápas,“ dodal slovenský obranca. O 31 sekúnd po jeho zásahu strelil víťazný gól Anthony Beauvillier a v záverečnej tretine spečatili výhru Washingtonu Nic Dowd s Johnom Carlsonom. Fehérváry strávil na ľade 19 minút a pripísal si aj dva plusové body, bodyček a dva bloky. Víťazstvo Capitals vychytal Clayton Stevenson, ktorý zaznamenal 29 zákrokov a dobre zaskočil zranenú brankársku dvojicu Logana Thompsona a Charlieho Lindgrena.

Montreal poslal na začiatku záverečnej tretiny do vedenia 3:2 Kirby Dach, ale v drese Minnesoty si vynútil predĺženie Brock Faber. Svojím druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe domácich Kirill Kaprizov. Slafkovský odohral 18:09 minúty a zaznamenal dve strely na bránku.

St. Louis v Nashville neudržalo štvorgólové vedenie 5:1. Obrat domácich zavŕšil Steven Stamkos, ktorý v 48. minúte vyrovnal a o tri minúty nato strelil víťazný gól. „Občas sa nedarí vôbec nič, ale celé sa to dokáže zrazu otočiť a v tom je šport nádherný,“ konštatoval Stamkos, ktorý je s deviatimi víťaznými gólmi lídrom NHL. So 609 gólmi sa dostal na 20. miesto histórie pred Dina Ciccarelliho a už len jeden presný zásah mu chýba na to, aby dobehol Bobbyho Hulla (610). Ryan O'Reilly strelil dva góly, Roman Josi zaznamenal štyri asistencie a Luke Evangelista tri. V bránke Predators začal duel Juuse Saros, ale v 24. minúte po góle Coltona Parayka, ktorý skóroval prvýkrát v sezóne, ho vystriedal Justus Annunen a ten už neinkasoval. Dvorský odohral za hostí takmer 17 minút, pripísal si „mínusku“, strelu na bránku a 33,3-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.

V akcii bol aj Regenda v službách San Jose, ktorý sa vrátil do zostavy po tom, ako bol zdravý náhradník. Na ľade Blackhawks strávil 11:23 minúty, počas ktorých dostal dvojminútový trest za podrazenie, prezentoval sa strelou na bránku a piatimi bodyčekmi. Sharks prehrali tretíkrát za sebou, naopak Chicago ukončilo sériu piatich prehier. Hviezdou duelu bol Iľja Michejev, ktorý strelil gól a pridal tri asistencie. Gól a asistenciu zaznamenal hviezdny útočník „žralokov“ Macklin Celebrini a so 144 bodmi sa dostal na siedme miesto v počte bodov v tínedžerskom veku pred Rona Francisa (142). Viac bodov pred dovŕšením dvadsiatych narodenín zaznamenali len Sidney Crosby (222), Wayne Gretzky (220), Dale Hawerchuk (194), Jimmy Carson (186), Steve Yzerman (176) a Brian Bellows (148).

Calgary prehrávalo s Torontom 0:3 a hoci sa vďaka zásahom Nazema Kadriho a Joela Farabeeho domácim zápas podarilo zdramatizovať, v závere už len gólom do prázdnej bránky spečatil triumf hostí Bobby McMann. Pospíšil odohral v drese Flames osem a pol minúty a zaznamenal štyri bodyčeky. Tri body za gól a dve asistencie zaznamenal útočník „javorových listov“ William Nylander.

Vo výborných výkonoch pokračuje Buffalo, ktoré vyhralo na ľade dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára Floridy 5:3. Žiaril brankár Alex Lyon, keď zlikvidoval 38 striel a zaznamenal jedenáste víťazstvo v uplynulých dvanástich štartoch. Peyton Krebs strelil gól a pridal dve asistencie, Sabres vyhrali sedem z uplynulých siedmich duelov a sú na postupovom mieste do play off. Florida prehrala štvrtý zápas za sebou a na postup do vyraďovacích bojov stráca deväť bodov. Lyon vyhral deviaty vonkajší súboj v rade a vytvoril klubový rekord. Za Floridu sa medzi strelcov zapísali Sandis Vilmanis a Uvis Balinskis, prvýkrát v histórii NHL skórovali dvaja Lotyši v jednom zápase za jeden tím. Obaja budú svoju krajinu reprezentovať na olympijskom turnaji v Miláne.

Pittsburgh prehral s Ottawou 2:3, keď o víťazstve Senators rozhodol päť minút a osem sekúnd pred koncom riadneho času veterán Claude Giroux a ukončil tak šesťzápasovú víťaznú sériu „tučniakov“. Dallas vyhral piaty duel za sebou, keď zdolal doma Winnipeg 4:3 po predĺžení. Víťazný gól vsietil obranca Thomas Harley. Bol to jeho šiesty gól v extračase, čím na prvom mieste klubových rekordov medzi obrancami vyrovnal zápis Johna Klingberga.

John Gibson zaznamenal 21 zákrokov a pomohol Detroitu k víťazstvu 2:0 na ľade lídra celej súťaže Colorada. Bol to jeho štvrtý shutout v sezóne a 28. v kariére. „Od prvého po posledného hráča to bol fantastický tímový výkon,“ poznamenal Gibson. Góly Red Wings strelili Lucas Raymond a Marco Kasper, pri oboch zásahoch asistoval Dylan Larkin. Avalanche vyšli doma naprázdno prvýkrát od 4. februára 2025, keď nedali gól Vancouveru.

Canucks sa predstavili na ľade Utahu, kde prehrali 2:6. Hviezdou duelu bol Nick Schmaltz, ktorý zaznamenal tretí hetrik v kariére, druhý v sezóne a pridal aj asistenciu. Zápas pre zranenie nedohral útočník Vancouveru Filip Chytil.

NHL - sumáre:

Florida Panthers – Buffalo Sabres 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Góly: 1. Vilmanis (Greer, Mikkola), 6. Rodrigues (Reinhart, Björnfot), 39. Balinskis (Reinhart, Verhaeghe) – 16. Thompson (Krebs, Dahlin), 19. Krebs (Dahlin, Tuch), 26. Benson (McLeod, Power), 46. Zucker (Doan, Quinn), 58. Doan (Krebs, McLeod). Brankári: Bobrovskij - Lyon, strely na bránku: 41:20.



Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Góly: 8. Činachov (Malkin, Wotherspoon), 49. Novak (Shea, Činachov) – 22. Amadio (Kleven, Pinto), 47. Stützle (Batherson, Spence), 55. Giroux (Stützle, Batherson). Brankári: Šilovs - Ullmark, strely na bránku: 16:31.



Washington Capitals – New York Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 26. FEHÉRVÁRY (Wilson, Dowd), 26. Beauvillier (Roy, Ovečkin), 49. Dowd (Sandin, Frank), 58. Carlson (Protas) – 17. Barzal. Brankári: Stevenson - Rittich, strely na bránku: 24:30.



Minnesota Wild – Montreal Canadiens 4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 1. Eriksson Ek (Johansson, Boldy), 16. Kaprizov (Hughes, Hartman), 48. Faber (Johansson, Hughes), 64. Kaprizov (Hughes, Boldy) – 20. Gallagher (Danault, Matheson), 40. Demidov (Hutson, Carrier), 41. Dach (Suzuki, Dobson). Brankári: Gustavsson - Dobeš, strely na bránku: 24:20.



Nashville Predators – St. Louis Blues 6:5 (1:2, 2:3, 3:0)

Góly: 10. O'Reilly (Forsberg, Josi), 32. McCarron (Bunting, Josi), 34. Forsberg (Josi, Haula), 43. O'Reilly (Barron, Evangelista), 48. Stamkos (Evangelista, Josi), 51. Stamkos (Skjei, Evangelista) – 5. Neighbours (Faulk, Tucker), 15. Bučnevič (Neighbours, Kyrou), 21. Bučnevič (Kyrou, Neighbours), 24. Broberg (Kyrou, Bučnevič), 24. Parayko (Snuggerud, Broberg). Brankári: Saros (24. Annunen) - Hofer, strely bránku: 28:34.



Dallas Stars – Winnipeg Jets 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Góly: 21. Robertson (Rantanen, Hintz), 36. Lundkvist (Duchene, Benn), 53. Rantanen (Hryckowian, Heiskanen), 63. Harley (Duchene, Heiskanen) – 23. Vilardi (Perfetti, Lowry), 24. Perfetti (Vilardi, Scheifele), 59. Stanley (Scheifele, Connor). Brankári: Oettinger - Hellebuyck, strely na bránku: 28:27.



Chicago Blackhawks – San Jose Sharks 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

Góly: 7. Bedard (Teräväinen, Bertuzzi), 23. Murphy (Grzelcyk, Donato), 30. Donato (Michejev, Dickinson), 31. Rinzel (Michejev), 33. Michejev (Dickinson, Donato), 55. Donato (Michejev, Murphy) – 33. Smith (Celebrini, Graf), 36. Celebrini (Toffoli, Eklund), 43. Muchamadullin (Kurashev, Desharnais). Brankári: Knight - Askarov (31. Nedeljkovic), strely na bránku: 17:27.



Colorado Avalanche – Detroit Red Wings 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: 1. Kasper (Raymond, Larkin), 60. Raymond (Larkin). Brankári: Blackwood - Gibson, strely na bránku: 21:25.



Utah Mammoth – Vancouver Canucks 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Góly: 4. Schmaltz (Marino, Hayton), 8. Schmaltz (Durzi), 29. Sergačov (Schmaltz, Guenther), 33. Crouse (Marino, Keller), 37. Peterka (Yamamoto, Marino), 53. Schmaltz (Keller, Crouse) – 8. Öhgren (Garland, Blueger), 39. Blueger (Garland, M. Pettersson). Brankári: Vejmelka - Lankinen, strely na bránku: 20:23.



Calgary Flames – Toronto Maple Leafs 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Góly: 34. Kadri (Farabee, Hanley), 36. Farabee (Kadri, Weegar) – 1. Nylander (Tavares), 28. Maccelli (Nylander), 30. Stecher (Nylander, Matthews), 60. McMann (Laughton, Carlo). Brankári: Wolf - Woll, strely na bránku: 30:22.



Slováci v akcii:

Martin Fehérváry (Washington) 19:00 1 0 1 +2 1 0

Juraj Slafkovský (Montreal) 18:09 0 0 0 0 2 0

Pavol Regenda (San Jose) 11:23 0 0 0 0 1 2

Dalibor Dvorský (St. Louis) 16:59 0 0 0 -1 1 0

Martin Pospíšil (Calgary) 8:59 0 0 0 0 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/


Tagy: Martin Fehérváry
