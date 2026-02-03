|
|
Utorok 3.2.2026
Meniny má Blažej
|Denník - Správy
03. februára 2026
NHL: Slafkovský sa stal držiteľom Molsonovho pohára za mesiac január
Ocenenie udeľujú kanadské kluby NHL na konci sezóny, ale Montreal Canadiens tak robí aj na mesačnej báze.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa stal držiteľom Molsonovho pohára za mesiac január. Ocenenie udeľujú kanadské kluby NHL na konci sezóny, ale Montreal Canadiens tak robí aj na mesačnej báze. Informáciu priniesol klub na svojom webe.
Dvadsaťjedenročný útočník bol dvakrát v januári prvou hviezdou zápasu (1. januára v Caroline a 4. januára v Dallase), trikrát ho vyhlásili za druhú hviezdu a raz za tretiu. V 16 dueloch v minulom mesiaci strelili osem gólov a pridal osem asistencií. So 16 bodmi si Slafkovský stanovil svoje maximum v počte bodov za jeden mesiac.
Molsonov pohár v tíme Canadiens v posledných štyroch ročníkoch získal Nick Suzuki, v sezóne 2009/2010 dostal toto ocenenie slovenský brankár Jaroslav Halák.
NHL: Fehérváry naštartoval obrat Washingtonu a bol druhou hviezdou zápasu
NHL: Fehérváry naštartoval obrat Washingtonu a bol druhou hviezdou zápasu
Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska
Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska