 24hod.sk    Šport

03. februára 2026

NHL: Slafkovský sa stal držiteľom Molsonovho pohára za mesiac január



Ocenenie udeľujú kanadské kluby NHL na konci sezóny, ale Montreal Canadiens tak robí aj na mesačnej báze.



Zdieľať
NHL: Slafkovský sa stal držiteľom Molsonovho pohára za mesiac január

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa stal držiteľom Molsonovho pohára za mesiac január. Ocenenie udeľujú kanadské kluby NHL na konci sezóny, ale Montreal Canadiens tak robí aj na mesačnej báze. Informáciu priniesol klub na svojom webe.


Dvadsaťjedenročný útočník bol dvakrát v januári prvou hviezdou zápasu (1. januára v Caroline a 4. januára v Dallase), trikrát ho vyhlásili za druhú hviezdu a raz za tretiu. V 16 dueloch v minulom mesiaci strelili osem gólov a pridal osem asistencií. So 16 bodmi si Slafkovský stanovil svoje maximum v počte bodov za jeden mesiac.

Molsonov pohár v tíme Canadiens v posledných štyroch ročníkoch získal Nick Suzuki, v sezóne 2009/2010 dostal toto ocenenie slovenský brankár Jaroslav Halák.


