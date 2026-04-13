Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
Včera Archív správ Nastavenia
13. apríla 2026
NHL: Fehérváry prispel dvoma bodmi k výhre Capitals, Slafkovský asistoval
Washington sa vďaka víťazstvu priblížil na rozdiel jediného bodu k Philadelphii v boji o tretiu pozíciu v Metropolitnej divízii, ale Flyers majú zápas k dobru.
Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. Na domácom ľade zdolali Pittsburgh 3:0 a slovenský obranca Martin Fehérváry k tomu prispel dvoma asistenciami. V noci na pondelok bodoval aj Juraj Slafkovský, keď sa prihrávkou podieľal na jubilejnom 100. bode Nicka Suzukiho v sezóne a Montreal uspel na ľade New Yorku Islanders 4:1. „Ostrovania“ tak prišli o šancu dostať sa do play off.
Washington sa vďaka víťazstvu priblížil na rozdiel jediného bodu k Philadelphii v boji o tretiu pozíciu v Metropolitnej divízii, ale Flyers majú zápas k dobru. „Poznám našich chlapcov a viem, že sa v žiadnom prípade nevzdajú. Neznamená to, že sa dostaneme do play off, ale vedel som, že sa nezlomíme a budeme bojovať o každé víťazstvo až do konca,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery. Fehérváry odohral 18:50 min, mal aj plusový bod a štyri trestné minúty. V sezóne nazbieral už 27 bodov (5+22) a o dva body tak prekonal doterajšie maximum v kariére z minulého ročníka (5+20). Jeho spoluhráč Connor McMichael zaznamenal dva góly a pridal asistenciu. Bodoval aj Alexander Ovečkin v zápase, ktorý teoreticky mohol byť jeho posledným domácim zápasom za Capitals v kariére. Po záverečnej siréne obkorčuľoval ľadovú plochu a v sprievode svojich dvoch synov reagoval na prosbu fanúšikov o ešte jednu sezónu. „Popremýšľam o tom. Tento moment a dnešnú atmosféru si budem pamätať navždy,“ citovala kapitána Capitals agentúra AP.
Montreal ukončil nádeje Islanders na prienik do vyraďovačky. Canadiens strelili tri góly v priebehu 55 sekúnd v druhej tretine a rozhodli tak o svojom triumfe. K víťazstvu hostí 4:1 prispel Suzuki gólom a asistenciou a stal sa piatym hráčom v histórii klubu, ktorý v jednej sezóne nazbieral minimálne 100 bodov. Pred ním to dokázali Guy Lafleur (šesťkrát), Peter Mahovlich (dvakrát), Mats Näslund a Steve Shutt. „Ako malé dieťa si predstavujete tieto veci a je to určite niečo špeciálne. Som veľmi hrdý, že som sa zaradil medzi takéto mená,“ povedal Suzuki. Slafkovský mu pri jubilejnom bode asistoval, keď obkrúžil útočné pásmo a presnou prihrávkou našiel Suzukiho v predbránkovom priestore. Slovenský útočník mal minutáž 18:53 s jednou strelou a plusovým bodom. Bodoval vo štvrtom stretnutí v sérii a na konte má už 73 bodov (30+43) v 81 dueloch. Suzukiho bilancia v sezóne je 101 bodov (29+72). Montrealu chýbal obranca Noah Dobson pre zranenie v hornej časti tela, klub namiesto neho povolal Rakúšana Davida Reinbachera. Dvadsaťjedenročný zadák si pri svojom debute v profilige pripísal asistenciu a dve strely na bránku. „Keď tvrdo pracujete každý deň, šancu dostanete. A teraz je čas učiť sa a naďalej tvrdo pracovať,“ povedal Reinbacher, piaty výber draftu NHL v roku 2023.
Šimon Nemec bol najvyťaženejší obranca New Jersey pri domácom víťazstve nad Ottawou 4:3 po predĺžení. Na ľade strávil 24:03 min s jednou strelou a mínusovým bodom. Nico Hischier mal bilanciu 2+1, vrátane víťazného gólu v predĺžení. Calgary bez Martina Pospíšila zdolalo doma Utah 4:1. Brayden Pachal zaznamenal prvý trojbodový zápas v kariére v NHL, keď dal gól a pridal dve asistencie.
Marco Rossi rozhodol 10 sekúnd pred koncom predĺženia o víťazstve Vancouveru na ľade Anaheimu 4:3. Ducks si mohli zaistiť miesto v play off v prípade akéhokoľvek víťazstva. „Je to sklamanie,“ povedal kapitán Ducks Radko Gudas o premárnenej šanci. Svoj prvý gól v profilige si vo svojom 41. zápase pripísal útočník hostí Curtis Douglas.
NHL - sumáre:
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Góly: 13. Van Riemsdyk (Dubois, McMichael), 36. McMichael (Leonard, FEHÉRVÁRY), 38. McMichael (Ovečkin, FEHÉRVÁRY). Brankári: Thompson - Skinner, strely na bránku: 26:24.
New Jersey Devils - Ottawa Senators 4:3 pp (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)
Góly: 6. Hischier (Mercer, Meier), 15. Brown (J. Hughes), 53. Mercer (Hischier), 64. Hischier (J. Hughes, Hamilton) - 28. Amadio (Zub, Cousins), 31. Pinto (Giroux, Batherson), 35. Zetterlund. Brankári: Daws - Reimer, strely na bránku: 30:30.
Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 4. Marchment (Fabbro, Jenner), 42. FAntilli (Heinen) - 11. Kuraly (Kastelic, Jokiharju), 40. Jokiharju (Kuraly, Hagens), 51. Kastelic (Kuraly, Harris). Brankári: Greaves - Korpisalo, strely na bránku: 35:22.
New York Islanders - Montreal Canadiens 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly: 49. Cizikas (Mayfield, Pulock) - 36. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Hutson), 37. Demitov (Suzuki, Hutson), 37. Newhook (Bolduc, Reinbacher), 60. Bolduc (Newhook, Dach). Brankári: Sorokin - Fowler, strely na bránku: 31:22.
Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 3:4 pp (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)
Góly: 4. Gauthier (Kreider, Killorn), 46. Gauthier (LaCombe, McTavish), 47. Carlsson (Kreider) - 11. Douglas (Räty, Kudrjavcev), 15. DeBrusk (Rossi, Hronek), 45. Boeser, 65. Rossi (Buium, Öhgren). Brankári: Dostál - Tolopilo, strely na bránku: 27:26.
Calgary Flames - Utah Mammoth 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 8. Coronato (Frost, Pachal), 9. Zary (Parekh, Whitecloud), 47. Backlund (Coleman, Pachal), 50. Pachal (Suniev, Määtä) - 52. Crouse (Keller, Weegar). Brankári: Wolf - Vaněček, strely na bránku: 23:29.
Slováci v akcii
Martin Fehérváry (Washington) 18:50 0 2 2 +1 0 4
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:53 0 1 1 +1 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 24:03 0 0 0 -1 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Ottawa, Boston
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Utah, Vegas, Edmonton
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 13. aprílu 2026:
1. Connor McDavid (Edmonton) 80 47 86 133
2. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 74 43 85 128
3. Nathan MacKinnon (Colorado) 78 52 74 126
4. Macklin Celebrini (San Jose) 79 42 68 110
5. Nick Suzuki (Montreal) 81 29 72 101
6. David Pastrňák (Boston) 76 29 70 99
7. Martin Nečas (Colorado) 76 38 61 99
8. Mark Scheifele (Winnipeg) 79 34 65 99
9. Leon Draistaitl (Edmonton) 65 35 62 97
10. Jason Robertson (Dallas) 80 44 50 94
----------------------------------------------
40. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 81 30 43 73
327. Šimon NEMEC (New Jersey) 67 11 15 26
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie a kanadské body/
najlepší strelci: 1. MacKinnon 52 gólov, 2. Cole Caufield (Montreal) 51, 3. McDavid 47, 4. Kirill Kaprizov (Minnesota) 45, 5. Wyatt Johnston (Dallas) a Robertson po 44, 7. Kučerov 43, 8. Celebrini a Matt Boldy (Minnesota) 42 .... 42. SLAFKOVSKÝ 30.
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 13. aprílu 2026:
1. Juraj Slafkovský (Montreal) 81 30 43 73 +12 178 52
2. Martin Fehérváry (Washington) 80 5 22 27 +15 72 39
3. Šimon Nemec (New Jersey) 67 11 15 26 -10 101 26
4. Dalibor Dvorský (St. Louis) 68 12 8 20 -3 88 26
5. Erik Černák (Tampa Bay) 59 2 8 10 +2 50 74
6. Pavol Regenda (San Jose) 23 9 1 10 -3 42 10
7. Adam Sýkora (NY Rangers) 9 3 1 4 0 13 5
8. Samuel Honzek (Calgary) 18 2 2 4 +1 22 2
9. Martin Pospíšil (Calgary) 22 1 2 3 -4 19 17
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
