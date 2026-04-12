Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
Denník - Správy
12. apríla 2026
Tréner Lyonu tlačí na Endricka, od brazílskeho talentu žiada viac
Tagy: Liga majstrov
12.4.2026 (SITA.sk) - Tréner futbalistov Olympique Lyon Paulo Fonseca vyjadril nespokojnosť s výkonmi mladého brazílskeho útočníka Endricka, ktorý momentálne hosťuje vo Francúzsku zo španielskeho Realu Madrid. Devätnásťročný talent po sľubnom úvode postupne stratil formu, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch tímu.
Bezgólová remíza
Endrick sa naposledy výraznejšie nepresadil pri bezgólovej remíze na ihrisku Angers, čím sa séria Lyonu bez víťazstva natiahla už na deväť zápasov. Klub, v ktorom pôsobí i slovenský brankár Dominik Greif, sa aktuálne nachádza na priebežnej siedmej priečke Ligue 1. V nedeľu večer doma privíta Lorient.
„Nie som spokojný s tým, ako Endrick hrá,“ uviedol Fonseca. „Nie som tu na to, aby som hráčov ničil, ale očakávam viac od hráča, akým je Endrick, a myslím si, že má povinnosť ukázať viac.“
Paradoxne, len pár dní predtým sa mladý útočník blysol v drese Brazílie, keď ako striedajúci hráč vybojoval pokutový kop a podieľal sa na góle pri víťazstve 3:1 nad Chorvátskom v prípravnom zápase v Orlande.
Výhovorky neakceptuje
Fonseca však neakceptuje výhovorky na únavu po cestovaní. „Povedal, že bol trochu unavený z cesty, ale myslím si, že má zodpovednosť ukázať viac,“ dodal tréner.
Endrick má v tejto sezóne na konte šesť gólov v 15 zápasoch, no strelecké suchoty trápia celý tím. Lyon strelil v ostatných šiestich dueloch len tri góly a v boji o miestenku do Ligy majstrov zaostáva o štyri body za tretím Olympique Marseille.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Lyonu tlačí na Endricka, od brazílskeho talentu žiada viac © SITA Všetky práva vyhradené.
