 24hod.sk    Šport

12. apríla 2026

Tréner Lyonu tlačí na Endricka, od brazílskeho talentu žiada viac


Tagy: Liga majstrov

Tréner futbalistov Olympique Lyon Paulo Fonseca vyjadril nespokojnosť s výkonmi mladého brazílskeho útočníka



spain_soccer_la_liga_99818 676x451 12.4.2026 (SITA.sk) - Tréner futbalistov Olympique Lyon Paulo Fonseca vyjadril nespokojnosť s výkonmi mladého brazílskeho útočníka Endricka, ktorý momentálne hosťuje vo Francúzsku zo španielskeho Realu Madrid. Devätnásťročný talent po sľubnom úvode postupne stratil formu, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch tímu.

Bezgólová remíza


Endrick sa naposledy výraznejšie nepresadil pri bezgólovej remíze na ihrisku Angers, čím sa séria Lyonu bez víťazstva natiahla už na deväť zápasov. Klub, v ktorom pôsobí i slovenský brankár Dominik Greif, sa aktuálne nachádza na priebežnej siedmej priečke Ligue 1. V nedeľu večer doma privíta Lorient.

„Nie som spokojný s tým, ako Endrick hrá,“ uviedol Fonseca. „Nie som tu na to, aby som hráčov ničil, ale očakávam viac od hráča, akým je Endrick, a myslím si, že má povinnosť ukázať viac.

Paradoxne, len pár dní predtým sa mladý útočník blysol v drese Brazílie, keď ako striedajúci hráč vybojoval pokutový kop a podieľal sa na góle pri víťazstve 3:1 nad Chorvátskom v prípravnom zápase v Orlande.

Výhovorky neakceptuje


Fonseca však neakceptuje výhovorky na únavu po cestovaní. „Povedal, že bol trochu unavený z cesty, ale myslím si, že má zodpovednosť ukázať viac,“ dodal tréner.

Endrick má v tejto sezóne na konte šesť gólov v 15 zápasoch, no strelecké suchoty trápia celý tím. Lyon strelil v ostatných šiestich dueloch len tri góly a v boji o miestenku do Ligy majstrov zaostáva o štyri body za tretím Olympique Marseille.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Liga majstrov
