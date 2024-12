NHL: Fehérváry sa pobil, Slafkovský opäť v 1. formácii, návrat Černáka

Hokejisti Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NHL nad Floridou 3:0. Slovenský útočník si pripísal plusový bod. Tampa uspela na ľade Seattlu 5:1. Slovenský obranca Erik Černák sa po zranení vrátil do zostavy Lightning a zaznamenal plusku. Washington s Martinom Fehérvárym zdolal Buffalo 4:2 a bodoval v deviatom zápase za sebou. Montreal s Jurajom Slafkovským prehral na ľade Winnipegu 2:4.



Pospíšil odohral proti Floride 16:21 min. Veľkou oporou Flames bol brankár Dustin Wolf, ktorý vykryl všetkých 32 striel Panthers. Bolo to jeho druhé čisté konto v sezóne aj v kariére. “V posledných zápasoch sa mi nedarilo, ale taký je občas hokej. Vždy keď príde šanca, tak po nej treba siahnuť. Bol to skvelý tímový výkon,” povedal Wolf pre nhl.com. Góly “plameňov” strelil Nazem Kadri, Mikael Backlund a Blake Coleman. Obhajcom Stanley Cupu chýbal pre chorobu kapitán Aleksander Barkov. Florida vyšla naprázdno v druhom zápase za sebou, v noci na piatok prehrala vo Vancouveri 0:4.



Černák absolvoval proti Seattlu 18 minút, do zostavy sa vrátil po dvoch zápasoch, keď pauzoval pre zranenie dolnej časti tela. Dva góly Lightning strelil Brandon Hagel, víťazný zásah zaznamenal Brayden Point, bol to jeho 20. gól v sezóne. Prvý gól v NHL strelil Declan Carlile, "blesky" vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov. “Na prvej reklamnej prestávke sme prehrávali na strely 0:7. V pauze sme si povedali nejaké veci a našťastie to začalo fungovať. Výborne sme forčekovali, vďaka tomu sme si vytvárali šance,” povedal tréner Tampy Jon Cooper. Nikita Kučerov nazbieral dve asistencie, bol to jeho 258. viacbodový zápas vďaka čomu sa dostal na druhé miesto v klubovej histórii pred Martina St. Louisa.



Fehérváry strávil vo víťaznom dueli Washingtonu proti Buffalu na ľade 17:50 min a na trestnej lavici si odsedel päťminútový trest, keď sa v druhej tretine pobil s Dylanom Cozensom. Súpera po chvíli zložil k ľadu a jeho druhá bitka v NHL tak dopadla úspešne. Tú prvú absolvoval 2. apríla 2023 s obrancom NY Rangers Nikom Mikkolom. Dva góly Capitals strelil Tom Wilson, nerozhodný stav zlomil v 52. minúte Dylan Strome. Washington vyhral štvrtý zápas v sérii, na druhej strane Sabres prehrali deviaty duel za sebou. Washington využil dve z troch presiloviek, Buffalo z dvoch ani jednu. “Naše špeciálne tímy dnes neboli dobré. V tom bol najväčší rozdiel,” povedal tréner Buffala Lindy Ruff.



Slafkovský odohral proti Winnipegu 16:41 min a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Slovenský útočník sa vrátil do prvého útoku k Nickovi Suzukimu a Coleovi Caufieldovi, do druhého útoku sa posunul Alex Newhook. V uplynulých siedmich zápasoch zaznamenal Slafkovský len jednu asistenciu, v 27 dueloch tejto sezóny má bilanciu 2+13. Kyle Connor a Gabriel Vilardi pomohli k víťazstvu Jets gólom a asistenciou, Connor Hellebuyck zaznamenal 26 zákrokov. “Je neskutočný, podľa mňa najlepší brankár v lige,” povedal obranca Jim Morissey (0+2). Montreal viedol 1:0, keď strelil prvý gól v NHL obranca Lane Hutson, ale Canadiens napokon prehral tretí z posledných štyroch duelov.



Hráči New Jersey Devils zvíťazili nad najslabším tímom ligy Chicagom 4:1, keď skórovali iba v záverečnej tretine a otočili z 0:1. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa v druhom zápase za sebou nedostal do zostavy. Kľúčovou pasážou duelu bola 51.-53. minúta, kedy Devils skórovali trikrát. Tri góly dali “diabli” za 126 sekúnd, za posledných 25 rokov sa im to len trikrát podarilo rýchlejšie. Víťazný gól na 2:1 zaznamenal Jack Hughes. Jesper Bratt (0+2) zaznamenal 400. bod v profilige, za Blackhawks nastúpil na svoj 700. duel v NHL Teuvo Teräväinen.



Výbornú formu potvrdili “králi” z Los Angeles, ktorí vyhrali na ľade NY Rangers 5:1 a úspeli v siedmom z uplynulých ôsmich duelov. Darcy Kuemper zaznamenal 31 zákrokov, prekonal ho len Filip Chytil. Rangers sa trápia z posledných 12 zápasov vyhrali len 3. Igor Šesťorkin dostal päť gólov z 21 striel a v 26. minúte ho vystriedal Jonathan Quick. Piaty zápas za sebou vyhral Edmonton, keď zdolal doma Vegas 6:3. Leon Draisaitl strelil gól, pridal dve asistencie a v piatom zápase za sebou zaznamenal viac ako jeden bod. Je to jeho šiesta aspoň päťzápasová viacbodová séria v kariére, čím spomedzi aktívnych hráčov prekonal Sidneyho Crosbyho, Kučerova a Nathana MacKinnona. Na čele je Draisatlov spoluhráč Connor McDavid s 12 sériami.



Ottawa zdolala Pittsburgh 3:2, keď v predĺžení rozhodol Brady Tkachuk, v extračase uspel aj Dallas, ktorý gólom Matta Duchenea zdolal St. Louis 2:1. V drese Blues debutoval obranca Cam Fowler, ktorého klub získal výmenou z Anaheimu. Center St. Louis Robert Thomas zaznamenal asistenciu a bodoval v jedenástom zápase za sebou. Do predĺženia dospel aj duel v Columbuse, kde napokon vyhral Anaheim 4:3. O víťazstve Ducks rozhodol svojim druhým gólom v zápase Alex Killorn, ktorý mal predtým aj asistenciu.



Obranca Jeff Petry strelil dva góly, skóroval aj ďalší zadák Moritz Seider a Detroit zdolal Toronto 4:2. Red Wings prehral šesť z posledných siedmich zápasov. “Veľké víťazstvo, veľmi sme ho potrebovali,” povedal tréner Derek Lalonde. Ville Husso zaznamenal 23 zákrokov.



MacKinnon strelil dva góly, pridal asistenciu a Colorado zdolalo Nashville 5:2. MacKinnon sa ako prvý hráč v tejto sezóne dostal na métu 50 bodov (13+37). Na konte má už 949 bodov a v klubovej histórii sa dostal na tretie miesto pred Michela Guleta (946). Dva góly strelil Artturi Lehkonen, Mikko Rantanen si pripísal tri asistencie. Brankár Mackenzie Blackwood pri svojom debute v drese Avalanche chytil 37 striel. Predators prehrali deväť z posledných desiatich zápasov.



Vo Vancouveri žiaril David Pastrňák, útočník Bostonu pomohol Bruins k víťazstvu 5:1 štyrmi bodmi, keď strelil gól a pridal tri asistencie. Pastrňák sa vo svojom 706. zápase dostal na métu 400 asistencií ako druhý najrýchlejší český hokejista v histórii NHL. Rýchlejší bol len Jaromír Jágr (546 zápasov). “Som strelec, ale v tejto sezóne mi to až tak nepadá. Vždy mám radosť, keď môžem pripraviť spoluhráčovi situáciu na gól,” povedal Pastrňák. Jediný gól Canucks strelil Max Sasson, pre ktorého to bol v jeho desiatom zápase premiérový zásah v NHL.

NHL - sumáre:



New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)



Góly: 43. Mercer (L. Hughes, Meier), 51. J. Hughes (Pesce, Bratt), 53. Hischier (Bratt), 53. Meier (Mercer, Pesce) - 34. Dickinson (Foligno, Brodie). Brankári: Markström - Commesso, strely na bránku: 24:17.







New York Rangers - Los Angeles Kings 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)



Góly: 33. Chytil (Mancini, Panarin) - 8. Turcotte (Kempe, Kopitar), 16. Foegele (Byfield, Jeannot), 23. Byfield (Foegele, Anderson), 25. Kempe (Kopitar, Turcotte), 26. Danault (Clarke, Thomas). Brankári: Šesťorkin (26. Quick) - Kuemper, strely na bránku: 32:32.







Minnesota Wild - Philadelphia Flyers 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 15. Kaprizov (Merrill, Bogosian), 36. Boldy (Faber), 50. Rossi (Zuccarello, Chisholm), 58. Kaprizov (Foligno, Brodin) - 55. Sanheim (Poehling, Hathaway). Brankári: Fleury - Ersson, strely na bránku: 23:22.







Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)



Góly: 18. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl), 22. Hyman (Nugent-Hopkins), 27. Brown (Draisaitl, Podkolzin), 31. Draisaitl (Nurse, Janmark), 33. Perry (Brown, Ryan), 42. J. Skinner (Ekholm, Nurse) - 36. Olofsson (Hertl, Hanifin), 37. Barbašov (Hanifin, Eichel), 41. Howden. Brankári: S. Skinner - Hill, strely na bránku: 34:41.







Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 3:4 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 18. Marčenko (Johnson, Werenski), 18. Sillinger (Aston-Reese, Olivier), 52. van Riemsdyk (Severson, Labanc) - 17. McTavish (Fabbri, LaCombe), 34. Killorn (Strome, Terry), 58. LaCombe (Terry, Killorn), 62. Killorn (Fabbri). Brankári: Greaves - Gibson, strely na bránku: 42:27.







Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 10. Petry (Veleno, Fischer), 40. Seider (Copp, Kane), 42. Petry (Compher), 60. Raymond (Larkin) - 32. Matthews (Marner, Nylander), 42. Knies (Marner, McCabe). Brankári: Husso - Woll, strely na bránku: 26:25.







Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 8. Chabot (Giroux, Gaudette), 47. Batherson (Chabot, Norris), 62. Tkachuk (Sanderson) - 43. Lizotte (Acciari, Grzelcyk), 53. Letang. Brankári: Ullmark - Jarry, strely na bránku: 31:27.







Washington Capitals - Buffalo Sabres 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)



Góly: 18. Wilson (Carlson, McMichael), 26. Wilson (Chychrun), 52. Strome (Carlson, Raddysh), 59. Chychrun (Carlson, Dubois) - 2. Zucker (Greenway, McLeod), 28. Kulich (Byram, Thompson). Brankári: Thompson - Luukkonen, strely na bránku: 31:21.







Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)



Góly: 15. Vilardi (Connor, Morrissey), 17. Lowry (Niederreiter, DeMelo), 27. Connor (Morrissey, Vilardi), 60. Namestnikov (Iafallo) - 8. Hutson (Matheson, Caufield), 48. Anderson (Dvorak, Gallagher). Brankári: Hellebuyck - Montembeault, strely na bránku: 27:28.







Dallas Stars - St. Louis Blues 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 23. Robertson (Benn, Hintz), 63. Duchene (Lindell, Robertson) - 10. Kyrou (Thomas, Bučnevič). Brankári: Oettinger - Binnington, strely na bránku: 37:16.







Colorado Avalanche - Nashville Predators 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)



Góly: 32. Colton (Mittelstadt, Toews), 39. MacKinnon (Rantanen), 44. Lehkonen (MacKinnon), 59. MacKinnon (Makar, Rantanen), 60. Lehkonen (Rantanen, Kelly) - 54. Stamkos (Marchessault, Forsberg), 56. Evangelista (Wilsby, Novak). Brankári: Blackwood - Saros, strely na bránku: 34:39.







Calgary Flames - Florida Panthers 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 9. Kadri, 40. Coleman (Coronato, Backlund), 47. Backlund (Bahl). Brankári: Wolf - Knight, strely na bránku: 27:33.







San Jose Sharks - Utah Hockey Club 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)



Góly: 15. Wennberg (Goodrow, Ceci), 35. Granlund (Zetterlund, Eklund), 45. Zetterlund (Kovalenko, Celebrini) - 8. Guenther (Cooley, Sergačov), 39. Schmaltz (Cooley, Keller), 50. Carcone (Stenlund, Kerfoot), 60. Keller (Sergačov, Schmaltz). Brankári: Vaněček - Vejmelka, strely na bránku: 21:40.







Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)



Góly: 5. Montour (Tolvanen, Wright) - 9. Hagel (Perbix), 14. Point (Raddysh, Guentzel), 45. Guentzel (Point, Kučerov), 57. Hagel (Kučerov), 60. Carlile (Glendening, Eyssimont). Brankári: Grubauer - Johansson, strely na bránku: 22:31.







Vancouver Canucks – Boston Bruins 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)



Góly: 51. Sasson (Miller) - 6. Marchand (E. Lindholm, Pastrňák), 9. Geekie (Pastrňák, Zacha), 22. Zacha (Pastrňák, Oesterle), 32. McLaughlin (Peeke), 41. Pastrňák (McAvoy, Zacha). Brankári: Demko - Swayman, strely na bránku: 20:28.

Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 17:50 0 0 0 0 2 5

Juraj Slafkovský (Montreal) 16:41 0 0 0 -1 2 0

Martin Pospíšil (Calgary) 16:21 0 0 0 +1 2 0

Erik Černák (Tampa Bay) 18:00 0 0 0 +1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/