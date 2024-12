Futbal: Slovan Bratislava sa otriasol a znova zimuje na čele

Po prehrách v Žiline a na pôde Atletica Madrid sa futbalisti Slovana Bratislava rýchlo otriasli a za jesennou časťou Niké ligy dali víťaznú bodku. Po sobotňajšom triumfe 2:1 nad FC DAC 1904 Dunajská Streda si hráči úradujúceho slovenského šampióna zaistili najlepšiu východiskovú pozíciu do jarnej časti, ktorá odštartuje zápasmi 19. kola počas druhého februárového víkendu (8.-9.2. 2025).





Slovan má na čele štvorbodový náskok pred MŠK Žilina, ktorý mohol skresať manko na lídra v prípade úspešného výsledku proti Skalici. Proti DAC rozhodli o trojbodovom zisku Slovana druhopolčasovými presnými zásahmi David Strelec a Guram Kašia. "Bol to dobrý ligový zápas, dnes ma zaujímali hlavne tri body. Sme radi, že sme polsezónu zakončili víťazstvom. Hráme vysnívanú Ligu majstrov, sme prví v lige, som spokojný. Ďakujem všetkým, ktorí nám fandia a vedeniu za podmienky, ktoré nám vytvára. Aj dnešný zápas potvrdil, že keď musíme, vieme zabrať. Hráči išli na dno síl a to si vážim," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii kouč Slovana Vladimír Weiss st., ktorý urobil oproti zápasu v Madride šesť zmien v základnej zostave.Od úvodu nastúpil s kapitánskou páskou Vladimír Weiss ml. "Ukázal, že je pán futbalista. Sám som bol prekvapený, koľko dnes fyzicky vydržal. Priniesol mužstvu impulz," okomentoval Weiss st. návrat svojho syna do základnej zostavy. Proti DAC podržal svoje mužstvo brankár Dominik Takáč, ktorý prišiel v lete zo Spartaka Trnava. "Taki bol kľúčovou postavou v predkolách Ligy majstrov. Je to dobrý brankár, aj dnes nás dvakrát v dôležitých momentoch podržal. Vynikajúci bol aj v minulej sezóne Borjan, v minulosti zasa Juro Čobej. Vážim si každého brankára, ktorý pomohol mužstvu aj mne," poznamenal kouč Slovana.Skóre duelu s DAC otvoril v 57. minúte David Strelec, pre ktorého to bol desiaty ligový gól pri jubilejnom 100. štarte v najvyššej súťaži. "´Strelo´ je výborný hráč, dostal dôveru a spláca ju. Myslím si, že dozrel. Už nie je chlapec, ale ide do veku, kedy by mal byť normálny. Je to dobrý chlapec a ako hráč sa ešte môže zlepšovať. Aj on je vďačný klubu a my sme radi, že je u nás aj v reprezentácii útočník číslo jeden," pochválil Weiss st. svojho druhého najlepšieho strelca po Tigranovi Barsghjanovi. Armén pre natrhnutý sval bude chýbať Slovanu minimálne štyri až šesť týždňov a pravdepodobne nestihne 21. januára siedmy zápas Ligy majstrov proti VfB Stuttgart. Hráči Slovana sa zídu na prvom zraze v novom roku 4. januára, o dva dni neskôr po absolvovaní fyzických testov odcestujú na sústredenie v Katare.Slovan odohral na jeseň 35 zápasov, čo je na slovenský klub enormná porcia. Hráči sa už tešia na sviatky a oddych. "Určite som rád, že si teraz oddýchneme. Všetci sa už tešíme na voľno. Škoda zápasu v Žiline, ale sme prví v tabuľke a v druhej polovici sezóny už nebude toľko zápasov, aj keď príprava bude kvôli duelom v LM trochu iná ako zvyčajne. Dnes to bolo psychicky náročné, z Madridu sme pricestovali vo štvrtok nadránom, ale zvládli sme to. Čo sa týka mňa, nie je to také zlé, dal som desať gólov a budem sa snažiť nejaké pridať aj na jar," poznamenal Strelec.