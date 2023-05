NHL: Florida je vo finále, Tkachuk rozhodol päť sekúnd pred sirénou

Hokejisti Floridy Panthers sa stali prvými finalistami NHL v sezóne 2022/23. Vo štvrtom finále Východnej konferencie zvíťazili nad Carolinou Hurricanes 4:3. Víťazný gól dal v presilovej hre 4,9 sekundy pred koncom základnej hracej doby Matthew Tkachuk. Bol to jeho druhý gól v stretnutí.





Florida sa predstaví vo finále druhýkrát v histórii. Pri prvom pokuse získať Stanleyho pohár neuspela, v roku 1996 podľahla Coloradu Avalanche hladko 0:4 na zápasy. Jej súperom bude tentokrát úspešnejší z dvojice Vegas - Dallas. Nasadená jednotka západu Vegas vedie v sérii 3:0 na zápasy.Už po 41 sekundách hry otvoril skóre tretím gólom vo vyraďovacej fáze Anthony Duclair. "Panteri" viedli v 11. minúte už o dva góly, keď využil presilovú hru Matthew Tkachuk. Do prestávky ešte znížil Paul Stastny a v úvode prostrednej časti hry odštartoval zápas odznovu vyrovnávajúcim gólom Teuvo Teräväinen. Hostia dokázali reagovať aj na gól Lomberga a necelé tri minúty pred záverečnou sirénou vyrovnal zblízka Fast. Päť sekúnd pred koncom však rozjasal domáce tribúny druhým presným zásahom v stretnutí Tkachuk, pre ktorého to bol už tretí víťazný gól v sérii, pričom predošlé dva strelil v predĺžení. "Zaslúžili sme si to, ale určite sme to nemali jednoduché," uviedol pre nhl.com Tkachuk, ktorý strelil najneskorší víťazný gól v sérii v histórii profiligy. Americký útočník nazbieral vo vyraďovacej fáze 21 bodov (9+12) a bodovo sa doťahuje na lídra produktivity Roopeho Hintza z Dallasu (22). Tkachuk má na dosah aj viacero hráčov so 14 gólmi, na čo potrebuje vo finále streliť aspoň 5 presných zásahov. Medzi skupinkou hráčov, ktorým sa to podarilo je Slovák Marián Gáborík (v roku 2014 v drese Los Angeles).Hurricanes prestrieľali súpera v pomere 39:24, víťaz Metropolitnej divízie však napriek tomu nedokázal nájsť cestu k prvému triumfu v sérii. Hlavný tréner Rod Brind´Amour po zápase naznačil, že vývoj série nebol tak jednoznačný, aký je jej rezultát: "To je na tom to nešťastné. Obzriete sa späť a poviete si: ´Zmietli vás´. To sa však nestalo. Boli sme v zápasoch, my sme štyri zápasy neprehrali, ale Florida nás štyrikrát zdolala. Mohlo to dopadnúť aj inak a boli by to štyri zápasy na opačnej strane."Kredit dal súperovi aj hráč postupujúceho celku Anthony Duclair: "Očakávali sme, že budú tvrdo bojovať až do konca, tak sa aj stalo. Patrí im za to uznanie." Strojcom úspechu Panthers bol ruský brankár Sergej Bobrovskij, ktorý v sérii zlikvidoval 174 zo 180 striel. V štyroch víťazných dueloch mal 96,6-percentnú úspešnosť zákrokov. "Je to úžasné, ukázali sme neuveriteľnú odolnosť. Sme šťastní, že máme na našej strane ´Chuckyho´, pretože vie strieľať veľké góly," poznamenal tridsaťštyriročný Rus.

finále Východnej konferencie - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - Carolina Hurricanes 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Góly: 1. Duclair (Barkov, Verhaeghe), 11. Tkachuk (Ekblad, Forsling), 30. Lomberg (White, E. Staal), 60. Tkachuk (Barkov, Reinhart) - 14. Stastny (Skjei, Martinook), 23. Teräväinen (Skjei, Kotkaniemi), 57. Fast (Martinook, Chatfield). Brankári: Bobrovskij - Andersen, strely na bránku: 24:39.



/konečný stav série: 4:0, Florida postúpila do finále/