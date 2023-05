SBL: Levice neumožnili Komárnu oslavovať, Madzin: Rozhodol pokoj

Majstrovské oslavy v Niké Slovenskej basketbalovej lige sa opäť museli odložiť. Hráči BC Komárno nevyužili výhodu domáceho prostredia a ani druhú možnosť vo finále nedokázali premeniť v zisk zlata. Ich regionálny rival, Patrioti Levice, totiž prvýkrát dokázal uspieť na súperovej palubovke a po víťazstve 81:76 posunúť finálovú sériu do rozhodujúceho duelu.





Derby medzi týmito dvoma tímami prináša stále odlišnejšie dianie a priebeh. V tomto prípade sa „diabli“ ujali síce v úvode vedenia, ale inak sa museli doťahovať na úradujúceho majstra. Komárňanským hráčom začína postupne odchádzať silná zbraň v tejto sérii – streľba za tri body, k tomu sa v zápase č. 6 pridala aj nižšia produktivita lídrov tímu. „Nemyslím si, že by bola trojbodová streľba kľúčová. Sme tím, ktorý hrá na veľa útokov a striel. Nerobili sme dobré rozhodnutia, neboli to tak dobré strely. Prirýchlo sme sa rozhodovali, neboli to premyslené pokusy a nemali sme proste trpezlivosť. Ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak kľúčové boli tiež body od našich lídrov, ktoré nám chýbali. My sme družstvom, ktoré nemá až takú širokú súpisku, čiže nedá sa hrať s 9-10 hráčmi. V tejto fáze sezóny už prichádza aj faktor únavy,“ prezradil pre TASR tréner Komárna Zlatko Jovanovič.Pod tlakom síce boli obe družstvá, ale na hre Levíc bola badateľná väčšia sebaistota a istá forma ľahkosti. Aj keď sa domácim basketbalistom podarilo v druhej štvrtine vyrovnať stav duelu, tak neprišla na ich strane žiadna panika a do polčasovej prestávke si vytvorili dvojciferný náskok. V neskorších fázach stretnutia ho dokázali bez väčších problémov kontrolovať. „Neviem, či to bola ľahkosť (úsmev). Padli nám veľké strely, ale začal by som tým, že bolo nasadenie v obrane na úrovni toho, že sme bojovali ako o život. Verím, že za tento prístup a nasadenie je toto víťazstvo zaslúžené. Potrebovali sme takéto stretnutie, v ktorom by sme Komárno na jeho palubovke udržali na tak nízkom počte bodov, pretože je s nimi veľmi ťažké robiť nejaké strelecké preteky. Rozhodol možno pokoj v dôležitých okamihoch stretnutia, ale mnohé lopty, ktoré mohli ísť na obe strany, tak išli do našich rúk. To bolo podľa mňa veľmi dôležité,“ uviedol kouč Levíc Michal Madzin.Jeho zverenci dovolili Komárnu dať za polčas len 31 bodov a v podstate systémom štart-cieľ dokráčať k vyrovnaniu finálovej série. Domáce plány na ukončenie sezóny tak ani v tomto prípade nevyšli. „Úprimne, do zápasu sme išli s tým, že je 3:2 pre nás a išli sme to zlomiť. Stále si veríme, teraz to bude buď-alebo a kto bude viac chcieť, tak vyhrá. Za stavu 27:27 v druhej štvrtine sa v podstate zápas zlomil. Levice urobili bodovú šnúru a my sme sa potom stále museli doťahovať. Hrýzli sme, ale nevedeli sme v určitých úsekoch zastaviť súpera,“ zamyslel sa krídelník Komárna Samuel Volárik.Patrioti sa mohli oprieť o kvalitnú bodovú produkciu svojej súpisky, až pätica hráčov zaznamenala dvojciferný počet bodov a ďalšiemu chýbal k tejto méte jediný bod. Jednou z ústredných postáv druhého polčasu bol David Abrhám, stopercentný v streľbe za tri body: „Komárno je doma veľmi nebezpečné. Minule sme si neustrážili úvod a vytvorilo si 15-bodový náskok, ktoré sa nám nepodarilo dobehnúť. Teraz sme si dali na to pozor, od začiatku sme prebrali iniciatívu a držali sme to celý zápas. Aj keď na nás doťahovali, tak stále sme hrali svoju hru. Myslím si, že boli aj trochu nervózni, pretože im nepadli niektoré otvorené strely. V predchádzajúcom stretnutí ich pritom dali. My sme si svoju robotu odviedli. Dôležitá je mentálna stránka nášho tímu. Nie je to prvýkrát, čo sme boli v takejto situácii. V Európskom pohári FIBA sme mali bilanciu 0:3 a napokon sme dokázali postúpiť. Toto bolo trochu odlišné, ale myslím si, že sme ukázali veľkú odolnosť. Zvládli sme to a výhoda je na našej strane.“Variabilita a taktické úpravy sa ukazujú ako silné faktory, ktoré stoja za návratom Levíc do boja o obhajobu majstrovského titulu. „V predchádzajúcom zápase to bol niekto iný, ktorý mal extra deň. Teraz mal David Abrhám bilanciu 5/5 za tri body, dal dôležité strely. Pomohol tiež výborný výkon Borisa Bojanovského. Slovenská časť zahrala vynikajúco, ale chcem povedať, že mnohokrát je to vytvorené tímom a len to môže byť cesta. Verím, že aj v zápase č. 7 nájdeme správnych hráčov, ktorí dostanú v správny čas loptu do rúk,“ dodal šéf lavičky Michal Madzin.Povestné momentum a výhoda sa od Komárna mierne odklonila. Dvakrát nevyužilo šancu získať titul, dokonca v šiestom finálovom zápase pred svojimi fanúšikmi, to môže zatriasť aj oveľa skúsenejším tímom. Teraz to už bude len o tom, kto sa lepšie nastaví v daný deň na posledných 40 minút v sezóne 2022/2023. „Nedá sa toho veľa zmeniť, potrebné sa bude hlavne mentálne pripraviť. Pokúsime sa hlavne si oddýchnuť, pokiaľ to bude možné. Bude to niečo výnimočné a zároveň náročné. Levice sú v celej tejto sérii favoritom, bolo tomu tak aj za stavu 1:3 na zápasy,“ uzatvoril Jovanovič pozápasové hodnotenie zápasu.Rozhodujúci zápas finálovej série Levíc s Komárnom sa uskutoční v pondelok 29. mája o 18.00 h. V priamom prenose ho odvysiela športová televízia RTVS Šport.