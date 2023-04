NHL: Florida si vynútila siedmy zápas s Bostonom

Hokejisti Caroliny a Dallasu postúpili do 2. kola play off NHL. Hurricanes uspeli v noci na sobotu na ľade New Yorku Islanders 2:1 po predĺžení a v sérii zvíťazili 4:2 na zápasy. Rovnako šesť stretnutí trvala séria Minnesoty s Dallasom, Stars v nej spečatili postup triumfom 4:1 u súpera. Suverénny víťaz základnej časti Boston premárnil vedenie 3:1 na zápasy. Na ľade Floridy prehral 5:7 a o postupujúcom rozhodne až siedmy duel. Rovnaký stav 3:3 je aj v sérii Seattle - Colorado po tom, ako Avalanche zvíťazili v šiestom zápase 4:1.





Hrdinom Panthers sa stal útočník Eetu Luostarinen, ktorý zaznamenal víťazný gól 5:38 minút pred koncom tretej tretiny. V domácej bránke dostal opäť prednosť Sergej Bobrovskij, ktorý nahradil Alexa Lyona počas tretieho zápasu a odvtedy chytá len ruský brankár. "Je to veľké víťazstvo. Ďalší zápas je ten najväčší, takže musíme byť pripravení, pokorní. Chcem si však užiť tento triumf, pretože to je skvelý pocit," povedal Bobrovskij pre nhl.com. Matthew Tkachuk zaznamenal dva góly a asistenciu, Aleksander Barkov, Brandon Montour a Luostarinen si pripísali gól a asistenciu.Boston viedol 4:3 i 5:4 a to ešte v polovici záverečnej tretiny. Domácim však vyšiel vabank a tromi gólmi odmietli predčasný koniec sezóny. "Bol to skvelý hokej a o tom je predsa play off. Bol to duel, v ktorom oba tímy predviedli dobrý výkon v ofenzíve. Musím vysloviť rešpekt Floride, ktorá si dokázala vynútiť siedmy duel," zhodnotil kouč hostí Jim Montgomery. Do zostavy Bruins sa po trojzápasovej absencii vrátil David Krejčí, no nebodoval. V drese Bostonu mal však štyri body za asistencie Brad Marchand, David Pastrňák skóroval dvakrát a Tyler Bertuzzi dal dva góly a pridal aj asistenciu.Domáci Zac Dalpe vyrovnal počas duelu na 4:4 a bol to jeho prvý gól v šiestom zápase play off. Tridsaťtriročný útočník má na konte 16 gólov v 168 zápasoch základnej časti od sezóny 2010/2011. Pastrňák bol spokojný s dvoma gólmi, ale mrzí ho prehra v druhom stretnutí za sebou: "S víťazstvom by to bolo samozrejme lepšie. Už to je však jedno, sústredíme sa na to ako, sa pripraviť na siedmy duel." Rozhodujúci zápas v sérii sa hrá v noci na pondelok v hale TD Garden.Hokejisti Caroliny využili druhú príležitosť na postup do druhého kola play off. Víťazný gól strelil v 66. minúte Paul Šťastný. "Vedel som, že mi to Derek Stepan prihrá a pokúsim sa skórovať. Najprv som si myslel, že budeme mať prečíslenie 2 na 1 s Jessem Puljujärvim, no nakoniec som si povedal, že jednoducho vystrelím. Bol to moment prekvapenia a mal som aj šťastie," skonštatoval Šťastný, ktorý priznal, že strely z bránkovej čiary skúšal aj na tréningu.Veľkou oporou Hurricanes bol dánsky brankár Frederik Andersen, ktorý zlikvidoval 33 striel. "Už to je nejaký čas, čo som naposledy chytal v play-off. Bol som nadšený, že som mal príležitosť pomôcť tímu," uviedol Andersen, ktorý bol v predchádzajúcich piatich zápasoch na striedačke a sledoval v bránke svojho kolegu Anttiho Raantu. V semifinále Východnej konferencie sa Hurricanes stretnú s víťazom série New Jersey - New York Rangers (priebežne 3:2).Domácich mrzel výsledok, keď od 9. minúty viedli 1:0 po góle Cala Clutterbucka. Jednogólový náskok držali až do polovice tretej tretiny, keď vyrovnal Sebastian Aho. "Mali sme svoje príležitosti a pokojne sme mohli vyhrávať aj o dva alebo tri góly," povedal center domácich Bo Horvat, ktorý v šiestich zápasoch zaznamenal jeden gól a jednu asistenciu. "Mali sme veľa šancí, no ich brankár predviedol niekoľko zákrokov, a tak to jednoducho chodí," uviedol tréner Lane Lambert po vypadnutí z play off.O postup Dallasu sa najviac zaslúžilo duo z tretieho útoku. Max Domi a Mason Marchment zaznamenali gól a asistenciu. Stars prestrieľali Minnesotu v stretnutí 33:24 a oproti minulej sezóne (prehra 3:4 s Calgary) postúpili v play off do druhého kola.Wild viedli v sérii 1:0 aj 2:1 na zápasy, no uplynulé tri stretnutia patrili Dallasu. Minnesota tak čaká na postup cez prvé kolo od sezóny 2014/15. V semifinále Západnej konferencie sa Stars stretnú s víťazom série Colorado - Seattle (priebežne 3:3).Práve úradujúci šampión z Colorada dokázal zabrániť svojmu vyradeniu z play off, keď uspel v šiestom zápase na ľade Seattlu. Artturi Lehkonen strelil dva góly, Mikko Rantanen zaznamenal gól a asistenciu. Obranca Erik Johnson strelil svoj prvý gól v sezóne a hneď bol víťazný. Brankár Alexandar Georgiev predviedol 22 úspešných zákrokov a udržal mužstvo v hre o obhajobu Stanleyho pohára.Hráči Kraken sú prvým tímom v histórii NHL, ktorý skóroval ako prvý v prvých šiestich zápasoch play off. V 15. minúte obranca Bowena Byram poslal domácich do vedenia 1:0, ale v ďalšom priebehu duelu skórovali už len Avalanche a sériu tak ukončí až siedmy duel. Ten je na programe v noci na pondelok na ľade Colorada.

1. kolo play off NHL:



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:2 pp



/konečný stav série: 2:4, Carolina postúpila do 2. kola/







Florida Panthers - Boston Bruins 7:5



/stav série: 3:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápasy:



Minnesota Wild - Dallas Stars 1:4



/konečný stav série: 2:4, Dallas postúpil do 2. kola/







Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:4



/stav série: 3:3/