Tenis čaká veľká zmena, jastrabie oko úplne nahradí čiarových rozhodcov na podujatiach ATP

Roland Garros je výnimkou

Ženská asociácia zatiaľ váha

29.4.2023 (SITA.sk) - Asociácia tenisových profesionálov (ATP) združujúca najlepších tenisov sveta zavedie od roku 2025 do praxe vo všetkých zápasoch na svojich podujatiach elektronický systém monitorujúci dopady loptičiek, tzv. jastrabie oko.Na stretnutia tak bude dohliadať už len hlavný rozhodca a funkcia čiarového rozhodcu zanikne. Prvýkrát sa systém použil v roku 2017 na turnaji ATP Finals a odvtedy sa využíva čoraz častejšie.Systém s odborným názvom Electronic Line Calling Live (ECL Live) sa doposiaľ používal najmä na turnajoch hraných na tvrdom povrchu a na tráve. Na antuke posudzovali dopady iba rozhodcovia, keďže stopy od loptičiek sú na nej viditeľné.Organizátori grandslamových podujatí, ktoré nespravuje ATP, v ostatných rokoch znižovali počet čiarových rozhodcov na zápasoch. Výnimkou je antukový Roland Garros v Paríži, na ktorom zostávajú verní rozhodcom."Toto je veľký míľnik pre náš šport a dosiahli sme po dôkladnom zvažovaní. Tradícia je základom tenisu a čiaroví rozhodcovia boli počas celej histórie jeho dôležitou súčasťou. Máme však zodpovednosť za to, aby sme využívali inovácie a nové technológie. Náš šport si zaslúži najpresnejšiu formu rozhodovania," povedal o zmene pravidiel výkonný riaditeľ ATP Andrea Gaudenzi.Ženská tenisová asociácia (WTA) združujúca najlepšie svetové tenistky zatiaľ neplánuje uskutočniť podobný krok ako ATP, do budúcna to však nevylučuje."Toto je niečo, čím sa už nejaký čas zaoberáme a máme o to záujem," uviedol hovorca WTA pre agentúru AP na margo zrušenia čiarových rozhodcov.