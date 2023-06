NHL: Florida uspela v treťom zápase 3:2 pp a znížila stav finále na 1:2

Hokejisti Floridy Panthers znížili stav finálovej série play off NHL na 1:2. V noci na piatok zvíťazili na domácom ľade nad Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení, keď gólom v 65. minúte rozhodol Carter Verhaege. Štvrtý duel je na programe v noci na nedeľu opäť na Floride.





"Panteri" víťazstvom potvrdili, že predĺženia v play off sú ich silná stránka. V doterajšom priebehu vyraďovacích bojov zvíťazili vo všetkých siedmich dueloch, o ktorých sa rozhodlo až po riadnom hracom čase. V základnej časti mali v predĺženiach, resp. samostatných nájazdoch negatívnu bilanciu 6 víťazstiev, 8 prehier.Do vedenia ich poslal v 5. minúte obranca Brandon Montour, no hráči Vegas sa gólmi Stonea v 17. minúte a Marchessaulta v 35. dostali do vedenia 2:1. Zápas poslal do predĺženia Tkachuk, ktorý počas hry domácich bez brankára vyrovnal na 2:2. Víťazný gól strelil Verhaege po tom, čo využil zakrytý výhľad brankára Hilla. Útočník Floridy Matthew Tkachuk mal v riadnom hracom čase bilanciu 1+1, v predĺžení nakrátko zakryl výhľad brankárovi Hillovi, ktorý následne inkasoval. "Každý bude teraz hovoriť o tom, že oni (Vegas) väčšiu časť zápasu viedli. Áno, viedli, ale na konci dňa nezáleží na to, ako sme sa dopracovali k víťazstvu. Teraz je to 1:2 na zápasy. Sústredili sme sa na tento zápas a jediné, čo nás zaujímalo, bolo víťazstvo a nie spôsob, akým ho získame," poznamenal Tkachuk. Kapitán Aleksander Barkov vyzdvihol tímový výkon, ktorý bol kľúč k víťazstvu: "Máme štyri formácie, ktoré môžu hrať proti komukoľvek a rozhodovať zápasy."Aj v treťom finálovom stretnutí zvíťazil tím, ktorý vyslal na bránku menej striel než súper - 23:27. Hráči Vegas nevyužili príležitosť odskočiť v sérii do vedenia 3:0, ktorým by sa výrazne priblížili historickému zisku Stanleyho pohára. "Treba pochváliť súpera. Domáci hrali vytrvalo a na konci riadneho hracieho času našli spôsob, ako streliť gól. Samozrejme, že nikdy nechcete prísť o náskok dve minúty pred koncom, ale aj taký je šport. Nikto nepovedal, že to bude jednoduchá séria," uviedol útočník Vegas Jack Eichel. Tréner "zlatých rytierov" napriek prehre nič nevyčítal svojim zverencom: "Myslím si, že sme veľa vecí urobili správne. Bola to z našej strany dobrá práca, dostali sme sa do vedenia, hoci sme prehrávali 0:1. V predĺžení je to potom o jednej akcii a nikdy neviete ako to dopadne."

finále play off NHL



tretí zápas /na 4 víťazstvá/



Florida Panthers - Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 5. Montour (Tkachuk, E. Staal), 58. Tkachuk (Verhaege, Ekblad), 65. Verhaege (Bennett, Forsling) - 17. Stone (Marchessault, Theodore), 35. Marchessault (Eichel, Stone). Rozhodovali: O´Rourke, Sutherland – Murray, Barton, vylúčení: 8:7 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0. Brankári: Bobrovskij - Hill, strely na bránku: 23:27, 19.735 divákov.





Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura - Duclair, Barkov, Verhaege - Tkachuk, Bennett, Cousins - Reinhart, Lundell, Lomberg - White, Staal, Dalpe



Vegas: Hill - Pietrangelo, Martinez, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague - Marchessault, Eichel, Barbašov - Stone, Stephenson, Howden - Amadio, Karlsson, Smith - Kolesar, Roy, Carrier



/stav série: 1:2/