Calzona nominoval na júnové kvalifikačné zápasy 28 hráčov, vrátane dvoch zranených obrancov

Zdravotné problémy hráčov

Pred nami je ťažký zápas



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na júnové zápasy kvalifikácie o postup na ME 2024 do Nemecka:

Brankári: Henrich Ravas, Marek Rodák, Martin Dúbravka

Obrancovia: Peter Pekarík, Michal Tomič, Ľubomír Šatka, Dávid Hancko, Vernon De Marco, Norbert Gyömbér, Milan Škriniar, Denis Vavro, Martin Valjent

Stredopoliari: Artur Gajdoš, Christián Herc, Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Tomáš Suslov, Marek Hamšík, Matúš Bero

Útočníci: Róbert Mak, Dávid Ďuriš, Ivan Schranz, Erik Jirka, Róbert Polievka, Róbert Boženík, David Strelec, Ľubomír Tupta





9.6.2023 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na júnové súboje proti výberom Islandu a Lichtenštajnska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka 28 hráčov - troch brankárov, deviatich obrancov, ôsmich stredopoliarov a ôsmich útočníkov.V nominácii je aj stredopoliar Marek Hamšík , ktorý sa vlani rozlúčil s reprezentáciou a nedávno oznámil aj to, že po sezóne 2022/2023 končí kariéru profifutbalistu. Prišiel však pomôcť národnému tímu, v ktorom chýbajú viacerí hráči pre zranenia. Zo známych mien nie sú v nominácii Ondrej Duda Lukáš Haraslín či Ladislav Almási . Nateraz otázny je zdravotný stav nominovaných obrancov Milana Škriniara "Viacerí hráči mali zdravotné problémy, ani Šatka ešte nie je fit. Niektorí chalani mali dovolenky, takže preto je nominácia širšia. So Škriniarom som volal a je pozitívne naladený. Mal dlhšiu pauzu, ale garantoval, že na zápasy bude pripravený," objasnil Calzona nomináciu na piatkovej tlačovej konferencii.Neoznámil meno kapitána výberu SR, rozhodnú vraj o ňom samotní hráči. Povolaný bol aj Vladimír Weiss mladší, no ten podľa slov trénera pozvánku odmietol a poprial spoluhráčom veľa šťastia.Od 5. do 9. júna boli Slováci v Šamoríne a od 11. júna sa presťahujú do Senca, kde sa budú pripravovať na kvalifikačné stretnutia. V sobotu 17. júna o 20.45 h nastúpia v Reykjavíku proti výberu Islandu a v utorok 20. júna tiež o 20.45 h vo Vaduze proti tímu Lichtenštajnska."Island má veľmi kvalitného nového trénera, ktorý viedol silné národné tímy a mal výborné výsledky. Musíme si ho naštudovať, lebo zatiaľ nepoznáme jeho štýl. Riadime sa tým, aké tímy viedol a akú históriu má islandský futbal. Hovoria o sebe, že chcú ísť na Euro. Bude to teda ťažký zápas, ale my naň budeme pripravení. Musíme získať čo najviac bodov, lebo vieme, aké náročné duely na náš čakajú v septembri," povedal Calzona o najbližšom súperovi.Slovenskí futbalisti odohrali v kvalifikácii na ME 2024 už dva zápasy koncom marca. Najskôr 23. marca remizoval v Trnave s výberom Luxemburska 0:0 a o tri dni neskôr zdolali v Bratislave tím Bosny a Hercegoviny 2:0. V tabuľke J-skupiny im patrí druhá priečka so ziskom štyroch bodov.