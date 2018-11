NHL: Forsberg mal počas kariéry problém so zrakom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 23. novembra (TASR) - Legendárny švédsky hokejista Peter Forsberg bol okrem iného známy svojím vynikajúcim prehľadom na ľade. Nedávno však priznal, že mal už od narodenia problémy so zrakom a na pravé oko videl iba na 60%.Člen Triple Gold Clubu v rozhovore pre švédsku televíziu SVT uviedol, že ho to počas výnimočnej kariéry príliš neobmedzovalo.portál aftonbladet.se citoval Foppu, ktorý momentálne nosí okuliare.Štyridsaťpäťročný bývalý útočník ukončil kariéru v roku 2011. V zámorí pôsobil najmä v Colorade, ale zahral si aj za Quebec, Philadelphiu a Nashville. V základnej časti NHL odohral 708 duelov a nazbieral 885 bodov (249+636), v 151 zápasoch play off pridal ďalších 171 (64+107). S Coloradom získal dvakrát Stanleyho pohár, na konte má aj Calderovu trofej, Hartovu trofej a trofej Arta Rossa. V rokoch 1994 a 2006 vyhral so Švédskom zlato na ZOH, dvakrát triumfoval aj na MS. Je člen Siene slávy IIHF i Hokejovej Siene slávy v Toronte.