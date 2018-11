KHL: Slovan podľahol Podoľsku, inkasoval 19 sekúnd pred koncom

Hokejisti Slovana Bratislava, archívne foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Slovan Bratislava - Viťaz Podoľsk 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Góly: 13. Lunter, 26. Bailey (Rau, Lunter) - 49. Rendulič (Makejev, Nikulin), 55. Švec-Rogovoj (Jevsejenkov, Stasenko), 60. Rendulič (Nikulin, Makejev). Rozhodcovia: Kulakov, Romasko – Golovľov, Savenkov, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Baranov (Slovan) 5+DKZ za úder do hlay a kuku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, divákov.



Slovan Bratislava: Štěpánek - Gelinas, Sersen, Klok, Jánošík, Grman, Meszároš, Švarný, Bačik - Řepík, Taffe, Červený - Jeglič, Sukeľ, Liška - Lunter, Bailey, Rau - Baranov, Chipchura, Sloboda



Viťaz Podoľsk: Ortio - Mozík, Katičev, Stasenko, Jevsejenkov, Voronkov, Golovkov - Siomin, Hrivík, Aaltonen - Potechin, Nikulin, Makejev - Stoľarov, Švec-Rogovoj, Kokarev - Rendulič, Komarov, Vyglazov - Mojsejev

Tabuľka Západnej konferencie:

1. CSKA Moskva 30 20 6 0 4 93:32 52



2. SKA Petrohrad 30 21 2 3 4 102:42 49



3. Jokerit Helsinki 29 18 2 4 5 104:70 44



4. Lokomotiv Jaroslavľ 31 16 3 3 9 82:58 41



5. Spartak Moskva 32 13 2 6 11 79:77 36



6. HK Soči 31 9 5 5 12 71:81 33



7. Dinamo Riga 29 11 3 2 13 64:72 30



8. Viťaz Podoľsk 31 11 2 2 16 73:87 28



--------------------------------------------------------



9. Dinamo Moskva 30 7 4 3 16 71:81 25



10. Slovan Bratislava 32 7 3 2 20 58:111 22



11. Dinamo Minsk 31 7 1 4 19 60:94 20



12. Severstaľ Čerepovec 31 5 3 4 19 45:92 20

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) s Viťazom Podoľsk 2:3.vyhrávali po dvoch tretinách o dva góly, ale v záverečnom dejstve trikrát inkasovali, víťazný gól strelili hostia 19 sekúnd pred záverečnou sirénou. Zverenci trénera Vladimíra Országha zaknihovali tretiu prehru za sebou a v tabuľke Západnej konferencie sú priebežne na 10. mieste so ziskom 22 bodov. Na svojho piatkového súpera, ktorý je na ôsmom mieste, strácajú 6 bodov.V druhom zápase aktuálnej domácej série privítajúv nedeľu od 17.30 h Avangard Omsk.Zápas začali opatrne obe mužstvá. Hrali pozorne v obrane a v prvej tretine videli diváci minimum šancí. Tú prvú mal v 8. minúte Řepík, ktorého v samostatnom úniku faulovala obrana hostí. Útočník Slovana však mal napriek tomu dosť času na zakončenie, trafil však mimo. V presilovke Slovan nevymyslel nič a vzápätí sa musel brániť početnej prevahe hostí. V nej však Podoľsk chyboval a Mário Lunter toto zaváhanie potrestal gólovým zakončením - 1:0. Do konca prvej tretiny mali oba tímy k dispozícii ešte po jednej presilovke, ale skóre sa nemenilo.Druhé dejstvo začal Slovan lepšie. V úvode viac korčuľoval a najmä v útočnom pásme dominoval v osobných súbojoch. Po jednom takomto obliehaní súpera v 26. minúte sa po dorážke presadil Casey Bailey a zvýšil na 2:0. Americký útočník strelil v 21. zápase svoj prvý gól za Slovan. Vzápätí však Baranov fauloval v strede klziska Vyglazova a strhla sa bitka, útočník Slovana následne dostal trest do konca stretnutia. Päťminútové kľúčové oslabenie prežilibez ujmy a do kabíny išli s dvojgólovým náskokom.Na začiatku tretej tretiny mali najskôr šance hostia, ale Slovan bránil pozorne a čo prešlo cez jeho hráčov, to spoľahlivo vyriešil brankár Štěpánek. Hráči Podoľska boli strelecky aktívnejší, rozdiel medzi oboma tímami bol však minimálny. V 49. minúte však Viťaz predsa len skóroval, na rozdiel gólu znížil presnou strelou Rendulič. To hostí nakoplo a v 55. minúte Švec-Rogovoj vyrovnal. Duel napokon do predĺženie nešiel, pretože 19 sekúnd pred koncom šokoval Bratislavčanov Rendulič, ktorý dorazil do siete odrazený puk.