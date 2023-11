NHL: Halák neuspel na skúške v Caroline Hurricanes

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák neuspel na skúške v Caroline. K Hurricanes sa pripojil pred dvoma týždňami, keď vedenie tímu NHL oznámilo, že Frederik Andersen má problémy so zrážanlivosťou krvi a bude mimo hry bližšie nešpecifikovaný čas.





"Rozhodnutie o konci bolo viac na jeho strane, ale bola to vzájomná vec. Uvedomil si, že je ťažké robiť takéto rozhodnutia, keď máte rodinu a ostatné veci súvisiace s tým. Pre neho je to náročná situácia," povedal tréner Rod Brind’Amour podľa oficiálnej klubovej webstránky.Tridsaťosemročný slovenský brankár prišiel do Caroliny ako voľný hráč. Tréneri sa však počas Andersenovej absencie spoliehali hlavne na Anttiho Raantu a Piotra Kočetkova. Brind'Amour zároveň vyjadril podporu Yanivovi Peretsovi, po ktorom by mohli Hurricanes siahnuť. Dvadsaťtriročný Kanaďan odchytal osem stretnutí v ECHL. "Momentálne máme v organizácii troch brankárov, takže kým sa niečo nestane, nie je to problém. Bol by som spokojný s Peretsom," konštatoval Brind'Amour.Halák v uplynulej sezóne pôsobil v New Yorku Rangers, za ktorý odchytal 25 zápasov s priemerom 2,72 inkasovaného gólu na zápas a 90,3% úspešnosťou zákrokov. Počas svojej kariéry v zámorí hral aj za Vancouver, Boston, NY Islanders, Washington, Buffalo, St. Louis a Montreal, ktorý ho draftoval v roku 2003 z 271. miesta. V profilige odohral 581 zápasov základnej časti s priemerom 2,50 gólu a 91,5% úspešnosťou, vychytal 53 shutoutov a dokopy 295 víťazstiev. V 39 stretnutiach play off má bilanciu 2,48 inkasovaného gólu na zápas a 91,9% úspešnosť.Halák je dvojnásobný držiteľ trofeje Williama M. Jenningsa pre brankárov s najmenším počtom inkasovaných gólov v základnej časti. V roku 2012 ju získal s Brianom Elliottom v St. Louis a v sezóne 2019/20 s Tuukkom Raskom v Bostone.