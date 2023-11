VÍŤAZNÁ BODKA: Slováci uzavreli J-skupinu triumfom,v Bosne vyhrali 2:1

Slovenskí futbalisti vyhrali v nedeľňajšom zápase kvalifikácie ME 2024 na pôde Bosny a Hercegoviny 2:1. S už istým postupom tak zvýšili svoju šancu na nasadenie v treťom výkonnostnom koši na žrebovaní majstrovstiev Európy. Tím pod vedením Francesca Calzonu využil početnú výhodu, v ktorej bol od 64. minúty po druhej žltej karte pre Renata Gojkoviča.



Domáci viedli len tri minúty po vlastnom góle Patrika Hrošovského na začiatku druhého polčasu. Vyrovnal Róbert Boženík, ktorý ukončil vyše dvojročný strelecký pôst v národnom tíme a víťazný gól strelil Ľubomír Šatka, ktorý si otvoril strelecký účet v reprezentácii. Po faule Gojkoviča sa však musel z ihriska porúčať László Bénes.

Slováci ukončili kvalifikáciu na druhom mieste v J-skupine, nestačili len na suverénne Portugalsko.

10. kolo kvalifikácie ME 2024:



J-skupina:



Zenica



Bosna a Hercegovina - SLOVENSKO 1:2 (0:0)



Góly: 49. Hrošovský (vlastný) - 52. Boženík, 71. Šatka. ŽK: Bašič, Prevljak - Boženík, ČK: 64. Gojkovič (po 2. ŽK). Rozhodcovia: Weinberger – Kolbitsch, Witschnigg (všetci Rak.)



BaH: Pirič - Gazibegovič, Gojkovič, Hadžikadunič, Mujakič - Cimirot (78. Zolotič), Hajradinovič (87. Ziljkič), Bašič - Hamulič (87. Varesanovič), Prevljak (59. Bilbija), Demirovič



SR: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hancko - Duda (85. Kadák), Hrošovský, Bénes (66. Kucka) - Suslov (85. Jirka), Boženík (75. Polievka), Mak (75. Tupta)

Oproti štvrtkovému zápasu zostali v zostave len štyria hráči - obrancovia Škriniar a Hancko, stredopoliar Duda a útočník Boženík. Obmenené mužstvo s menej skúsenými hráčmi však vstúpilo do zápasu naplno a ofenzívne. Hralo sa prevažne na polovici domácich, ktorých súper tlačil na hranicu šestnástky. Slováci chceli preniesť hru pred bránu najmä po krídlách, naľavo tradične pomáhal aj Hancko a práve cez neho išla prvá nádejná akcia. V 24. minúte si vymenil loptu s Makom a odcentroval na hraniciu malého vápna. Brankár Pirič loptu len vyrazil, dostal sa k nej Suslov, no minul bránu. S ofenzívnymi epizódkami Bosny si hostia v prvej polhodine poradili a krátko po Suslovovej šanci poslal po rohu prudkú hlavičku na bránu Škriniar, mieril však nad. O chvíľu neskôr bol v pozícii centrujúceho hráča útočník Verony, keď poslal loptu na Maka. Ten bol v šestnástke v dobrej pozícii, no nezvládol spracovanie. Domáci prehrali prvý polčas na strely 1:4, ich pokus bol však paradoxne jediný do priestoru brány. Prízemnú strelu k pravej žrdi skúsil spoza šestnástky Demirovič, no Rodák ju vyrazil na roh.



Aj druhý polčas začali hostia ofenzívne, ako prvý však skóroval ich súper. Bosna sa dostala do brejku po rohovom kope, Hajradinovič poslal zľava center pred Rodáka, ktorý za jeho chrbát poslal v snahe o obranný zákrok Hrošovský. Domácim vydržalo vedenie len tri minúty, z ďalšieho rohového kopu už Slováci dokázali ťažiť. Samotnú štandardku síce Bosna zažehnala, no Hancko o chvíľu poslal strieľanú prihrávku k vzdialenejšej žrdi, ktorú poslal sklzom do brány Boženík. Krátko na to prišiel pokus Hajradinoviča i kvalitný blok od Šatku, no o chvíľu dostal Gojkovič druhú žltú kartu za faul zozadu na Bénesa. Stredopoliar musel striedať, no jeho spoluhráči využili početnú prevahu do desiatich minút. Pirič najprv vychytal Boženíka, o chvíľu však skóroval Šatka. Loptu z rohového kopu, ktorý rozohral Mak, predĺžil na stopéra Kucka. V závere mal ešte dve šance striedajúci Jirka, ale víťazstvo Slovákov neprikrášlil.

Hlasy po zápase /zdroj: Sport 1/:



Francesco Calzona, tréner SR: "Čakali sme, že to nebude jednoduché. Tlak po postupe a následných oslavách opadol, ale chalani k tomu pristúpili výborne a dosiahli sme veľmi pozitívny výsledok. Sme silné mužstvo a nepodarilo sa mi síce dať šancu každému hráčovi, ale tí čo hrali dokázali, že sem patria. Je jasné, že vybrať 23 hráčov na ME bude ťažké. Do štartu šampionátu však máme dosť času. Na ME by som nechcel dostať do skupiny Talianov, lebo majú veľmi silné mužstvo."



Ľubomír Šatka, obranca SR a autor víťazného gólu: "Prvý gól v reprezentácii chutí výborne, o to viac, keď bol víťazný. Chceli sme kvalifikáciu zakončiť víťazstvom a sme radi, že sa nám to podarilo. Vždy som sníval o góle za reprezentáciu, hlavné však je, že som ním pomohol k dobrému výsledku. Aj po inkasovanom góle každý veril, že tento zápas môžeme otočiť. Po červenej karte a našom druhom góle to už bolo jednoduchšie."



Róbert Boženík, útočník SR a autor prvého gólu: "Spadol mi obrovský kameň nie zo srdca, ale z chrbta. Nie je jednoduché nastupovať s tým, že som dlhší čas nedal gól. Ďakujem členom realizačnému tímu za dôveru a že vedia oceniť moju prácu na ihrisku. Veril som, že sa moja tvrdá práca vyplatí. Vyhrali sme, ja som dal po dlhej dobe gól a skončili sme v skupine druhí. Myslím, že sme urobili veľký krok dopredu."



Milan Škriniar, kapitán SR: "Vstup do zápasu nebol úplne optimálny, ale potom sme sa do toho dostali. Opäť sme ukázali silu a dokázali otočiť nepriaznivé skóre. Tréner dal dnes šancu aj ďalším chalanom, aby ich videl. Myslím, že to je správne a oni si svoje miesta zastali. Sme radi, tešíme sa, že sme to zvládli. Ideme ďalej pracovať, aby sme boli ešte lepší."



Patrik Hrošovský, stredopoliar SR: "Zasa sme dostali prvý gól, ale ukázali sme mentálnu silu. Nezlomili sme sa a napokon to dotiahli do víťazného konca. Inkasovali sme po našej útočnej štandardke, po návrate som sa dostal pozície na prvú tyč a bohužiaľ som loptu tečoval do vlastnej brány. Každý sa chce dostať na ME, ale je to ešte sedem mesiacov a môže sa veľa vecí zmeniť. Každý však o tú miestenku rád zabojuje."