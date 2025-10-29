|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2025
NHL: Honzek s premiérovým gólom, skóroval aj Slafkovský
Piaty gól sezóny strelil Juraj Slafkovský, ktorý pomohol k triumfu Montrealu na ľade Seattle Kraken 4:3 po predĺžení.
Zdieľať
Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek strelil svoj premiérový gól v zámorskej NHL. Dvadsaťročný krídelník Calgary Flames sa presadil vo svojom štrnástom stretnutí profiligy, keď v 55. minúte vyrovnal na ľade Toronta na 3:3, no domáci o tri minúty rozhodli o svojom triumfe 4:3. Piaty gól sezóny strelil Juraj Slafkovský, ktorý pomohol k triumfu Montrealu na ľade Seattlu 4:3 po predĺžení.
Honzek vyťažil zo zlej rozohrávky Morgana Riellyho v obrannom pásme Toronta. Nepresný puk zachytil Mikael Backlund, ktorý našiel slovenského reprezentanta samého pred bránkou a ten trafil pomedzi betóny brankára Anthonyho Stolarza. „Som skutočne šťastný, že to tam konečne spadlo. V minulých zápasoch som nemal šťastie, keď som nastrelil pár žŕdok, tentoraz to už vyšlo. Škoda, že výsledok nebol pre nás priaznivejší,“ vyznal sa pre klubovú televíziu Honzek, ktorý prežíval veľkú radosť. Spoluhráč Backlund mu z ľadu zobral puk, ktorý mu bude navždy pripomínať prvý gól v NHL. Slovenského útočníka mrzelo len, že po jeho góle neudržali Flames dlhšie vyrovnaný stav a onedlho inkasovali z hokejky Maxa Domiho. Ten svojím druhým gólom v zápase rozhodol 2:04 minúty pred koncom riadneho hracieho času o víťazstve Toronta. „To nebolo ideálne. Je to však súčasť hokeja. Môžete hrať vyrovnaný zápas a o pár sekúnd neskôr už prehrávate. Musíme sa z toho poučiť. Myslím si, že v tomto stretnutí sme mali veľa strát pukov a v prvej tretine aj veľa vylúčení. Na tom musíme určite popracovať,“ zdôraznil Honzek. Dvadsaťročný krídelník sa predstavil v druhom útoku hostí, odohral dokopy 11:41 minút, na gól premenil svoju jedinú strelu na bránku a rozdal aj päť bodyčekov.
Slafkovský, ktorý nastúpil tradične v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, sa presadil v početnej výhode po vydarenej akcii na jeden dotyk. Po prihrávkach Suzukiho a Caufielda strelou z prvej z medzikružia prekonal brankára Joeyho Daccorda a zvýšil na 2:0 pre Montreal. Canadiens si vytvorili aj trojgólový náskok, o ktorý však v tretej tretine prišli, 103 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal svojím druhým gólom v zápase Brandon Montour. O víťazstve „Habs“ napokon rozhodol v 44. sekunde predĺženia Caufield. Ten mal v zápase bilanciu 2+1, Suzuki nazbieral tri asistencie. Slafkovský odohral 16:59 minút, pričom vyslal tri strely na bránku a pripísal si jeden plusový bod. Po 11 zápasoch sezóny má na konte šesť bodov (5+1). „Dnes som sa cítil na ľade skvele, snažil som sa tlačiť do bránky. Škoda, že sme nedali gól skôr a nerozhodli už v riadnom hracom čase. Také zápasy sa však stávajú, musíme sa na tom učiť, ale myslím si, že sme hrali celkom dobre,“ povedal slovenský krídelník pre klubovú televíziu. Canadiens využili v zápase dve početné výhody, čo potešilo aj Slafkovského: „Je to skvelý pocit skórovať v presilovke. Je výborné, že máme dve presilovkové formácie, ktoré dokážu streliť gól.“ Montreal tak úspešne zakončil štvorzápasový výjazd po klziskách súperov, z ktorého si odniesol tri víťazstvá. „Bol to dobrý trip, nielen pre mňa, ale aj celý tím. Vyťažili sme šesť z možných osem bodov na západe. Sme šťastní a nevieme sa už dočkať, kedy prídeme domov,“ dodal najužitočnejší hráč olympijského turnaja v Pekingu 2022.
Obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k výhre Tampy Bay na ľade Nashvillu 5:2, keď prihral na posledný gól Zemgusa Girgensonsa v 60. minúte. Dokopy odohral 18:27 minút, dostal menší trest, rozdal šesť bodyčekov, raz vystrelil na bránku a pripísal si jeden plusový bod. Girgensons skóroval v zápase dvakrát a aj jeho zásluhou vyhrala Tampa tretie stretnutie za sebou. Víťazný gól dal Charle-Edouard D'Astous, ktorý sa v NHL presadil premiérovo, Brandon Hagel a Nikita Kučerov mali bilanciu 1+1, Anthony Cirelli dvakrát asistoval a zaznamenal 300. bod v NHL. Lightning chýbal obranca Darren Raddysh, ktorý očakáva s manželkou narodenie dieťaťa.
Martin Fehérváry odohral necelých 20 minút pri tesnej prehre Washingtonu v Dallase 0:1, o ktorej rozhodol v 21. minúte v presilovke Tyler Seguin. Práve od hokejky slovenského obrancu sa nešťastne odrazil puk do brány pri jedinom góle zápasu. Oporou Stars bol brankár Jake Oettinger, ktorý zlikvidoval všetkých 24 striel a dosiahol 28. čisté konto v profiligovej kariére. „Snažím sa hľadať rôzne spôsoby, ako si udržať koncentráciu. Hrám si mentálne hry sám so sebou a vizualizujem si dopredu herné situácie,“ povedal o svojej príprave na zápasy Oettinger, ktorý v šiestom súboji proti Capitals vychytal šieste víťazstvo. Jeho náprotivok Logan Thompson vykryl 18 striel.
Šimon Nemec sa predstavil v druhej obrannej dvojici New Jersey spolu s Jonasom Siegenthalerom, ale ani oni nezabránili vysokej prehre Devils na ľade Colorada 4:8. Slovenský bek odohral 19:09 minút, vyslal dve strely na bránku a pridal jeden bodyček. Devils dokázali znížiť z 0:5 na 4:5, ale záver duelu patril domácim. Tí zastavili „diablom“ ich osemzápasovú víťaznú sériu a sami si ukončili šnúru štyroch prehier. Prvou hviezdou duelu bol Victor Olofsson, ktorý strelil svoj prvý hetrik v NHL a pridal aj dve asistencie. „Je to parádny pocit. V minulých stretnutiach som často pálil na bránku, no nemal som potrebné šťastie. To však prichádza, pokiaľ vytrváte a naďalej sa pokúšate o streľbu. Dnes to prišlo v jednom balíku,“ tešil sa Olofsson, ktorý si s piatimi bodmi v jednom zápase vytvoril osobné kariérne maximum. Nathan MacKinnon prispel k výhre dvoma gólmi a asistenciou, Cale Makar nazbieral štyri asistencie a ruský nováčik Zachar Bardakov strelil svoj premiérový gól v NHL.
O víťaznú sériu prišiel aj Utah, ktorý po siedmich výhrach za sebou tentoraz prehral v Edmontone 3:6. Connor McDavid sa na triumfe Oilers podieľal dvoma gólmi, Evan Bouchard zaznamenal tri asistencie. Tím zo Salt Lake City po svojom vzniku ešte ani raz nezdolal „olejárov“, nepodarilo sa mu to ani na štvrtý pokus.
Hviezdny mladík Connor Bedard strelil svoj premiérový hetrik v profilige, pridal aj asistenciu a priviedol Chicago Blackhawks k výhre nad Ottawou Senators 7:3. „Je to milé. V takýchto momentoch celý náš tím oslavuje takýto individuálny úspech. Aj reakcia fanúšikov bola úžasná, dostáva sa nám veľa podpory. Samozrejme, hetrik by som si užil na hociktorom ľade, ale priznávam, že doma je to krajšie,“ povedal Bedard pre nhl.com. Jeho spoluhráč Nick Foligno dvakrát asistoval a radoval sa z 600. bodu v kariére.
Bobby Brink zaznamenal gól a asistenciu a v rozstrele premenil nájazd, ktorým rozhodol o víťazstve Philadelphie nad rivalom z Pittsburghu (3:2 sn). Jeho spoluhráč Travis Konecny strelil svoj jubilejný 200. gól v NHL. Flyers vyhrali štvrtý zápas z uplynulých piatich, Penguins bodovali v siedmom zápase v sérii (5-0-2).
Útočník Miles Wood oslávil svoj návrat do zostavy Columbusu po zranení dvoma gólmi, ktorými zariadil triumf na ľade Buffala 4:3 po predĺžení. Blue Jackets potvrdili stúpajúcu formu, vyhrali štvrtý zápas z uplynulých piatich. Jack Eichel zaznamenal dva góly a asistenciu, Pavel Dorofejev taktiež skóroval dvakrát a aj ich zásluhou Vegas vyhral na ľade Caroliny 6:3. Domáci Sebastian Aho si pripísal asistenciu a bodoval v deviatom zápase za sebou od začiatku sezóny, čím vyrovnal zápis Mikku Rantanena na druhom mieste medzi fínskymi hráčmi v dĺžke takejto série. Rekord drží práve Aho s 12 duelmi z ročníka 2018/19.
Trápi sa St. Louis, Blues podľahli Detroitu 2:5 a zapísali si piatu prehru za sebou. Dylan Larkin pomohol k výhre Red Wings dvoma gólmi a asistenciou.
NHL - sumáre:
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 3:2 pp a sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 18. Brink (Cates, Zegras), 23. Konecny (Couturier, Brink), rozh. nájazd Brink – 11. Brazeau (Mantha, Dumba), 52. Crosby (Hallander, Rust). Brankári: Ersson - Šilovs, strely na bránku: 34:26.
Toronto Maple Leafs – Calgary Flames 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Góly: 24. Domi (Lorentz, Maccelli), 40. Knies (Nylander), 44. Knies, 58. Domi (Knies, Tavares) – 5. Frost (Huberdeau, Kadri), 38. Farabee (Kirkland, Andersson), 55. HONZEK (Backlund). Brankári: Stolarz - Wolf, strely na bránku: 37:29.
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 3:6 (1:2, 1:0, 1:4)
Góly: 4. Svečnikov (Aho), 33. Martinook, 43. Stankoven (Chatfield, Blake) – 7. Dorofejev (Marner, Hertl), 19. Dorofejev (Theodore, Eichel), 47. Howden (Reinhardt, Kolesar), 56. Eichel (Barbašov), 58. Eichel (Barbašov, Marner), 60. Hertl (Karlsson). Brankári: Andersen - Schmid, strely na bránku: 24:35.
Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets 3:4 pp (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 32. Doan (Tuch, Timmins), 35. McLeod (Byram, Tuch), 43. Dunne (Malenstyn, Samuelsson) – 7. Činachov, 40. Werenski (Marčenko, Monahan), 54. Wood (Činachov, Fabbro), 63. Wood (Werenski, Lundeström). Brankári: Lyon - Greaves, strely na bránku: 38:39.
Florida Panthers – Anaheim Ducks 2:3 pp a sn (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 52. Lundell (Samoskevich, Luostarinen), 57. Reinhart (Jones, Verhaeghe) – 30. Carlsson (Terry, Helleson), 33. Gauthier (LaCombe, Carlsson), rozh. nájazd McTavish. Brankári: Tarasov - Dostál, strely na bránku: 33:17.
Boston Bruins – New York Islanders 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Góly: 24. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 27. Pastrňák (H. Lindholm, Peeke), 28. Eyssimont (McAvoy, Zadorov), 46. Geekie (McAvoy, E. Lindholm), 57. Minten (Eyssimont) – 2. Horvat (Drouin), 5. Palmieri (Barzal, Horvat). Brankári: Korpisalo - Sorokin, strely na bránku: 22:35.
Nashville Predators – Tampa Bay Lightning 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Góly: 46. Evangelista (Haula, Skjei), 58. Forsberg (Evangelista, Haula) – 11. Girgensons (Holmberg, Gourde), 36. Hagel (Cirelli), 48. D'Astous (Point, Kučerov), 60. Kučerov (Hagel, Cirelli), 60. Girgensons (Holmberg, ČERNÁK). Brankári: Saros - Vasilevskij, strely na bránku: 20:30.
Minnesota Wild – Winnipeg Jets 3:4 pp (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 27. Kaprizov (Spurgeon, Boldy), 34. Faber (Rossi, Hinostroza), 44. Johansson (Faber, Rossi) – 13. Vilardi (Stanley, Pionk), 13. Namestnikov (Pionk, Stanley), 52. Niederreiter (Nyquist, Barron), 61. Connor (Scheifele, Morrissey). Brankári: Gustavsson - Hellebuyck, strely na bránku: 36:22.
St. Louis Blues – Detroit Red Wings 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Góly: 1. Schenn (Parayko, Broberg), 56. Kyrou (Suter, Broberg) – 13. Chiarot (Appleton, DeBrincat), 20. DeBrincat (Seider, Larkin), 32. Larkin (Edvinsson, Raymond), 33. Söderblom (Rasmussen, van Riemsdyk), 59. Larkin (Raymond). Brankári: Binnington - Gibson, strely na bránku: 22:20.
Dallas Stars – Washington Capitals 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 21. Seguin (Heiskanen, Rantanen). Brankári: Oettinger - Thompson, strely na bránku: 19:24.
Chicago Blackhawks – Ottawa Senators 7:3 (3:0, 1:3, 3:0)
Góly: 7. C. Dach (Crevier, Foligno), 8. Crevier (Dickinson, Vlasic), 17. Bedard (Burakovsky, Nazar), 23. Bedard (Grzelcyk, Levšunov), 44. Bedard (Greene), 49. Donato (Bedard, Burakovsky), 53. Nazar (Foligno) – 25. Sanderson (Batherson, Stützle), 28. Amadio (Zub), 29. Stützle (Matinpalo, Batherson). Brankári: Knight - Ullmark, strely na bránku: 26:24.
Colorado Avalanche – New Jersey Devils 8:4 (2:0, 4:4, 2:0)
Góly: 2. Nečas (Makar, Ničuškin), 4. Bardakov (Kelly, Brindley), 23. Olofsson (Ahcan, Landeskog), 28. MacKinnon (Makar, Olofsson), 29. Kelly (Colton, Burns), 36. MacKinnon (Makar, Olofsson), 44. Olofsson (MacKinnon, Makar), 58. Olofsson (Drury) – 31. Noesen (Cotter), 32. Hamilton (J. Hughes, L. Hughes), 34. Mercer (Hischier, Meier), 35. J. Hughes (Bratt). Brankári: Wedgewood - Markström, strely na bránku: 42:30.
Edmonton Oilers – Utah Mammoth 6:3 (0:2, 5:1, 1:0)
Góly: 21. Ekholm (Draisaitl, Bouchard), 24. Howard (Henrique), 34. Draisaitl (Walman, Bouchard), 35. Emberson (Henrique, Ekholm), 38. McDavid (Nugent-Hopkins, Walman), 58. McDavid (Bouchard) – 10. Cooley (Guenther), 18. Peterka, 29. Hayton (Schmaltz, Sergačov). Brankári: S. Skinner - Vejmelka, strely na bránku: 27:23.
Vancouver Canucks – New York Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 18. Zibanejad (Cuylle, Fox), 59. Carrick (Lafreniere, Fox). Brankári: Demko - Quick, strely na bránku: 23:25.
Seattle Kraken – Montreal Canadiens 3:4 pp (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)
Góly: 49. Montour (Catton, Marchment), 56. Wright (Montour, Tolvanen), 59. Montour (Dunn, Schwartz) – 11. Caufield (Suzuki, Dobson), 18. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki), 46. Newhook (K. Dach, Dobson), 61. Caufield (Suzuki, Hutson). Brankári: Daccord - Dobeš, strely na bránku: 21:21.
San Jose Sharks – Los Angeles Kings 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Góly: 36. Smith (Celebrini, Toffoli), 38. Kurashev (Wennberg, Eklund), 45. Wennberg (Kurashev, J. Skinner) – 11. Perry (Clarke, Laferriere), 24. Malott (Perry, Edmundson), 27. Doughty (Dumoulin, Turcotte), 54. Clarke (Kempe, Edmundson). Brankári: Askarov - Kuemper, strely na bránku: 41:14.
Slováci v akcii:
Samuel Honzek (Calgary) 11:41 1 0 1 0 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:59 1 0 1 +1 3 0
Erik Černák (Tampa Bay) 18:26 0 1 1 +1 1 2
Šimon Nemec (New Jersey) 19:09 0 0 0 0 2 0
Martin Fehérváry (Washington) 19:06 0 0 0 0 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Prečítajte si tiež
Emotívna domáca premiéra Levíc, Bojanovský:„Môžeme hrať s hocikým“