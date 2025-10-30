Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

30. októbra 2025

Vedenie NBA schválilo rekordný predaj Los Angeles Lakers v hodnote 10 miliárd USD


Tagy: Los Angeles Lakers

Lakers spoločne s NBA vo štvrtok potvrdili ďalší krok v transakcii, o ktorej sa hovorilo už od júna. Šesťdesiatštyriročná Jeanie Bussová zostane aj naďalej guvernérkou klubu.



Vedenie NBA schválilo rekordný predaj Los Angeles Lakers v hodnote 10 miliárd USD

Vedenie zámorskej basketbalovej NBA schválilo americkému investorovi Markovi Walterovi odpredaj väčšinového podielu v tíme Los Angeles Lakers. Celková suma, ktorú nový majiteľ zaplatí rodine Bussovcov, sa vyšplhá na 10 miliárd dolárov. Podľa agentúry AP ide o najhodnotnejší predaj športového klubu v histórii.


Lakers spoločne s NBA vo štvrtok potvrdili ďalší krok v transakcii, o ktorej sa hovorilo už od júna. Šesťdesiatštyriročná Jeanie Bussová zostane aj naďalej guvernérkou klubu. „Na budúcnosť s Markom sa nesmierne teším. Počas ostatných desiatich rokov som mala možnosť spoznať ho najprv ako biznismena a potom aj ako priateľa,“ uviedla Bussová. Jej otec Jerry Buss kúpil Lakers v roku 1979 a nasledujúci rok sa Lakers stali šampiónmi NBA, pričom išlo o prvý z 10 titulov, ktoré získali pod jeho vedením.

Walter už v súčasnosti vlastní väčšinový podiel v bejzbalovom klube Los Angeles Dodgers i v tíme ženskej WNBA Los Angeles Sparks. „Len niekoľko tímov na svete má tak výrazný vplyv na šport. Táto organizácia je značkou, ktorá nesie obrovské meno. Bude mi cťou pracovať na udržiavaní tohto statusu, na kurte aj mimo neho,“ povedal o kúpe Walter. Lakers získali v NBA dovedna 17 titulov, pomocou čoho si vytvorili fanúšikovskú základňu po celom svete.


Tagy: Los Angeles Lakers
