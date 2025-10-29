|
Streda 29.10.2025
Meniny má Klára
29. októbra 2025
NHL: Honzek sa dočkal prvého gólu: „Cítim sa stále sebavedomejšie“
Útočník Calgary však mal po stretnutí v Toronte zmiešané pocity, lebo jeho tím prehral 3:4.
Slovenský hokejista Samuel Honzek sa vo svojom štrnástom zápase v kariére a deviatom v sezóne dočkal premiérového gólu v zámorskej NHL. Útočník Calgary však mal po stretnutí v Toronte zmiešané pocity, lebo jeho tím prehral 3:4.
Honzek vyťažil zo zlej rozohrávky Morgana Riellyho v obrannom pásme Toronta. Nepresný puk zachytil Mikael Backlund, ktorý našiel slovenského reprezentanta samého pred bránkou a ten trafil pomedzi betóny brankára Anthonyho Stolarza. „Som skutočne šťastný, že to tam konečne spadlo. V minulých zápasoch som nemal šťastie, keď som nastrelil pár žŕdok, tentoraz to už vyšlo. Škoda, že výsledok nebol pre nás priaznivejší,“ vyjadril sa pre klubovú televíziu Honzek, ktorému zobral puk z ľadu na pamiatku spoluhráč Backlund. Mladého slovenského útočníka mrzelo len, že po jeho góle neudržali Flames dlhšie vyrovnaný stav a onedlho inkasovali z hokejky Maxa Domiho. Ten svojím druhým gólom v zápase rozhodol 2:04 minúty pred koncom riadneho hracieho času o víťazstve Toronta. „To nebolo ideálne. To však patrí k hokeju. Môžete hrať vyrovnaný zápas a o pár sekúnd neskôr už prehrávate. Musíme sa z toho poučiť. Myslím si, že v tomto stretnutí sme mali veľa strát pukov a v prvej tretine aj veľa vylúčení. Na tom musíme určite popracovať,“ zdôraznil Honzek. Dvadsaťročný krídelník sa predstavil v druhom útoku hostí, odohral dokopy 11:41 minút, na gól premenil svoju jedinú strelu na bránku a rozdal aj päť bodyčekov - najviac zo všetkých hráčov v zápase.
Trenčiansky rodák sa stal 77. Slovákom v histórii s gólom v NHL a štvrtým slovenským strelcom v drese Calgary po Ronaldovi Petrovickom, Adamovi Ružičkovi a Martinovi Pospíšilovi. V úvode ročníka dostal šancu v prvom tíme vďaka zraneniam, ale postupom časom čoraz viac ukazuje, že môže byť platný hráč medzi elitou. Honzek verí, že sa v NHL udrží: „Iste, nič nie je zaručené. Chcem si udržať ten prístup, že nič nie je zadarmo a všetko si treba zaslúžiť. Chcem si svoje miesto v tíme vybojovať, zostať tu čo najdlhšie, hrať neustále dobre a podávať každý večer svoj najlepší výkon.“
Honzek má v tejto sezóne na konte gól a asistenciu, vyprodukoval ich v uplynulých troch stretnutiach. Dariť sa mu začalo najmä vo formácii s Mikaelom Backlundom a Blakeom Colemanom. „Myslím si, že oni dvaja majú množstvo skúseností a sme pre seba navzájom veľmi čitateľní. Držíme sa systému a robíme správne veci. Často hrávame proti najlepším formáciám súperov, čo pre mňa znamená, že musím byť maximálne sústredený a hrať naplno,“ konštatoval Honzek, ktorému dodal strelený gól ďalšiu dávku sebavedomia: „Určite áno. Cítim sa stále sebavedomejšie. Odkedy som prišiel k Flames, je to skvelé. Každým dňom sa cítim lepšie medzi chalanmi aj na ľade.“
