|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2025
Paríž St. Germain zaznamenal v uplynulej sezóne svoje historicky rekordné príjmy v hodnote 837 miliónov eur
PSG zaznamenal po najúspešnejšej sezóne rekordné príjmy
Zdieľať
Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain zaznamenal v uplynulej sezóne svoje historicky rekordné príjmy v hodnote 837 miliónov eur. Okrem 175 miliónov zo zápasových dní k tomu výrazne prispeli aj komerčné aktivity.
Víťazi Ligy majstrov pridali k európskemu triumfu aj víťazstvá v domácej Ligue 1, Francúzskom pohári či v Superpohári UEFA. Komercia priniesla klubu do kasy 367 miliónov, pričom rekordné boli najmä predaje v online obchode PSG. Po vydarenej sezóne sa klub teší neustálej podpore v Parku princov. V zápase proti Štrasburgu 18. októbra vypredali priaznivci 170. domáci zápas za sebou, pričom 98% z nich si obnovilo permanentky z minulej sezóny.
Francúzsky klub ťaží aj z neustáleho záujmu o vzájomnú spoluprácu. Podľa utorkového vyjadrenia na oficiálnej stránke pribudlo klubu od začiatku sezóny šesť nových partnerov, spolu ich má už 31.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
NHL: Sidney Crosby dosiahol 1700. bod, k výhre prispel gólom a dvomi asistenciami
NHL: Sidney Crosby dosiahol 1700. bod, k výhre prispel gólom a dvomi asistenciami