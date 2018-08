NHL: Jeřábek sa dohodol na ročnej zmluve s Edmontonom

Na snímke vľavo český hokejista Jakub Jeřábek. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edmonton 21. augusta (TASR) - Český hokejový obranca Jakub Jeřábek bude v nasledujúcom ročníku obliekať dres klubu NHL Edmonton Oilers, s ktorým sa dohodol na ročnej jednocestnej zmluve. "Olejári" finančné podmienky kontraktu nezverejnili.Dvadsaťsedemročný Jeřábek debutoval v minulej sezóne v profilige v tíme Montrealu a v druhej polovici februára zamieril do mužstva neskoršieho šampióna Washingtonu. Za Capitals však neodohral dostatočný počet zápasov, aby mohol dostať majstrovský prsteň a aby mohlo byť jeho meno vyryté na Stanleyho pohári. Za Washington nastúpil v základnej časti v 11 dueloch, pričom nazbieral štyri body (2+2), v play off dostal šancu len v prvých dvoch stretnutiach (0+1). Účastník dvoch MS pôsobil v minulosti v Plzni i v KHL, kde hral za Viťaz Podoľsk.Oilers sa musia v úvode sezóny zaobísť bez slovenského obrancu Andreja Sekeru. Ten si počas prípravy nešťastne roztrhol Achillovu šľachu a musel sa podrobiť operácii, po ktorej ho čaká niekoľkomesačná rehabilitácia. V Edmontone veria, že Jeřábek by mohol pomôcť zaceliť dieru v defenzíve, ktorá vznikla zranením Sekeru.uviedol pre portál hokej.cz Michal Sivek zo spoločnosti Eurohockey Services, ktorá Jeřábka zastupuje.