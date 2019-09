NHL: Jurčo pri debute v drese Edmontonu s gólom a asistenciou

Tomáš Jurčo, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Výsledky prípravných zápasov NHL:



Toronto - Ottawa 1:3

Columbus - Buffalo 4:1

New York Islanders - Philadelphia 3:2 pp

Tampa Bay - Carolina 0:3

Detroit - Chicago 5:3

Minnesota - Dallas 1:2 pp

Colorado - Vegas 0:5

Arizona - Los Angeles 1:4

San Jose - Anaheim 3:4

Vancouver - Edmonton 4:2 /JURČO za hostí 1+1/

Los Angeles - Arizona 0:5

New York 18. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo strelil gól a pridal jednu asistenciu, jeho Edmonton však prehral v noci na stredu v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL na ľade Vancouveru 2:4. Pre 26-ročného útočníka to bol prvý zápas v drese Oilers od júlového podpisu zmluvy.Jurčo nastúpil v prvom útoku "olejárov", odohral takmer 14 minút a pripísal si aj plusku a tri strely. Strelecky sa presadil v druhej tretine, keď pohotovo dorazil do siete puk odrazený od bránkovej konštrukcie a vyrovnal na priebežných 1:1. Potom asistoval pri góle Patricka Russella na 2:1 pre Edmonton. Po stretnutí vyhlásili Jurča za druhú hviezdu zápasu.V ďalšom prípravnom dueli Toronto so slovenským zadákom Martinom Marinčinom podľahlo v derby Ottawe 1:3. Víťazný debut v drese Dallasu má za sebou obranca Andrej Sekera, Stars vyhrali na ľade Minnesoty 2:1 po predĺžení. Sekera bol s časom 24:32 min. najvyťaženejším hráčom svojho tímu.