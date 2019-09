WNBA: Washington zdolal v 1.semifinále Las Vegas, Toliverová s 8 bodmi

Kristi Toliverová z Washington Mystics, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

WNBA - play off

semifinále - 1. zápasy:



Washington - Las Vegas 97:95

/stav série: 1:0/



Connecticut - Los Angeles 84:75

/stav série: 1:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. septembra (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics zdolali v noci na stredu v prvom súboji semifinále play off WNBA doma Las Vegas Aces 97:95. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová odohrala po zranení kolena svoj prvý zápas v zámorskej súťaži od 8. augusta, k víťazstvu Mystics prispela ôsmimi bodmi.Hlavnými postavami duelu boli jej spoluhráčky Elena Delle Donnová s 24 bodmi a Belgičanka Emma Meessemanová, ktorá si s 27 bodmi vylepšila osobné kariérne maximum v play off. Washington vedie v semifinálovej sérii 1:0 na zápasy, druhý súboj je na programe v noci na piatok opäť na jeho palubovke.