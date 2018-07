NHL: Kane má pred sezónou veľkú motiváciu, s Chicagom chce na výslnie

Patrik Kane, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 31. júla (TASR) - Americký hokejista Patrik Kane má pred novou sezónou zámorskej NHL veľkú motiváciu. Útočník Chicaga, ktoré v minulej sezóne prvýkrát za uplynulých desať rokov nepostúpilo do play off, verí v návrat mužstva na bývalé pozície.Blackhawks obsadili v sezóne 2017/2018 posledné miesto v Centrálnej divízii.uviedol Kane podľa portálu nhl.com.Dvadsaťdeväťročný hráč sa sústredí predovšetkým na prípravu a nepozerá ďaleko dopredu.Dlhoročný oporný pilierodohral pod vedením trénera Joela Quennevillea v sezóne 2017/2018 všetkých 82 zápasov základnej časti so ziskom 76 bodov (27+49). Kane bol kapitán výberu USA na tohtoročných MS v Dánsku a doviedol svoj tím k zisku bronzových medailí, navyše ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča turnaja so ziskom 20 bodov (8+12).